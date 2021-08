AUX 24 HEURES DU MANS ET EN WEC, TOTALENERGIES VA PRODUIRE UN CRBURZNT 100% RENOUVELABLE

TotalEnergies va introduire un carburant 100% renouvelable aux 24 Heures du Mans et au Championnat du Monde d’Endurance WEC !

TotalEnergies développe en effet un carburant 100% renouvelable pour la compétition automobile, qui sera introduit dès la saison prochaine en Championnat du Monde d’Endurance WEC), dont les 24 Heures du Mans 2022, et en ELMS (European Le Mans Series).

La compétition représente un vecteur essentiel d’innovation où les contraintes extrêmes de l‘endurance – durée de course et kilométrages élevés – poussent à développer des carburants toujours plus performants, mais qui doivent aujourd’hui également répondre aux nouveaux challenges exigés par la transition énergétique et environnementale.

Le carburant de compétition 100% renouvelable proposé par TotalEnergies sera produit sur une base de bioéthanol* issue de résidus viniques provenant de l’agriculture française, et d’ETBE, produit à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin au sud de Lyon dans le département du Rhône, sur des matières premières issues également de l’économie circulaire.

Ce carburant devrait permettre une réduction immédiate d’au moins 65% des émissions de CO2 des voitures en piste.

Baptisé « Excellium Racing 100 », ce carburant ouvre un nouveau chapitre de la transition énergétique en Endurance pour l’ensemble des acteurs de la discipline. Il aura toutes les qualités recherchées dans un carburant de compétition et saura répondre aux exigences des constructeurs ainsi qu’à la règlementation FIA sur les carburants renouvelables, en bénéficiant de l’expertise des équipes de TotalEnergies Additives and Fuels Solutions.

Ces dernières ont notamment mis au point « Excellium Endurance » le carburant utilisé pour l’édition 2021 des 24 Heures du Mans et qui intègre déjà 10 % de bioéthanol avancé.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, inidique :

« Nous avons comme ambition d’être un acteur majeur de la transition énergétique et d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société. »

Et il enchaîne et précise :

« TotalEnergies accompagne ses clients et partenaires dans leurs évolutions en déclinant ainsi en compétition sa stratégie : carburants liquides durables, électricité, batteries, hybridation, hydrogène… Les biocarburants avancés ont indéniablement leur part à jouer pour faire progresser le secteur des transports en réduisant de façon immédiate ses émissions de CO2. Ce carburant 100% renouvelable, mis à la disposition du sport automobile dès 2022, en est l’illustration. A l’heure de notre transformation en une compagnie multi-énergies, la piste se révèle plus que jamais un véritable laboratoire à ciel ouvert pour TotalEnergies. »

Quant à Jean Todt, l’actuel Président de la FIA qui quittera ses fonctions l’hiver prochain, lui, il explique :

« Les courses d’endurance, de par leur nature, ont toujours constitué une excellente plateforme de recherche et de développement. A ce titre, le passage du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA à un carburant 100 % durable marque une étape importante. La FIA a en effet pour objectif majeur de mettre en œuvre des sources d’énergie durables dans l’ensemble de son portefeuille de disciplines de sport automobile, et d’ouvrir ainsi la voie à la réduction des émissions de CO₂, en parfaite adéquation avec sa stratégie « de la course à la route » et le mouvement PurposeDriven. »

Et Pierre Fillon, le Président de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) l’organisateur des 24 Heures du Mans et partie prenAnte du mondial WEC, lui, il ajoute encore :

« Ces dernières années, la prise de conscience collective sur les enjeux environnementaux et sociétaux a entrainé une profonde réflexion autour de la compétition automobile. Depuis 1923, les 24 Heures du Mans se sont toujours imposées comme étant un laboratoire d’innovations et l’annonce de ce jour s’inscrit dans cette démarche. TotalEnergies est un partenaire fidèle qui utilise tout son savoir-faire pour développer des solutions durables. Ce nouveau carburant 100% renouvelable démontre tout notre engagement en matière de RSE. Sur le thème du développement durable, nous ferons en sorte d’être encore une fois au rendez-vous afin de répondre à notre promesse : être acteur de la mobilité durable. »

Enfin, Frédéric Lequien, le Directeur Général des Chamionnzats WEC et ELMS, conclut :

« C’est extrêmement prometteur que TotalEnergies ouvre la voie des carburants 100% renouvelable. Je suis totalement convaincu que le FIA WEC et l’European Le Mans Series sont des laboratoires idéaux pour TotalEnergies pour tester son tout nouveau carburant innovant Excellium Racing 100. La course d’endurance reste le test ultime pour tous les produits destinés au quotidien et nous sommes ravis que TotalEnergies ait choisi nos championnats et les 24 Heures du Mans pour lancer cette nouveauté avant-gardiste. »

TotalEnergies est depuis 2018 partenaire et fournisseur officiel de carburant de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest), créateur et organisateur des 24 Heures du Mans.

TotalEnergies partage avec l’ACO des valeurs communes, l’esprit pionnier et le goût de la performance. Depuis leur origine, les 24 Heures du Mans sont un laboratoire du développement automobile : sécurité, évolutions des motorisations et des carburants, aérodynamisme, baisse des consommations, hybridation…

L’introduction prochaine de ce carburant 100% renouvelable vient compléter le partenariat entre TotalEnergies et l’ACO dans la promotion des nouvelles énergies.

Partenaire hydrogène de l’ACO et de l’équipe H24 Racing, TotalEnergies a notamment conçu la première installation mobile d’avitaillement en hydrogène pour accompagner Mission H24 lors des compétitions dans lesquelles elle est engagée.

*Ce bioéthanol ou éthanol avancé est un produit issu de l’agriculture. Il est fabriqué à partir de résidus vinicoles tels que des lies de vin ou des marcs de raisin. Fruit d’une fermentation industrielle suivie d’une distillation et d’une déshydratation, cette base est ensuite mélangée avec de l’ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether), lui-même un dérivé de l’éthanol, ainsi qu’a plusieurs additifs de performance issus de la technologie Excellium développée par TotalEnergies.

François LEROUX

Photos : Thierry COULIBALY