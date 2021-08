RETOUR DE PHILIPPE COLANÇON D’AIXAM-MEGA AU TOUR AUTO 2000 FIN AOÛT 2021

AIXAM-MEGA, va participer au rendez-vous incontournable du calendrier automobile Français, le Tour Auto. Du 30 août au 4 septembre 2021, 210 concurrents s’élanceront du ‘Grand Palais Éphémère’ à Paris en direction de Nice pour parcourir un total de 1 930 km sur les plus belles routes de France.

30 ans après la création de son écurie pour participer au Trophée ANDROS, AIXAM-MEGA revient avec son équipe sur une course historique prestigieuse et rappelle la fabuleuse histoire de MEGA…

MEGA : L’HISTOIRE D’UNE PERFORMANCE RECONNUE ET PÉRENNE

Pour ceux qui sont trop jeunes pour s’en souvenir, MEGA est la marque automobile du fabricant Français, basée à Aix les bains et leader des voitures sans permis, AIXAM. A l’aube des années 90’, AIXAM, premier constructeur européen de quadricycles à moteur, met en œuvre les compétences techniques de ses équipes et, dans une quête de diversification, lance la marque de voitures MEGA.

Dès sa création en 1992, la marque MEGA exprime tout son savoir-faire, son dynamisme et sa créativité dans la conception de voitures de compétition et de voitures d’exception.

Les MEGA GLACE mises à l’étude en 1991 arrivent sur le Trophée ANDROS en 1992. La MEGA GLACE remporte le titre Pilote avec François CHAUCHE et en 1994 le titre Constructeur avant de remporter plusieurs fois le Championnat en catégorie 2 litres, avec Philippe GACHE, ainsi que de nombreuses victoires, dont un sensationnel triplé à Val Thorens en décembre 1993.

Entre 1992 et 2000, de nombreux pilotes prestigieux se sont partagé le volant des deux MEGA GLACE sur le Trophée ANDROS, les 24Heures de Chamonix ainsi qu’à Sherbrooke au Canada, parmi lesquels:

Jean ALESI, Paul BELMONDO, Bjorn WALDEGAARD, Jean Louis SCHLESSER, François CHAUCHE, Philippe GACHE, Maurice CHOMAT, Bernard DARNICHE, Marcel TARRES, Jean Marc GOUNON, Stéphane PETERHANSEL.

De la MEGA RANCH en passant par la MEGA CLUB, pour apporter une alternative moderne à l’arrêt par CITROËN de la Méhari, jusqu’à la prestigieuse MEGA MONTE CARLO, la marque MEGA fait rêver les passionnés d’automobiles. Mais c’est avec l’ultime MEGA TRACK que la marque sort irrévocablement des sentiers battus.

En 1992, AIXAM, très en avance sur son temps, présente au Mondial de l’Automobile à Paris un des plus impressionnants véhicules jamais conçus. Avec ses dimensions surnaturelles de 5,08 m de long et 2,25 m de large, son empattement de 3,14 m et une garde au sol réglable jusqu’à 32 cm, la MEGA TRACK est un véritable exploit technologique, mélange de 4×4 sportif et d’incroyable Supercar.

MICHELIN participe au projet et crée, en 1992, des enveloppes de 20 pouces, dimension inexistante à cette époque et capable d’une vitesse maximum de 250 km/h. Propulsée par un V12 Mercedes de 6 litres, la TRACK affiche des caractéristiques jusque-là jamais vues. Climatisation, sellerie cuir, équipement vidéo, téléphone, caméra de recul… en termes d’équipements, la MEGA TRACK a plusieurs années d’avance. Et elle est entièrement conçue et assemblée en France.

Tout en continuant les saisons de courses dans les années 90’, MEGA entame un nouveau challenge avec le rachat de MONTE CARLO Automobiles et la création d’une voiture GT, toujours équipée du V12 Mercedes de 6 litres, pour la route et pour la catégorie GT2 en Championnat du monde. Les véhicules sont présentés aux salons de Genève et de Paris en 1996 et la version GT2 est présentée et testée avant le départ des 24Heures du MANS 1998.

