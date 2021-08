GROS CRASH A SPA POUR LA McLAREN DE LANCO NORRIS EN Q3. DRAPEAU ROUGE

La session des qualifications est interrompue en Q3, suite à l’accident survenu à la McLaren du Britannique Lando Norris

Au début de la Q3, à 16 Heures 03′ gros crash dans le raidillon pour la McLaren de Lando Norris qui aprés une série de tète à queue, sans dommage heureusement pour lui, Lando qui réussit malgré tout à s’extirper tout seul de sa monoplace, alors que Sebastian Vettel, indique au même moment, par la radio à son équipe Aston Martin:

« Il faut mettre un drapeau rouge ! Il y a trop d’eau. »

L’accident du jeune Britannique entraîne immédiatement un drapeau rouge !

Et provoque la colère de l’ancien quadruple Champion du monde Allemand, qui lâche :

« Vous voyez… Qu’est ce que je vous avais dit. Il fallait sortir ce drapeau rouge avant qu’il n’y ait un accident »

Les pilotes patientent dans leurs monoplaces en regardant les images TV sur les moniteurs amovibles

Q2 : Alors que la pluie refait son apparition en toute fin de séance Q2, nouveau meilleur temps pour la McLaren-Mercdes de Lando Norris, devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valterri Bottas.

Sont éliminés : La Ferrari de Charles Leclerc (11éme), la Williams-Mercedes de Nicholas Latifi (12éme), la seconde Ferrari de Carlos Sainz Jr (13éme), l’Alpine de Fernando Alonso (14éme) et enfin l’Aston Martin-Mercedes de Lance Stroll (15éme).

Q1 : Elle a démarrée avec douze minutes de retard, suite à une nouvelle averse ! Lando Norris, le plus rapide en 1’58.301 devant Max Verstappen, second en 1’58.717, à 0.416. Et, Lewis Hamilton, troisième en 1’59.218, à 0.917

Sont éliminés : Les deux Alfa Roméo d’Antonio Giovinazzi (16éme) et de Kimi Räikkönen (19éme), les deux Haas de Nikita Mazepin (20éme) et de Mick Schumacher (18éme) et l’Alpha Tauri-Honda du jeune Japonais Yuki Tsunoda (17éme).

A l’aise depuis le début du week -end Spadois, les deux pilotes Alpine, Fernando Alonso et Esteban Ocon, seulement quatorzième et quinzième … ont frôlés la ’correctionnelle et l’élimination !

Rappelons enfin que Valterri Bottas doit purger une pénalité de 5 places sur la grille de départ donc il s’élancera depuis la ? Attendons la reprise de la Q3!

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS

(A suivre)