MOTOGP 2021 : BONHEUR : LA FILLE DE ROSSI. MALHEUR, L’ANNULATION DE SUZUKA ET SEPANG

Bon je comptais écrire aujourd’hui un papier purement people, sentant le bonheur à plein nez, l’annonce que la fiancée de Rossi est enceinte. Ce qui, soit dit en passant, explique énormément de choses… On y reviendra.

Comme d’habitude l’annonce a été faite sur les réseaux antisociaux mais celle là est belle, contrairement aux 99% de vociférations habituels.

Donc Francesca Sofia, fille superbe que Rossi a connue quand elle était Ombrella Girl (Oh Happy Times, sublime mélopée des Edwin Hawkins Singers années 70 !) se met en scène avec pas mal d’humour, Rossi le père déguisé en médecin… Avec un gros clin d’œil à son surnom « Dottore »…

BONHEUR A TAVULLIA

Donc d’abord quelques règles. On prononce Frantcheska Sofyyyya, Rossi l’appelle « Franci », ce qui doit se prononcer « Frantchi ».

Cette naissance annoncée (mais sans autre info, le couple tenait probablement à ce que la future mère ne soit pas encore déformée quand les photos de l’annonce ont été faites…) il est vrai que c’eût été dommage car Francesca est une beauté céleste, qui le sait ce qui ajoute encore à son charme et qui a déjà mis en ligne quelques très belles photos.

Bref, on est clairement dans un mariage glamour qui va devenir une explosion dans la presse italienne, pays où Rossi est une star absolue, probablement la plus grande qu’ait jamais eu le pays, bref bonheur.

Les romantiques imagineront la conception de la petite, puisque l’on annonce une fille à bord du nouveau yacht du dottore, au doux bruit des vagues en mer Adriatique…

Cette nouvelle, connue depuis hier, explique beaucoup de choses, Rossi répondant aux journalistes que continuer à courir sur une Ducati de son team (sponsoré par les Saoudiens mais on ne sait pas encore par qui, toujours compliqué entre des affaires qui appartiennent toutes à la famille royale) était compliqué à envisager;

Puis son annonce d’arrêt après 2021, enfin en tous cas du MotoGP, a-t-il promis à sa future qu’il arrêterait après qu’elle soit enceinte, on avait cru comprendre que ce serait le contraire, Rossi devant faire un enfant à sa compagne avant d’arrêter mais peu importe, c’est une belle façon de quitter un monde de tueurs.

Justement Vale (on met l’accent tonique sur le A) ne te fais pas mal, ne te tues pas, l’ingénieur Enzo Ferrari disait qu’un mariage de pilote coûtait une demi-seconde au tour, un enfant encore plus, inutile d’aller voir si le maître du « Cavallino Rampante » avait raison ou pas… C’était la bonne nouvelle du jour. Il n’y a pas que ça et je parle juste de la moto…

MALHEUR A SUZUKA ET A SEPANG, USA EN POINTILLÉS

Ainsi donc les Huit Heures de Suzuka, une des plus belles courses du monde au concept totalement unique d’ailleurs, sont annulées pour 2021, elles l’avaient déjà été en 2020, il faut dire que le Japon, qui a une politique déjà très respective sur le coronavirus, a vu passer les JO de Tokyo sans public (et va recevoir les jeux handicapés dans la foulée, on y constate aussi une remontée des cas de déclenchement de maladies, donc les Huit Heures de Suzuka prévues le 7 novembre (une folie d’ailleurs, le Japon est en hémisphère nord) sont remises au mois de juillet 2022…

Il y a une épreuve de remplacement prévue en République Tchèque à Most, là où le WSBK a eu lieu récemment, ce sera le 9 octobre et la finale du mondial, après le Bol des 18/19 septembre, où les points, selon une procédure devenue habituelle seront multipliés par 1,5.

Most sera une course huit heures, les températures moyennes y vont de 5 à 13 degrés, les ventilateurs vont rester dans les camions…

Quant à Sepang, mais on ne fera pas les étonnés non plus sur cette info-là, l’épreuve est annulée, puisque Thaïlande, Japon, Malaise et Australie le cap à l’est n’aura pas lieu cette année, en revanche mais ça je l’avais déjà annoncé le GP de Misano est doublé et aura lieu le 24 octobre.

Et comme les USA sont aussi sujets à une reprise de l’infection (comme en France, dans les régions où la vaccination est moins importante, en France 95% des nouveaux cas admis à l’hôpital sont non vaccinés, l’équation est simple sauf pour les block heads (têtes au carré) qui défilent contre la vaccination avec en plus des pancartes qui puent la rafle du « vel d’hiv » mais bon, la médecine a beaucoup fait avancer le monde mais sans vaccin anti irresponsables).

Le GP d’Austin est aussi un peu en pointillés, on parle chez Dorna d’un deuxième GP à Jerez, mais on en n’est pas encore là mais si c’est le cas et ce serait dommage, c’est un circuit à gauche et donc une possible nouvelle victoire de Marquez, 2021 aura du coup vraiment été un renouveau du « Continental Circus… »

Jean Louis BERNARDELLI