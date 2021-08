INTERROGATIONS SUR LE GRAND PRIX DE BELGIQUE

La pluie est annoncée pour durer toute la durée du GP!

Les pilote râlent !

Antonio Giovinazzi : « Pour moi les conditions ne sont pas réunies pour lancer la course. »

Lando Norris : « C’est horrible. Je ne vois même pas la monoplace devant moi… »

Et Max Verstappen : « Je ne vois rien derrière la voiture de sécurité. Je dois me décaler, c’est compliqué… »

Finalement à 15 H30’…

Drapeau rouge ! La direction de course a décidé de suspendre la procédure de départ et demande aux voitures de prendre place dans la voie des stands.

La plupart des pilotes ont quitté leurs voitures pour se mettre à l’abri dans les stands.

Alors que les conditions météo demeurent épouvantables quid de la suite ce dimanche du Grand Prix de Belgique 🇧🇪 ?

Chez Ferrari, Mattia Binotto vient d’annoncer que le directeur de course a déclencher le chrono à 15h et si la course ne reprend pas avant 18h, le GP ne se disputera pas.

Ajoutons et précisons encore que si les monoplaces ne couvrent pas plus de 2 tours, il n’y aura pas de points attribués.

Entre 3 et 33 tours, il y aura 50% de points et au delà de 33 tours, il y aura 100% de points.

Il est bientôt 17 heures et la direction de course ne s’est toujours pas prononcée sur un éventuel restart.

Et il continue de pleuvoir sur le tracé Spadois de Francorchamps, et les pilotes sont toujours dans leurs stands

Michel Masi le directeur de course a confirmé que après 18h00, l’épreuve Belge serait annulée afin de respecter le règlement des 3 heures.

Le temps passe et les pilotes sont encore loin de remonter dans leur voiture. Il se pourrait cependant qu’ils effectuent deux tours sous régime de voiture de sécurité afin de valider la course et d’attribuer 50% des points.

La FIA a stoppé peu après 17 h30’ le chrono de la course pour « cas de force majeure », et donc la limite des 18h00 pour lancer la course n’est plus valable.

Le Grand Prix de Belgique peut donc commencer n’importe quand maintenant !

18heures. Le Safety car roule à nouveau pour évaluer l’état de la piste. La pluie tombe encore et toujours sur de nombreux secteurs du circuit…

Les pilotes ont été prévenus et se préparent dans les stands…

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1