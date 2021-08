MOTOGP 2021 : QUARTARARO HÉROS DU « FRIDAY » DE SILVERSTONE

Dorna a déjà publié ses dates d’essais et de premier GP 2022 ! Les voici.

Pour le MotoGP

Shakedown Sepang : 31 janvier – 2 février

Test de Sepang : 5 et 6 février

Test Mandalika : 11 – 13 février

Pour le Moto3 et le MotoGP

Test de Jerez : 22 – 24 février

GP du Qatar 2022

4 au 6 mars

Côté news, on rappelle que Tom Luthi a annoncé sa retraite fin 2021 (36 ans) au contraire de Triumph qui a signé avec la Dorna, un nouveau contrat de trois ans concernant la fourniture des moteurs du Moto2.

On annonce quelques améliorations en performances moteur (140 cv actuellement) qui ajoutées à une modification plus serrée des rapports de la boîte de vitesse, devraient assurer de battre encore plus de records dans cette cylindrée.

Qui restera cela dit une sorte de monotype… Enfin un mot sur Petrucci à qui KTM a proposé une moto pour le Dakar…

MORNING « A LA FRAÎCHE » IN SILVERSTONE

Ce vendredi matin, en Moto3, qui sont les premiers à revenir sur ce tracé depuis deux ans (en plus en 2018, le circuit a été noyé et le GP a été annulé) on a vu Fenati, le protégé de Max Biaggi, faire le meilleur temps devant Alcoba et l’éternel argentin Rodrigo.

En MotoGP, meilleur chrono pour Marquez (malgré une chute, photo ci-dessus) devant Aleix Espargaro et Fabio Quartararo qui attaque donc bien le week end. Zarco est moins bien, neuvième chrono à huit dixièmes.

En Moto2, chute hélas habituelle de Lowes et les meilleurs temps sont pour Navarro, Augusto Fernandez (pas le Raul qui se bat pour le titre) et Remy Gardner, leader de la cylindrée au général avec 19 points d’avance sur Raul Fernandez.

Ces temps du matin sont importants car ils donnent aux ingés et aux pilotes des infos assez capitales mais les temps en fin de session ne sont pas à graver dans le marbre…

AFTERNOON « ZE SERIOUS THINGS » COMMENCENT ! MOTO3 AVEC RECORD DE LA PISTE POUR FENATI

Quand les affaires reprennent l’après-midi, il fait seize degrés et la température de piste est à 23 degrés !

On suit longuement Acosta, leader absolu de la cylindrée et dont il se dit que KTM aurait tracé la carrière à venir sur plusieurs années, devant passer par le Moto2 et se terminant en MotoGP, même les tigresses ne protègent pas autant leurs petits…

Fenati doit se battre, certes pour l’instant il est trois au général avec peu de chances de manger Garcia (à 48 points) ou Acosta (à 89 points) devant lui mais Foggia le suit à cinq points, là il y a un vrai danger…

Il mène le début de séance de l’après-midi, la FP2 pour faire court, puis la GasGas de Guevara lui prend un dixième, puis un autre dixième, lui il a trouvé ses datas du jour avec ses ingés…

Fenati ressort et descend son chrono de six dixièmes, carrément ! Et bat le record du tour dans cette cylindrée !

Il termine devant Sasaki et Antonelli, à noter que le Français Lorenzo Fellon termine huit cette séance de l’après-midi.

MOTOGP POUR QUARTARARO MALGRÉ UNE CHUTE

Les Soft et Medium sont de sortie, la piste est à 24 degrés.

Mais certains pilotes ont choisi le pneu Hard à l’arrière, c’est le cas de Fabio Quartararo qui commence la session avec le meilleur temps. Mais il chute sévère, se tenant la cheville, il boîte bas en sortant de la piste, s’appuyant sur un marshall… Mais il finit par marcher seul… Pas bon signe quand même…

Aleix Espargaro a pris le meilleur temps devant un trio Ducati, Zarco, Miller, Martin.

