CADILLAC CONFIRME SA VENUE EN ENDURANCE MONDIAL ET AU MANS EN 2023

Au lendemain des 24 Heures du Mans, la firme Américaine Cadillac a confirmé le rumeurs et bien annoncé son arrivée prochaine dans la nouvelle catégorie en LMDh avec un prototype qui pourra rouler à la fois en Championnat du monde d’endurance WEC et également aussi dans son propre Championnt US de l’ IMSA et ce à partir de la saison 2023.

Pour ce nouveau programme, le constructeur de Détroit travaillera comme c’est déjà actuellement le cas avec ses Cadillac Dpi en IMSA, en partenariat avec la firme Dallara.

Le programme Cadillac sera confié à deux équipes Américaines de renom, celle du Chip Ganassi Racing et celle aussi d’Action Express Racing, deux écuries qui alignent déjà en endurance aux Etats Unis les Cadillac DPi.

La 1ére apparition en compétition est prévue aux 24H de Daytona en janvier 2023 mais l’objectif reste bien de participer aux 24 Heures du Mans quelques mois plus tard en juin 2023.

Vice-président monde de Cadillac, Rory Harvey, indique :

« Nous sommes ravis de courir au plus haut niveau du sport automobile international dans la catégorie LMDh à partir de 2023. Tout comme le sport automobile, Cadillac fait la transition vers un avenir axé sur la propulsion alternative. La nature hybride des règles LMDh nous aidera à faire le pont entre notre transfert de technologie et notre avenir tout électrique. Nous sommes ravis de poursuivre notre succès et de continuer à transférer nos apprentissages et notre technologie de la piste à nos véhicules de production. Nous avons connu un grand succès avec la Cadillac DPi-V.R qui a remporté le championnat US et nous sommes impatients de poursuivre nos succès à l’avenir avec la prochaine génération des Cadillac LMDh. »

De son coté, Chip Ganassi a indiqué, lui :

« Nous sommes impatients de découvrir le nouveau prototype international de cette Cadillac LMDh. Nous avons une excellente relation dans toutes les disciplines de course différentes avec la GM et nous sommes impatients de développer la voiture avec Cadillac et Dallara au cours de la prochaine année. »

Pour ce qui le concerne, Gary Nelson, qui manage l’équipe Action Express Racing a déclaré :

« La catégorie IMSA LMDh désire être très compétitive avec plusieurs constructeurs impliqués. J’ai donc hâte de faire partie du prochain chapitre de ‘histoire de Cadillac Racing. »

François LEROUX

Photos : CONSTRUCTEUR ET IMSA