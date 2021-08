VICTOIRE ET DOUBLÉ TOYOTA AUX 24 HEURES DU MANS 2021. ALPINE SUR LE PODIUM

FLASH- FLASH-FLASH

Fort logiquement, l’écurie japonaise Toyota triomphe et s’impose une nouvelle fois, la quatrième consécutive, en remportant à nouveau en Sarthe et comme en 2018, 2019 et 2020, en ce dimanche 22 août 2021, la 89éme édition des célèbres 24 Heures du Mans!

Signant outre la victoire, le doublé avec ses deux Toyota GT010 Hybrid.

Mais si le succès avait été obtenu au cours de ces trois dernières années par l’équipage de la N°8 – d’abord avec le trio formé du Suisse Sébastien Buemi, du Nippon Kazuki Nakajima et de l’Espagnol Fernando Alonso en 2018 et 2019, ensuite l’an dernier avec la paire Buemi et Nakajima, qu’épaulait cette fois, le Néo-Zélandais Brandon Hartley, remplaçant d’Alonso retourné en F1 – ce dimanche c’est la voiture-sœur, la N°7 bien malchanceuse par le passé, celle du trio composé du Japonais Kamui Kobayashi, du Britannique Mike Conway et de l’Argentin, José-Maria Lopez, qu s’est à son tour imposé.

Sous le damier, ce dimanche 21 août, cette N°7 triomphe et l’emporte en précédant la N°8 de Sébastien Bueni, Kazuki Nakajima, et Brendon Hartley, les lauréats le dimanche 20 septembre de l’édition 2020.

Et, c’est l’Alpine A480 de l’écurie Berrichonne de Philippe Sinault, Signatech, la N°36. qui complète ce podium 2021, avec l’équipage où l’on trouve deux Français Nicolas Lapierre et Mathieu Vaxiviére, associés au Brésilien André Négrao

Top 5 pour les deux prototypes Américains, Glickenhaus, propulsés par un moteur Français conçu dans les ateliers Drômois de Valence de l’entreprise créée par Jean Pierre Fleur, Pipo Moteurs.

La N°708 des Français Olivier Pla et Franck Mailleux, renforcés par le véloce Brésilien ‘Pipo’ Derani, devançant la 709 de Romain Dumas, Ryan Briscoe et Richard Westbrook.

Saluons la performance de cette écurie US qui découvrait et débutait aux 24 Heures du Mans et qui des sa première apparition, termine la redoutable épreuve mancelle et dans les cinq premiers ! Déja en soi un sacré exploit!

Quel retournement de situation en LMP2, la aussi on pensait a une belle surprise avec, et la victoire et le doublé pour les deux Oreca 07, de l’équipe Belge de Vincent Vosse, laquelle disputait pour la toute 1ére fois cette épreuve Mancelle!

Mais drame incroyable et inimaginable dans le dernier tour, car la N°41 de l’équipage avec l’ancien pilote de Formule 1, le Polonais Robert Kubica, le Suisse Louis Deleraz et le Chinois Yé, qui semblait devoir l’emporter et gagner devant la voiture sœur la N°31 du Néerlandais Robin Frijns, de l’Autrichien Ferdinand Habsburg et du jeune Français Charles Milesi, s’arrêtait!

Du coup la victoire sourit finalement in extremis à cette 31 qui sauve la victoire pour le Team WRT !

La seconde place revient donc à l’une des deux Oreca 07 du Team Britannique Jota, la N°28 de Sean Gelael, Stoffel Vandoorne et Tom Blomqvist.

Et malheureusement abandon pour la 41 qui ne sera pas classée car au Mans pour être classée il faut franchir la ligne d’arrivée !

Cette triste fin de la 41 n’est pas sans nous rappeler pareil final il y a cinq ans le 19 juin 2016, ou la Toyota qui caracolait en tête à cassé devant les stands à l’entame du dernier tour, cédant et abandonnant la victoire à l’équipe Porsche !

La troisième place de cette catégorie est donc pour l’Oreca 07 N°65 de l’équipe Française du Panis Racing de Julien Canal, Will Stevens et James Allen suivi de l’une des voitures du Team anglo-américain United Autosport, la N°23 du trio 100% Britannique, avec Paul di Resta, Alex Lynn et Wayne Boyd.

En LMGTE PRO, succès Ferrari pour l’une des F488 de la Scuderia AF Corse, la N°51 de James Calado, Pier Guidi et du Français Come Ledogar, devant l’une des deux Corvette, la N° 63 d’Antonio Garcia, Rick Taylor et Nick Catsburg et la première Porsche 911 RSR, la N°92, du Français Kevin Estre, du Suisse Neel Jani et du Danois Christensen.

Enfin dans la catégorie LMGTE AM, la victoire revient également à Ferrari, avec la N°83 AF Corse de l’Italien Rovera, du Danois Nielsen et du Français Perodo.

Podium complété par l’Aston Martin N°33 du Team TF Sport de Keating, Pereira et Fraga et par la plus rapide des Ferrari de l’équipe Iron Lynx, la N°80 de Cressoni, Mastronardi et Ilott.

François LEROUX

Photos : Thierry COULIBALY

(A suivre)