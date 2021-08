SIMON PAGENAUD GAGNE UNE PLACE AU CHAMPIONNAT APRÈS GATEWAY

Simon Pagenaud a eu une course difficile ce samedi 21 août à l’occasion de la treizième des seize manches du Championnat Indycar 2021, mais ont réussi a décroché un top 10.

Le pilote Français de l’équipe Penske avait pourtant réussi sa meilleure qualification de la saison en se classant quatrième !

Malheureusement au 17éme tour, un contact s’est produit avec son co-équipier Joseph Newgarden au virage n°1, causant des dommages à l’aileron avant de sa monoplace. Il fut donc contraint de s’arrêter pour réparer et perdait un tour sur les leaders.

Un drapeau jaune au 60éme tour permettait par la suite à Pagenaud de refaire son tour de retard, en le replaçant en queue de peloton. Après avoir été 22éme, le natif de Montmorillon remontait jusqu’au 14éme rang au 120éme tour, parvenant même à mener la course pendant un tour grâce à un long relais sans interruption.

Alors que le stratège Kyle Moyer continuait sur une stratégie décalée pour gagner des places, Simon Pagenaud parvenait à éviter les ennuis et, profitant de l’abandon de plusieurs de ses concurrents, il décrochait finalement la 8éme place.

Simon Pagenaud qui confiait:

« De très belles qualifications pour toute l’équipe Penske, on a su se montrer aux avant-postes. Malheureusement, au départ de la course, un accrochage avec Josef Newgarden m’a arraché mon aileron avant. On a dû s’arrêter pour le changer, ce qui nous a fait perdre un tour et nous a certainement coûté la possibilité de nous battre pour au moins un podium alors qu’on avait une voiture performante. »

Et il précise :

« On a dû économiser l’essence pendant la plupart des relais et grâce à une belle stratégie et de bons restarts on a pu remonter à la 8éme place. C’est un résultat satisfaisant mais on a raté une opportunité et ce n’est jamais agréable de s’accrocher avec son co-équipier. C’était une belle course avec une bonne équipe et de bons arrêts au stand. Le moteur Chevrolet a également très bien fonctionné. Maintenant nous avons trois semaines de pause ce qui donnera à toute l’équipe l’opportunité de se reposer avant les dernières trois courses de la saison sur la Côte Ouest, Portland, Laguna Seca et Long Beach, trois pistes que j’aime beaucoup. »

Avant la prochaine course à Portland le 12 septembre, Pagenaud gagne une place et est maintenant 7éme au classement provisoire du Championnat avec 320 points.

Le nouveau leader après cette manche de Gateway – remporté rappelons-le par Josef Newgarden – et arrivé second, le Mexicain Pato O’Ward qui a bénéficié de l’abandon du précédent, l’Espagnol Alex Palou comptant lui 435 points devant Palou avec 425, Newgarden avec 413, Dixon avec 392 et Ericsson avec 375 points

Peter GRISWOLD