LES DEUX RED BULL DOMINENT LES DERNIERS ESSAIS LIBRES A SPA SOUS LA PLUIE…

Il pleut à Spa et ce n’est certainement pas une surprise. La troisième séance des essais libres ce samedi matin 28 août 2021, ne s’est donc pas déroulée au mieux avant la session cet après-midi des qualifications qui, on ne sait dans quelles conditions météorologiques, elle se déroulera compte tenu de la facilité avec laquelle la météo évolue dans cette région Spadoise des Ardennes Belges !

Avec souvent des parties pluvieuses et une piste détrempée alors que d’autres zones sont sèches, elles, en partie…

Cependant, dans le camp Red Bull-Honda, on n’a pas chômé et du coup on est récompensé en plaçant ses deux pilotes aux deux premières positions avec Max Verstappen très rapide en 1’56″924 et Sergio Perez deuxième en 1’57″871, à 0″947.

La meilleure des monoplaces Mercedes est troisième avec Lewis Hamilton, crédité lui de 1’57″966, à 1″072 mais avec la conviction que le pilote Britannique a gardé une grosse marge… pour les qualifications !

Inutile de risquer un accident à quelques minutes des qualifications. Son partenaire Valtteri Bottas, cependant, qui aujourd’hui fête ses 32 ans, a été assez lent et n’est que 11ème à 2″884 du temps de référence.

Derrière le trio de tête, Lando Norris s’est révélé une fois de plus le plus rapide chez McLaren-Mercedes, excellent quatrième à 1″585, le Français Esteban Ocon – le récent vainqueur de GP de Hongrie – avec son Alpine-Renault et Lance Stroll avec la 1ére Aston Martin-Mercedes, se classant eux, respectivement cinquième et sixième , à 1″989 et 2″281.

L’autre pilote tricolore – le lauréat lui du GP d’Italie 2020- Pierre Gasly avec l’Alpha Tauri-Honda les suit, mais un soudain tête à queue à grande vitesse, l’a ensuite surement convaincu de piloter plus sereinement et sagement. Il pointe lui à 2″400.

Dans le Top 10, on retrouve Sebastian Vettel, George Russell avec la Williams-Mercedes, et Fernando Alonso au volant de la seconde Alpine.

Mauvaise, très mauvaise session chez Ferrari. Il ne semble pas que les deux monoplaces de l’équipe de Maranello soient performantes… Sainz Jr n’est que quatorzième à … 3″ 825 de Verstappen, et Leclerc est encore plus loin au seizième rang à 4″446 et ce derrière la Haas-Ferrari de Mick Schumacher.

L’équipe avait précisons-le tout de même dû changer hier soir de châssis sur la N°16 de Charles Leclerc après l’accident en deuxième séance libre

Gilles GAIGNAULT

Photo : F1 – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 3éme ET DERNIÈRE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES A SPA

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’56″924 – 10 tours

2 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’57 » 871 – 7

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’57″966 – 9

4 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’58 » 509 – 11

5 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’58″913 – 15

6 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’59 » 205 – 16

7 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’59 » 324 – 14

8 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1′ 59 « 436 – 15

9 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’59 » 492 – 9

10 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’59″613 – 16

11 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’59 » 808 – 14

12 – Nichoals Latifi (Williams-Mercedes) – 1’59 « 981 – 11

13 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 2’00 » 456 – 13

14 – Carlos Sainz Jr(Ferrari) – 2’00 « 749 – 17

15 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 2’01 « 269 – 18

16 – Charles Leclerc (Ferrari) – 2’01 » 370 – 14

17 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 2’01 « 510 – 20

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 2’01 « 512 – 20

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 2’01 » 792 – 19

20 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 2’04 « 382 – 3