LA SAGA DES ROBIN DE LA FUN CUP….AU DÉPART AUX 24 HEURES DU MANS 2021

Une belle histoire au sein des 24 Heures du Mans 2021…

Au nom du père et des fils !

Il y a trois ans, AutoNewsInfo.com, avait réalisé une interview croisée de deux jeunes pilotes Sarthois habitués de la Fun Cup (Voir lien), les frères Arnold et Maxime Robin qui étaient engagés dans une des course support des 24 Heures du Mans, le Road To Le Mans, organisée avec Michelin.

Depuis, la roue a tourné, et la progression de ces deux pilotes a été constante. Ce qui leur vaut la grande joie de se retrouver cette année au volant d’une LMP2, engagée par le groupe Dirob by Graff Racing et SO24.

Depuis le début de saison 2020, ils courent en Championnat d’Europe ELMS avec cette Oreca LMP2, N°39.

La découverte de l’immense épreuve Sarthoise n’est évidemment pas facile, l’apprentissage demandent beaucoup d’investissement en temps et en énergie. Mais la paire des frangins bien entrainés par le très expérimenté Vincent Capillaire, un pilote habitué des courses d’endurance et du Mans en particulier, la progression est constante.

Même si une LMP2 ne s’apprivoise pas si facilement…

Mais derrière ces deux jeunes hommes, il y a le soutien de leur père, Didier Robin, pilote gentleman driver également. Il vit sa passion du sport automobile, à la fois en pilotant lui-même et d’autre part en organisant le programme sportif de ses fils.

Didier Robin a beaucoup roulé dans les années 80 en rallyes tout-terrain et en rallyes-raid. Il a participé plusieurs fois au Dakar, avec en point d’orgue l’année 1990, sa meilleure ponctuée d‘une 15 ème place au général, premier privé, et premier proto diesel.

Après cela, les obligations professionnelles et familiales le contraignent à rester en France, où il se contente de rouler en Fol Car, des courses tout terrain organisées entre 1990 et 2011, avec une Golf GTI.

Arnold, son fils aîné, s’intéressant à la compétition automobile au milieu des années 2000 après une brillante carrière à cheval et en karting, il revient à la course et engage régulièrement une Funcup dont c’était les débuts pour rouler avec Arnold.

Courant dès le début avec Zosh Compétition, l’équipe Mancelle crée par Jean René Defournoux, un ancien pilote qui a participé plusieurs fois aux 24 Heures du Mans, ils ont écumé les épreuves avec d’excellents résultats.

Dès 2016, ils sont rejoints par Maxime, âgé alors de 17 ans, Cette année-là, en Fun Cup, ils montent sur le podium des 25 Heures de Spa, la très réputée épreuve Belge qui est tout simplement la course la plus longue d’Europe dans cette discipline.

Parallèlement, ils s’engagent en Mitjet dont les épreuves se courent durant les meetings de Funcup.

De nouveau les résultats suivent. En 2019, ils continuent avec la Ligier qui remplace la Mitjet. Et sont sacrés Champions à l’issue de la dernière course à Nogaro !

Didier s’engage également, toujours pour le plaisir de rouler avec ses fils, dans les Classic Series, avec une Jaguar E lightweight, dont malheureusement la fiabilité n’est pas au rendez-vous.

Mais la volonté d’entreprendre aidant, il commence dès 2018 à dérouler des plans pour amener ses fils aux 24 heures du Mans, avec succès puisqu’ils sont trois ans plus tard au départ de cette 89ème édition !

Comme il ne pouvait pas rester complètement à côté du pilotage, il s’est également engagé ce vendredi dans la course d’ouverture de Fun Cup, se classant à la 41ème place sur 80.

Ainsi la boucle est bouclée. Le même week-end, le père et les fils roulaient sur les 13km 626 du grand circuit des 24 Heures du Mans…

Patrick MARTINOLI

Photos : Thierry COULIBALY -Daniel NAULY

