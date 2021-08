GRANDE PREMIERE A PAU ARNOS QUI VA ORGANISER LA FINALE MONDIALE DU WTCR ET PURE ETCRE

WAOUH…

C’est un réel et véritable événement pour le circuit Pyrénéen de Pau-Arnos, lequel a été choisi par les organisateurs pour remplacer la manche Coréeenne, grande finale de la Coupe du Monde WTCR initialement prévue les 15 et 17 octobre prochains.

C’est une sacrée consécration pour Bernard Teulé, l’homme d’affaires qui seul avec ses finances, a créé au début des années 80 et ensuite au fil des ans, développé ce superbe circuit de Pau Arnos, pour parvenir à en faire un magnifique complexe pour les sports mécaniques (Autos-motos-karting)

Désormais épaulé par Eric Barbaroux, un très grand professionnel qui connait parfaitement le sport automobile, car aprés avoir été directeur du cabinet du ministre des sports – l’ancien champion Olympique – Guy Drut, il a occupé successivement le poste de directeur de la FFSA, promoteur du Grand Prix de France de Formule 1 à Magny cours, avant de créer la toute 1ére monoplace électrique, la Formulec avec son compère Pierre Gosselin, puis de devenir l’homme qui a fait rouler à Paris aux Invalides, les monoplaces du Championnat du monde de la Formule e, ce qui n’est pas un mince exploit d’y être parvenu!

Bref, le duo Teulé-Barbaroux travaillait depuis plusieurs mois pour faire évoluer le circuit de Pau Arnos vers un pôle dédié à la mobilité du futur.

Le site Palois s’y prête parfaitement : environnement territorial tourné vers les nouvelles énergies et l’hydrogène, très belle piste vallonnée adaptée à la motorisation électrique, bonne accessibilité par air autoroute et TGV…

Éric nous explique :

Nous avions des discussions avec différents acteurs impliqués dans les futurs Championnats nouvelle énergie, et c’est dans ce contexte que nous avons été contactés pour relever le défi de remplacer la course de Corée FIA WTCR prévue le 16 et 17 octobre 2021. Ainsi que la finale du Pure ETCR

Et, ce en raison de l’annulation de la tournée asiatique toujours pour cause de sitaution sanitaire et de la pandémie du Covid-19

Bernard Teulé poursuit :

C’est un véritable défi d’organiser une coupe du monde en deux mois. Et ce sera surtout une première en France, l’organisation d’un Championnat multimarques 100 % électrique !

Eric Barbaroux ajoute et précise, plein d’humour:

Ça fait deux ans qu’on ne fait rien pour cause de Coronavirus, ou pas grand chose…On va pas se plaindre de se mettre en commando !

Quoiqu’il en soit, c’est une excellente nouvelle pour le circuit de Pau Arnos qui va enfin organiser une grande épreuve automobile de renommée mondiale…

On ne peut que féliciter Bernard et sa famille, sa femme Danièle et sa fille Nadia, la directrice du pole mécanique de Pau Arnos. Un trio qui depuis trois décennies n’a jamais baisé les bras, pour donner ses lettres de noblesse au superbe tracé d’Arnos.

Gilles GAIGNAULT

Photos : AutoNewsInfo et Circuit