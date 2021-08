VERSTAPPEN VAINQUEUR D’UN GP DE BELGIQUE DANTESQUE ET RACCOURCI A… 4 TOURS

Après trois heures d’interruption et 4 tours sous safety car, le Grand-Prix de Belgique a été définitivement arrêté dimanche, à Spa-Francorchamps. La moitié des points est distribuée aux dix premiers dans l’ordre de la grille de départ. Max Verstappen, le pilote Red Bull,déclaré vainqueur .

On le sait le Grand Prix de Belgique sur le tracé Ardennais de Francorchamps, a été sérieusement amputé et raccourci aprés que le directeur de course, l’Australien Michael Massi, ait décidé peu aprés le départ réel, donné à 15 Heures 01 et vu les conditions météo dantesques – il pleuvait des hallebardes – de brandir le drapeau rouge, stoppant ainsi l’épreuve

Après plus de trois heures d’attente et de palabres, la course a finalement pu démarrée mais derrière la voiture de sécurité, à 18 Heures 17′

3 heures donc après le départ théorique, le GP est re parti pour un tour de formation, toutes les monoplaces, sagement alignées derrière la voiture de sécurité.

Rappelons que la Red Bull-Honda de Max Verstappen s’élançait depuis sa pole, avec à ses cotés la Williams- Mercedes du jeune espoir britannique George Russell, suivi de la Mercedes de Lewis Hamilton.

… Mais après 4 tours et dix petites minutes en piste, la direction de course agitait à nouveau le drapeau rouge !

Il pleuvait à nouveau averse sur Francorchamps et les monoplaces regagnent une à une, toutes, la voie des stands.

Le classement établi étant celui des qualifications- y compris pour les pilotes avec des pénalités comme Bottas et Stroll – donc le poleman, Max Verstappen est désigné vainqueur de cette mini course, devant George Russell et Lewis Hamilton !

Suivent Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel qui terminent dans le Top 5. Ensuite, on pointe dans l’ordre Pierre Gasly, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Nicholas Latifi et Carlos Sainz Jr.

Au classement général provisoire, Lewis Hamilton conserve la téte, la moitié des points comme le stipule le règlement étant attribués. Le pilote Mercedes en totalise maintenant 202,5 points contre 199,5 à Max Verstappen.

Prochain rendez-vous des le week-end prochain, pour le retour du Grand Prix des Pays Bas – treizième manche 2021 – sur le circuit de Zandvoort complètement réaménagé.

Avec la fièvre ‘ orange ‘ des centaines de milliers de suppoters de Max Verstappen, ‘LE’ héros pour tout le peuple Néerlandais

Concluons en précisant que ce Grand Prix de Belgique 2021 restera dans les dictionnaires comme la course la plus courte de l’histoire en Formule 1!

Jusqu’alors ce record appartenait au GP d’Australie 1991 qui avait duré seulement 24 minutes et 34 secondes de course.

À Spa-Francorchamps, ce dimanche, la course, n’a duré que quatre tours, effectués en deux temps et en … trois heures!

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1

