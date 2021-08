REVANCHE POUR UGO DE WILDE ET MORITZ QUI TRIOMPHENT DANS LA COURSE 2 A ROAD TO LE MANS

Après avoir été privé du succès jeudi soir suite à l’intervention de la voiture de sécurité et un point ridicule du règlement handicapant les sept leaders de la course, le jeune Belge Ugo de Wilde, a pris ce samedi, une cinglante revanche en imposant haut la main, son proto Duqueine LMP3 du Mühlner Motorsport à moins de 3heures du départ des 24Heures.

Jeudi soir la déception était grande à l’issue de la première manche de Road To Le Mans terminée à un anecdotique 27éme rang, après avoir mené la course durant 26 minutes.

« C’était en effet très frustrant » avouait Ugo parti deuxième et passé en tête dès la première chicane Dunlop.

« Je menais avec une déjà confortable avance quand la voiture de sécurité est entrée en piste. Ensuite, cela nous a joué un bien mauvais tour et cela a faussé complètement l’épreuve car le règlement stipule que la pit-lane n’est ouverte pour le changement obligatoire de pilote qu’à partir de la 22éme minute. Or, à cause d’une safety car n’adoptant pas une vitesse constante ni appropriée, je me suis retrouvé en tête de la meute derrière la SC à 21’45. Moi et les six concurrents me suivant ne pouvions pas rentrer dans la pit-lane. Au contraire des pilotes classés à partir du 8éme rang. C’est complètement absurde. Cela nous a coûté deux minutes et la chance de jouer la victoire. On ne pouvait rien y faire. Le règlement est ainsi fait. »

Ce malheureux épisode digéré, l’équipage de la N°21, allait signer la course parfaite ce samedi et prendre la plus belle des revanches, en s’imposant haut la main, avec plus de 11 secondes d’avance à l’issue des treize tours de 13,6 km.

« Moritz est parti depuis la pole et s’est envolé. Il prenait environ deux secondes par tour à son plus proche poursuivant Jean Glorieux » expliquait le Bruxellois de 18 ans.

Qui enchaînait:

« Il a juste perdu quelques secondes lors d’une Slow Zone car la radio ne fonctionnait pas bien et il ne savait pas si c’était safety car ou Slow Zone. Il a donc ralenti trop tôt. »

Mais l’Allemand cédait le relais à Ugo avec 9 secondes d’avance qui se transformait en une avance de près du double quelques tours plus tard.

« Quand j’ai su que j’avais 18 secondes d’avance et qu’il ne restait que cinq tours, j’ai commencé à lever le pied. Il ne servait à rien de prendre des risques, surtout dans les virages rapides où l’auto avait tendance à être un peu trop survireuse. »

Résultat une belle revanche et cette fois la victoire, franchement méritée et qui confirme la belle prestation en piste jeudi, où Ugo et son équipier devaient logiquement l’emporter et gagner sans ce stupide règlement et l’intervention de lvoiture de sécurité qui a complètement faussé le résultat de la course !

CQFD

François LEROUX

Photos : Thierry COULIBALY et TEAM