VERSTAPPEN BIENTÔT PÉNALISÉ POUR CHANGEMENT DU MOTEUR ENDOMMAGÉ À SILVERSTONE

Honda a confirmé que Max Verstappen et Sergio Perez ont perdu le deuxième de leurs trois moteurs, à la suite de dommages estimés par le motoriste Japonais de Red Bull, comme étant irréparables !

Celui du Néerlandais Verstappen à cause de l’accident avec Lewis Hamilton survenu au départ du British GP à Silverstone et celui du Mexicain Perez, consécutif lui à l’incident au premier virage arrivé sur le Hungaroring en Hongrie.

Du coup, en conséquence, tôt ou tard, Max Verstappen ne pourra surement pas éviter d’être pénalisé sur la grille de départ à un moment donné lors de la seconde partie de la saison !

Alors que pense Max Verstappen de cette situation ?

Passablement contrarié il revient sur le débat sur les ‘casseurs – payeurs’ Le pilote Red Bull estime que les dirigeants de la F1 doivent au plus vite se pencher sur dette épineuse question et examiner comment cela peut être résolu afin que le règlement soit appliqué de manière plus équitable.

Expliquant :

« Bien évidemment je ne suis pas heureux d’avoir à payer une pénalité pour quelque chose qui n’est pas de ma faute ni de celle de notre motoriste. Je subis une double peine après mon élimination à Silverstone. Mais ce sont les règles.»

Avant de poursuivre:

« Je pense que nous devons en discuter au niveau de la Formule 1. Si quelqu’un vous percute et que vous devez remplacer une pièce et obtenir une pénalité à cause de cela, ce n’est pas logique, pas sportif. Cela ne devrait pas être ainsi.»

Et de préciser :

« En Formule E, par exemple, vous pouvez remplacer des pièces si elles ont été endommagées par quelqu’un d’autre»

Et Max ajoute encore :

« Et si une équipe doit payer pour tout dommage causé par quelqu’un d’autre, peut-être que vous verrez des actions moins stupides au premier tour. Ensuite, vous réfléchissez davantage à l’impact possible sur vous-même et sur l’équipe.»

Pour sa part, Christian Horner explique:

« Il y a peu de chance pour que nous évitions une pénalité. C’est très frustrant pour Honda car cela n’a rien à voir avec la fiabilité du bloc propulseur. C’est à cause de plusieurs accidents dont nous sommes les victimes. Nous n’avons vraiment pas eu de chance lors des dernières courses. Les dégâts ont été importants, notamment sur les moteurs. Mais nous allons nous battre jusqu’au bout ».

Qu’ajouter?

Que leurs propos relèvent et du bon sens et de la logique … Reste à connaitre l’avis des autorités qui pour le moment restent bien discrètes!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAM