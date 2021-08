BOTTAS DOMINE LA 1ére SÉANCE LIBRE A SPA DEVANT VERSTAPPEN ET GASLY

Valtteri Bottas est arrivé à Spa-Francorchamps avide de rachat, et pour prouver à Mercedes que l’accident de Budapest n’a pas affecté son moral, le pilote Finlandais a immédiatement signé en pneus tendres, le meilleur temps lors de la première séance des essais libres, signant le 1er chrono de référence du week end Ardennais avec 1’45”199

Rappelons que Bottas comme devra purger 5 places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, et il est donc bien décidé à limiter les dégâts et à réaliser la meilleure performance possible aux qualifications !

Le pilote Mercedes précède le Néerlandais Max Verstappen et sa Red Bull-Honda qui avait occupé la téte pendant la majeure partie de la séance, réalisant un temps de 1’45″905 en pneus durs. Après avoir été dépassé par Bottas, il a continué à progresser cette fois avec des tendres, obtenant un 1’45″496 d’abord, puis 1’45″363 à 0″164.

Son coéquipier le Mexicain Sergio Perez pointe plus loin, lui, au sixième rang avec 1’46″127 à 0″928

Derrière Bottas et Verstappen, on trouve le Français Pierre Gasly, troisième avec 1’45”699, à seulement trois dixièmes de seconde de Verstappen et à 0″500 de Bottas, meilleur des deux Alpha Tauri-Honda.

Quatrième et cinquième position pour les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr, avec 1’45″818 et 1’45″935, à 0″619 et 0″736 !

De cette session retenons encore que Lewis Hamilton, qui a eu une légére sortie de piste dans l’herbe aprés avoir rattrapé le Canadien de Williams, Nicholas Latifi après Blanchimont, n’a pas pu boucler son tour rapide, le pilote Canadien qui n’a pas vu le leader du championnat dans ses rétroviseurs, l’accompagnant presque sur l’herbe. Il n’est que dix-huitième de cette 1ére session.

Séance positive pour Sebastian Vettel, septième devant Lando Norris et les deux Alpine d’Esteban Ocon et Fernando Alonso, qui clôturent le Top 10.

Incidents pour Yuki Tsunoda et Kimi Raikkonen, trahis par la mauvaise adhérence des pneus durs sur l’asphalte froid de la matinée Spadoise. Le pilote Finlandais d’Alfa Roméo a ensuite commis une erreur banale en heurtant le mur … à l’entrée de la voie des stands, mais n’a pas subi de dégâts importants, pouvant poursuivre son programme en seconde partie de séance.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – PIRELLI – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SEANCE DES ESSAIS LIBRES A FRANCORCHAMPS

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’45”199 – 18 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’45”363 – 14

3 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’45”699 – 20

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’45”818 – 19

5 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’45”935 – 20

6 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’46”127 – 17

7 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’46”177 – 19

8 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’46”336 – 17

9 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’46”497 – 16

10 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’46”612 – 16

11 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’46”649 – 19

12 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’46”683 – 20

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’46”755 – 17

14 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’46”772 – 19

15 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’46”928 – 19

16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’47”101 – 20

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’48”125 – 15

18 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’48”224 – 17

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’48”705 – 16

20 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’49”059 – 15