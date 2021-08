POUR LES SARTHOIS, LES ROBIN… LE RÊVE S’EST RÉALISÉ AUX 24 HEURES DU MANS !

Belle performance réalisée le week-end dernier par l’équipage 100% Sarthois, les frères ROBIN, coachés par le très expérimenté Vincent CAPILLAIRE.

En effet des leur première participation, le jeune duo familial auteur d’une course parfaite sans commettre de fautes, rallie l’arrivée au terme des deux tours d’horloge et à une très honorable dix-neuvième position, franchissant le drapeau à damier au quatorzième rang de sa catégorie, celle des LMP2 !

Après avoir entamé leurs jeunes carrières, d’abord en Fun Cup, avant de rouler ensuite en Ligier Cup France, décrochant le titre en 2019 au sein de l’écurie ZOSH Compétition de Jean-René DEFOURNOUX, ils ont ensuite découvert le milieu de l’endurance au GRAFF l’année suivante en Championnat d’Europe de l’ELMS. Poursuivant en 2021, où décision était prise de les lancer aux 24 Heures du MANS !

Nous l’avons fait ! Ce dimanche à 16 heures, nous avons franchi la ligne d’arrivée des 24 Heures du Mans !

Ainsi s’exprimait Maxime le plus jeune, âgé de 20 ans! Et en compagnie d’Arnold le frère aîné? il enchaînait:

Depuis le début de notre aventure, le projet de participer aux 24 Heures du Mans figurait dans nos têtes. Aujourd’hui, nous pouvons dire que le « projet 24 » n’en est plus un, mais une mission accomplie !

Et il expliquait:

Après deux saisons en LMP3, tout s’est accéléré au mois de janvier avec une belle opportunité de participer dès cette année aux 24 Heures du Mans. Grâce au soutien de nos partenaires, de Sarthe Objectif 24, du GRAFF Racing et du Groupe DIROB, nous nous sommes lancés dans l’Aventure Le Mans.

Accompagnés par leur coach et néanmoins également coéquipier Vincent CAPILLAIRE, Maxime et Arnold ont totalement revu leur programme sportif afin d’entamer une préparation intensive en vue du double tour d’horloge. Un véritable défi à relever en quelques mois.

Maxime précise alors :

En plus de cela, il a également fallu prendre en main rapidement la LMP2, beaucoup plus puissante que sa petite sœur LMP3, au volant de laquelle notre trio évoluait la saison précédente. Grâce à l’expérience de Vincent, pilote professionnel de l’équipe, Maxime et Arnold ont su s’adapter tout en progressant au fur et à mesure des courses préparatoires.

LES 24 HEURES DU MANS

Samedi dernier donc à 16h00, notre équipage 100% Sarthois était bien présent sur la grille de départ des 24 Heures du Mans!

Après des centaines d’heures de sport et de préparation sur simulateur, des heures de debriefing, les soirées de présentation et actions de communication, Maxime, Arnold et Vincent étaient prêts à se lancer pour le double tour d’horloge.

Malgré un départ difficile avec la pluie venue s’inviter juste avant le passage du drapeau vert, l’Oreca07 N°39, a accumulé les tours et les heures en évitant les nombreux pièges que Le Mans réserve toujours…

Les relais se sont ensuite enchaînés pour nos trois pilotes, avec les différents moments clé de la course comme la tombée du jour, la longue nuit mancelle, le lever de soleil au petit matin.

Des étapes réussies pour nos trois pilotes qui se rapprochaient petit à petit du drapeau à damier.

ET à 16h00, leur LMP2 SO24-DIROB BY GRAFF, passait la ligne d’arrivée des 24 Heures du Mans et dans le TOP 5 de la catégorie PRO/AM !

Au-delà de la course, c’est une véritable expérience humaine que les deux frangins ont vécues. Tout cela n’aurait pas été possible sans les investissements de leurs fidéles partenaires et de leur coach, Vincent qui a tout donné pour former et préparer en seulement quelques mois, Maxime et Arnold.

Et naturellement comme on peut aisément l’imaginer, au lendemain des 24 Heures du Mans, nos deux jeunes pilotes ont encore plein d’étoiles dans leurs yeux et sont conscients d’avoir vécu un véritable rêve !

Et si les projets ne s’arrêtaient pas là ?

En effet, pareil début au Mans mérite logiquement une suite…

À TRÈS VITE POUR DE NOUVELLES AVENTURES !

Maxime ROBIN :

« On l’a fait! Après des mois de préparation, nous avons réussi notre challenge des 24 Heures du Mans ! Je remercie et félicite avant tout Arnold et Vincent pour cette superbe aventure vécue ensemble. Merci également à tous du soutien que vous nous avez tous apporté lors de cette course exceptionnelle. Nous avons vécu Le Mans et c’était incroyable ! Merci à tous ! »

Arnold ROBIN :

« Nous avons effectivement connu une semaine incroyable, avec le drapeau à damier en poche. Je comprends mieux pourquoi Le Mans est la plus belle course d’endurance au monde. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce rêve. »

Le mot de la fin pour le ‘ Captain’ Vincent CAPILLAIRE :

« Mission accomplie. C’était un beau challenge. Nous l’avons relevé et réussi, ensemble. Terminer les 24 Heures est une petite victoire. Bravo à Arnold et Max d’avoir été au bout de leur rêve ainsi qu’à tous ceux qui les ont accompagnés. Merci de votre confiance. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY et FAMILLE ROBIN