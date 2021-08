PONT DE VAUX : CAPITALE MONDIALE DU QUAD CE WEEK-END :

Après l’interruption de 2020 naturellement à la suite de la situation sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19, le Mondial du Quad se tient à nouveau ce week-end dans la prairie Pontévalloise dans l’Ain, avec une programmation concentrée exclusivement sur le quad.

Pour cette édition 2021, les SSV et les motos font donc une pause en attendant de revenir pour la 35éme édition en 2022. En effet, cette édition est complexe à mettre sur pied et l’organisation a décidé de se concentrer sur les fondamentaux !

seuls les quads roulent en conservant les trois types d’épreuves : 12H, Contest et Kids. Ce samedi 28 août et ce dimanche 29 août, les épreuves s’enchaînent dans toutes les catégories, avec en parallèle des shows de trial freestyle par Fred Crosset.

Côté Animation

Restriction sanitaire oblige, la parade et les animations qui avaient lieu le jeudi soir au cœur de Pont- de-Vaux n’ont pas eu lieu cette année. Mais les spectateurs, visiteurs du Quad expo peuvent découvrir les nouveautés des différents constructeurs et se laisser tenter par des essais.

Côté loisir les démonstrations du Circus Trial Tour, de la Team Legend Trial Lyon, d’Enduro Extrem font vibrer les spectateurs.

PDV Rando

Préparée par Philippe Quéau et l’équipe de Rando Somme, le tracé de cette randonnée en quad permet aux participants en Quad ou SSV de découvrir les paysages de la région du Haut- Maconnais. Deux journées étaient proposées au choix, ce samedi ou dimanche

En ce qui concerne l’accès au circuit et, selon les règles annoncées au 30 juin, l’accès pilote et teams paddock est lié à la présentation d’un Pass sanitaire obligatoire.

Cette règle est la même pour le public spectateur, lequel peurt pénétrer etv déambuler dans l’enceinte de la manifestation muni d’un Pass sanitaire.

L’organisation du Mondial du Quad met à jour en permanence toutes les informations selon les consignes validées par la préfecture.

Rappelons que cette manifestation d’envergure mondiale est organisée par les frères Maingret : Maurice , Michel et Bernard, le dynamique Président de l’Association Motocycliste de Pont De Vaux , AMPV Ain.

Et que de nombreux bénévoles , véritables jeunes passionnés fidèles sont sur le terrain depuis plus d’un mois pour les tracés des parcours, le montage des stands puis un second mois sera nécessaire au démontage de ce circuit hélas non permanent réclamant chaque année une énergie folle .

Côté Sport

Vendredi 27 août après-midi, les vingt engagés du Kids Quad ont ouvert l’édition 2021, avec les essais dès 14h 30, puis une heure plus tard la 1e manche Kids Quad « Région Auvergne Rhône-Alpes » disputée sur 12 tours du petit tracé de 1,5 Kms.

La victoire très disputée parmi les cadets est revenu à l’Italien Andrea Zucca au guidon de son Can am KTM N°100, devant le WSP N°90 du Hollandais Stephan Bakkanes à 0,390. Le Français Alban Delcambre N°66 se classant à la 3éme place sur son Husqvarna à 27 secondes.

Les essais Kenny Quad Contest et 12H Mondial du Quad débutèrent respectivement à 16h10 et 17h30 sur le circuit de 3,8 Kms.

La catégorie Contest est sans aucun doute la plus fournie avec 83 machines engagées. Le plus rapide des essais fut le Belge Ethan Leleu N°42 en 3’49.987 qui devançait le Français Nicolas Boucher N°108 second en 3’50.391 et l’italien Nicolo Roagna, troisième en 3’51.572, tous sur des 450cc Yamaha YFZR.

La séance qualificative de la prestigieuse catégorie des 12 heures de Pont de Vaux a ensuite été dominée par le Honda Hybrid N°7 du team 4 Liberty managé par l’Américain Doug Heuline, présent de nouveau à Pont de Vaux malgré la crise sanitaire.

C’est le Français Jérémie Warnia qui partira en pole avec un chrono de 3’42.674 signé sur cette machine qu’il a élaboré et qu’il partage avec deux autres Français, Beroudiaux et Boissy.

Le second meilleur chrono fut l’apanage du Yamaha N°1 du team Drag’on , vainqueur en 2019, de Cheurlin- Naveaux et Petit avec 3’46.509, équipe managée de mains de maître par l’expérimenté Axel Dutrie.

Le troisième chrono étant signé par le KTM SX N°12, en 3’46.996, d’un autre équipage Français formé de Magnin – Baille – Schweda, du SMX Racing.

Rappelons le podium des 12H de l’édition 2019

1er Team N°2 Antoine CHEURLIN (F) / Randy NAVEAUX (B)/Andrea CESARI (I) Yamaha YRZR

2ème Team N°1 Jérémie WARNIA (F) /Manfred ZIENECKER (G) /Paul HOLMES (GB) Yamaha YRZR

3ème Team N°64 Mark Mc LERNON (GB) / Carl BUNCE(GB)/ George CALLAWAY (GB) Yamaha YFZR

Ce Samedi 28 Août, la première manche du Kenny Quad Contest ouvrit les hostilités dès 09H00 sur 30 tours. Un temps ensoleillé mais rafraîchit par un vent du Nord évitait la présence de la poussière.

Bref des conditions idéales dans lesquelles triomphait le Belge Ethan Leleu N°42 devant le Français Florent NEE N°26 et les Italiens Nicolo Roagna associé à Mattia Ioli N°2, auteurs du meilleur tour en 3’50.273 ; à la moyenne de 64,097 Km/h, tous sur des Yamaha 450. La seconde manche se déroulera ce dimanche dès 09h également.

Samedi 11H30 : seconde manche des KIDS

Le classement des deux premiers s’inversa par rapport à la première manche : 1er Bakkanes N°90 devant Zucca N°100 à 4 secondes et Mathis Lamet N°121 à 16 secondes.

Au général provisoire, nous retrouvons Bakkanes et Zucca à égalité avec 103 points mais la 3ème manche qui sera disputée ce dimanche à 11h30 permettra de les départager .

Samedi 13h30 : Première Manche des 12 H de Pont de Vaux

Dès le début de la course disputée sur quatre heures, le Honda N°7 de Jérémie Warnia prenait le commandement mais devait rapidement rentrer au stand perdant près de 8 tours et toutes chances de victoire car relégué au 46ème rang, soit l’avant dernière position.

Le Yamaha N°1 prenait la tête en bagarre avec les autres Yamaha N°101 et N°2 mais aussi le KTM SX N°12.

Le Honda N°7 remonta tout au long de l’épreuve pour terminer finalement 29ème .

A un tour de l’arrivée, le team Drag’on laissa la victoire aux italiens du N°2 en choisissant de ravitailler et de jouer tactique, imité par le N°101 qui termine 4ème.

En effet les 12 H de Pont de Vaux sont constituées de 3 courses de 4 heures mais aucun plein, ni aucune intervention ne sont possibles entre chaque manche.

Dans ces conditions, il est préférable de repartir réservoir plein – soit environ un peu plus de deux de roulage – plutôt que de s’arrêter en début de manche , de se retrouver en queue de peloton pour remonter la meute et perdre beaucoup de temps.

Une nouvelle fois, la victoire sera l’affaire de machines fiables emmenées par des pilotes rapides et constants managés par de fins stratèges sachant utiliser les meilleures » ficelles » pour monter sur la plus haute marche du podium Dimanche.

Samedi 20h00 : seconde Manche des 12 H de Pont de Vaux :

Avant de basculer à Dimanche et de boucler ce compte-rendu les premiers quads viennent de passer sous le drapeau à damiers pour la seconde fois de la journée à minuit pile !

Le Team Drag’on a tenu la dragée haute à ses concurrents en enfonçant un peu plus le clou, creusant un écart suffisant afin de ravitailler encore avant le dernier tour. Le Yamaha N°1 remporte la victoire sous les feux des projecteurs avec 2 minutes 05 d’avance sur le KTM SX N°12.

Le N°2 couvre 60 tours soit un tour de moins que ses adversaires et monte sur le podium de cette manche nocturne .

Le combat continuera Dimanche pour l’ultime manche disputée de 14h00 à 18h00.

Bravo aux organisateurs et à la ‘Maingret Family’ d’avoir persister à organiser ce Mondial du quad de Pont de Vaux, contre les vents et marrées de la pandémie et à croire en l’avenir.

Merci aussi à tous les concurrents d’avoir répondu présents après toutes ces journées sombres.

Citons pour terminer Charles Faroux, le créateur des 24 Heures du Mans en 1923 :

« Lorsqu’un peuple renonce à la course, il renonce à la réussite et accepte par avance de déchoir… »

Michel Picard

Photos : Anthony BREBAND