Enorme high side d’Alex Marquez, moto « totally destroyed ». Pilote OK.

Fabio Quartararo arrive en boitant dans son stand et prend pourtant immédiatement sa deuxième moto pour continuer la séance!

S’il termine dimanche ce GP de Grande Bretagne en bonne position, ce sera en héros autant qu’en champion…

A ce moment de la session, il pointe dix-huitième temps et à deux secondes d’Aleix Espargaro. Mais dans son deuxième tour, Fabio a repris la tête ! Un Fabio énervé, ça envoie fort…

Il est trois dixièmes devant Aleix Espargaro, il roule en Soft/Medium. Puis Marc Marquez (M/M) monte troisième temps, à une demie seconde de Quartararo. Deux tours plus tard, Fabio en remet une couche.

Miller fait un tour de folie, à 78 millièmes de Quartararo, battu de 33 millièmes par Pol Espargaro ! Fin de session hallucinante !

Pour assurer, dans ces derniers tours tout le monde est en double soft, Quartararo passe sept dixièmes devant Pol Espargaro !

Il est évidemment meilleur temps au combiné des deux séances du vendredi.

Il confiait:

« Je me suis tordu la cheville mais tout va bien. Sur la moto, je n’ai pas vraiment de douleur, c’est le plus important. Le pneu arrière dur était un désastre total dans ces conditions, j’ai failli tomber plusieurs fois, puis au virage 8, je suis finalement tombé. Mais je me sentais plutôt bien et c’était important après la chute de faire de super tours sur le pneu medium. Je me sentais rapide, pas vraiment à la limite. Donc ça va super bien. Je crois que ça sera normal demain (samedi), un peu douloureux mais ça fait partie du jeu.

Dans le dernier tour, Miller passe deux, Jorge Martin trois, les deux Honda de Pol Espargaro et Marc Marquez sont quatre et cinq.

Journée très moyenne pour Zarco, quatorze dans cette session de l’après-midi… Il n’est pas qualifié pour Q2…

MOTO2 POUR RAUL FERNANDEZ

Il est évident qu’après l’intensité et la densité et le suspense ! du MotoGP, le Moto2 perd un peu d’intérêt, en plus le héros local, Lowes, a chuté le matin, la foule quitte massivement le circuit… La piste est à 27 degrés.

Pour les rares angliches restés sur les gradins (Silverstone est de mémoire le circuit où il faut le plus de temps pour sortir…) Lowes fait un bel effort, deuxième temps !

Réentendre chez les commentateurs des noms comme Copse, Abbey, Maggotts, Beckets, c’est tout simplement magique, ce circuit situé dans un pays qui a longtemps été le boss des sports mécaniques flanque toujours la chair de poule…

Et deux ans, sans British GP, c’est vraiment long…

Pour Lowes, Fernandez y Fernandez (Raul et Augusto) bloquent son chemin de gloire, une vraie revanche de l’Invincible Armada des Espagnols pulvérisée par les Anglais de l’Amiral Drake en 1588 (d’ailleurs, c’est une histoire de propagande éhontée, la flotte espagnole s’est surtout écrasée sur les rochers du comté de Sligo en Irlande à cause d’une effroyable tempête… Mais bon les Anglais ne sont pas les seuls à avoir réécrit leur histoire…).

Le temps d’écrire tout ça, la situation n’a pas changé ! Sauf qu’un autre espagnol, celui qui a fait le meilleur temps du matin, Navarro vient lui aussi passer le pauvre Lowes. Et puis Gardner, un Australien, ex empire britannique ! On est en mode punition, le public est parti avant de voir ça…

On arrive en fin de session, l’Italien Bezzecchi, troisième au général de la cylindrée, se met une sacrée toile mais il se relève.

Lowes est remonté trois derrière Raul Fernandez et Jorge Navarro.

L’honneur est sauf … mais tout juste

Jean Louis BERNARDELLI

Photos MotoGP et DR