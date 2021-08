MOTOGP 2021 : DUO ROSSI/DOVI CHEZ PETRONAS FIN 2021. DOVIZIOSO FERA LA SAISON 2022 AVEC YAMAHA SATELLITE

J’en avais déjà parlé il y a quelques jours mais c’était encore un peu au conditionnel Petronas voulait tester de jeunes pilotes comme Dixon ou très jeunes comme Darryn Binder (encore en Moto3) mais cette fois ça semble de concrétiser.

Et ça ira vite, si Dixon courra avec Rossi à Silverstone, Dovizioso fera partie du team dès Aragon. Ou Misano mais on parle surtout d’Aragon. Et ce parce que semble t’il (on en parle depuis longtemps) dès que Morbidelli reviendra de blessures, il montera en team factory avec Quartararo, laissant sa selle Petronas à Dovizioso.

DOVI/VALE, LES DEUX MEILLEURS COPAINS DU MONDE… ET LES PLUS CONNUS !

A partir de 2008, Dovizioso monte en MotoGP et court donc contre Rossi…

Ce qui fait mine de rien douze années avant que Dovizioso en ait marre et aille faire du motocross en se jurant bien de revenir en MotoGP. Il est évident qu’en douze ans, il s’est noué entre les deux pilotes italiens une énorme complicité, il est évident aussi qu’en Italie ils sont deux stars adulées même si Dovi a raté un paquet de fois le titre pour finir vice-champion du monde alors que Rossi, on le sait, décroche son septième titre en 500/MotoGP en 2009.

Il semble que le contrat entre l’agent de Dovizioso et Lin Jarvis soit en approche finale.

Ce qui doit faire un bout de temps car on avait bien senti que lors de ses derniers essais avec Aprilia, Dovi ne rentrait pas bien dans le jeu. Il est évident que Dovizioso a pris un risque terrible en laissant le terrain libre aux appétits de ces jeunes loups mais le départ précipité de Vinales a quand beaucoup secoué le shaker au point que Petronas et Yamaha se sont retrouvés en manque de pilotes pour 2022 !

Donc à Silverstone, Crutchlow roule avec Quartararo en factory et Dixon en satellite.

Ensuite en Aragon, Morbidelli, que l’on pensait ne revoir qu’à Misano, remet la combarde et roule tout de suite en factory avec Rossi, sur la moto de Vinales. Et Dovizioso roulera avec Rossi jusqu’à la fin de la saison. Rossi qui n’a plus qu’un rêve, décrocher son 200ème podium en 500/MotoGP.

ET APRÈS ?

J’ai écrit il y a quelques jours que Dovizioso voulait un engagement annuel, pas seulement faire quelques GP en remplacement de Morbidelli monté en MotoGP.

Alors en 2022 ?

Il semble que Dovizioso ait obtenu ce qu’il voulait à savoir un engagement à l’année dans le team satellite Yamaha qui ne s’appellera plus Petronas mais WITHu, le nouveau sponsor.

Dovi courra la fin de la saison 2021, dès Aragon ou Misano sur la trapanelle de Morbidelli, dommage mais logique, ensuite en 2022, Razali et Stigefelt, les deux boss du team satellite Yamaha, ont promis une moto factory à Dovi.

S’il y en a une seule, c’est pour l’autre pilote, le jeune Darryn Binder pour l’instant mais ce n’est pas dans le marbre.

Deux événements ont joué en faveur du retour de Dovizioso chez Yamaha.

Le premier est finalement son âge, on sait que Razali cherche de jeunes talents pour le team factory Yamaha là c’est raté mais si en effet le team fait rouler en 2022 l’archi débutant Darryn Binder qui monterait directement du Moto3 au MotoGP (déjà fait par Jack Miller mais avec peu de succès au début) il sera quasiment indispensable que pour rouler avec lui un pilote ultra expérimenté soit là pour le guider sur ses premiers pas.

Ensuite le nouveau sponsor du team en 2022, WITHu, dont le nom n’indique pas du tout qu’il est italien, est une énorme société (italienne) de fourniture d’énergie, d’internet et autres babioles. Et il plaisait à ces messieurs qu’il y eût un pilote italien dans le team.

Voilà Dovizioso réglerait aussi ce problème-là.

On imagine la folie à Misano quand les deux pilotes du team, Dovizioso et Rossi apparaîtront à la sortie de leur stand ! Et d’ailleurs tout au long des GP où les deux stars courront ensemble, pour l’instant si les USA ont lieu ou sont remplacés on est à six GP pour le duo dont la célébrité va bien au-delà des résultats !

Enfin, cela permettrait à Bezzecchi, peut-être, de rejoindre comme il en a envie le team VR46 en 2022 puisqu’il est de l’Academy…

En attendant dimanche, Quartararo, commencera à relever le gant d’un défi (imbécile) de Mir, qui a affirmé publiquement au pilote français que les trois prochains GP seront vitaux pour le titre 2021 et que, dès Silverstone, Quartararo va voir ce qu’il va voir…

Alors vivement dimanche !

Jean Louis BERNARDELLI