Malheureusement, la FIA décide de modifier la réglementation de la catégorie GT2 et AIXAM-MEGA se voit contrainte d’abandonner le sujet.

Il faut alors trouver un nouveau défi et MEGA se tourne vers le DAKAR en créant avec SBM, concepteur des MITSUBISHI officielles de Rallye Raid, un véhicule basé sur la même architecture que les MEGA GLACE : la MEGA DAKAR, premier véhicule à 4 roues permettant à Stéphane PETERHANSEL de jouer pour la gagne.

PETERHANSEL terminera 2ème du DAKAR 2000 au pied des Pyramides du Caire, derrière Jean Louis SCHLESSER et premier en 4 roues motrices.

Philippe COLANÇON, ancien Directeur technique et ingénieur en chef des voitures MEGA, aujourd’hui Président et Directeur général d’AIXAM-MEGA, explique:

« Chez AIXAM MEGA, on innove au quotidien, tout en cherchant des solutions simples et efficaces. Une approche que nous continuons à appliquer aujourd’hui sur notre gamme de voitures sans permis, presque 30 ans jour pour jour après la mise en étude de notre première Supercar ou de nos premières voitures de course »

Concernant le Tour Auto, il nous confie:

« Le Tour s’arrêtait à Aix les Bains où nous sommes installés. Cela m’a donné l’idée et l’envie à force de le voir passer. j arriverai a le faire.

Et il précise :

Il y deux ans j’ai trouvé une Lotus qui tournait en course de cote. Elle était pas en parfait état… Du coup, j’ai bossé 500 heures de boulot pour la remettre d’aplomb. J’adore retaper le soir et le week-end des voitures. Je roule chez Peter en Groupe C et j’envisageais de disputer le Tour Auto 2020 mais cela n’a pu se faire. Cette année il repasse a Aix le Bains. Du coup, j’ai décidé de m’inscrire, avec un clin d’œil au passé en confiant l’assistance avec des anciens du Team Mega glace. La Lotus sera donc au départ à Paris mardi prochain au Grand Palais Éphémère, face à la Tour Eifel.

Les voitures MEGA ne sont plus fabriquées depuis plus de 20 ans, suite à la volonté d’AIXAM de se recentrer sur l’activité pérenne du sans permis.

Mais pour son Président, la course ne s’est jamais arrêtée, lui pilotant parfois en PORSCHE Cup, entre les années 2008 à 2012, en Championnat GT3 Français (Champion en 2014 avec Gilles DUQUEINE) ou encore aux 24 Heures de Spa, tout en continuant actuellement en ULTIMATE Cup Séries.

Aujourd’hui, 30 ans après les débuts de la marque MEGA, l’équipe AIXAM-MEGA continue à exprimer sa passion pour la compétition sportive et Philippe COLANÇON, va donc participer au plus grand rallye Historique Français, le TOUR AUTO mais au volant d’une LOTUS Elan 26R qui portera le numéro de course 237.

Les dimensions inversement proportionnelles de la LOTUS à celles de la fameuse MEGA TRACK – mais beaucoup plus proches des dimensions de la gamme AIXAM – apportent un clin d’œil aux tailles, aux puissances et aux masses diverses et variées des véhicules crées par AIXAM-MEGA depuis bientôt 40 ans.

Ce nouveau challenge permet à l’entreprise Aixoise de continuer d’affirmer la fierté d’afficher côte à côte les couleurs des marques d’un leader d’hier, d’aujourd’hui et du futur : AIXAM et MEGA.

Rendez-vous le 30 août à Paris, entre l’Ecole Militaire et la Tour EIFEL, au ‘Grand Palais Éphémère’

Gilles GAIGNAULT

Photos : MEGA