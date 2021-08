OGIER BIENTÔT EN ENDURANCE WEC ?

On le sait, l’actuel septuple Champion du monde des rallyes WRC et qui file lentement mais probablement vers un huitième titre, l’a à plsieurs reprises annoncé et déclaré :

2021 restera sa dernière saison à temps complet dans cette discipline, car il aspire le pilote Gapençais de l’écurie Toyota, à rouler dans d’autres Championnats, lui qui a déjà tourné en circuits en de nombreuses occasions (voir lien).

En 2022, Ogier ne disputant qu’une poignée de rallyes !

En privé, il ne s’est jamais caché pour affirmer que son objectif avoué reste les 24 Heures du Mans !!!

Une compétition à laquelle a participé à deux reprises en 2005 et 2006, son prédécesseur et compatriote, l’autre Seb, Sébastien Loeb et avec succès, se classant à une brillante deuxième place le dimanche 18 juin 2006, au volant d’une Pescarolo, qu’il partageait avec deux autres pilotes tricolores, Éric Hélary et Franck Montagny.

Actuellement pilote de l’usine Toyota en mondial WRC, il se murmure qu’à l’issue de l’ultime manche WRC 2021 – actuellement programmé au Japon du 11 au 14 novembre mais en pointillé depuis que le gouvernement Nippon a annulé ce mercredi 18 aout le GP de F1 du Japon prévu lui le 10 octobre – et avec insistance, qu’une fois son huitième sacre, il pourrait débuter en WEC

Du coup, bon nombre d’observateurs avertis … le voient déjà en novembre en piste… , le rêve de Sébastien Ogier pouvant enfin devenir réalité !

En effet, pilote officiel Toyota e WRC, Seb Ogier pourrait être invité à conduire très certainement la Toyota GR010 Hybrid LMH d’endurrance.

Le test se déroulerait sur la piste du circuit de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn, terme le 6 novembre de la saison mondiale WEC et ce à l’occasion de l‘annuel ‘Rookie Test’ organisé lui le 7 novembre, à l’issue de la dernière épreuve d Championnat WEC.

A ce jour, on sait que les dirigeants de l’équipe Toyota Gazoo, en charge des programmes sportifs de la marque (WEC-WRC) lui ont déjà donné l’opportunité de tester leur HyperCar sur simulateur.

Information que confirme le Français Pascal Vasselon, le directeur technique de Toyota Gazoo Racing Europe :

« C’est effectivement quelque chose que nous envisageons, et nous pensons faire participer au Rookie Test de Bahreïn, Sébastien Ogier. La confirmation est proche, mais il faut patienter pour régler certains détails ».

Alors, wait and see…

Mais voir Ogier dans la Toyota Hypercar au Mans dans le futur n’est plus du domaine du rêve mais bel et bien une réelle possibilité…

Rappelons encore que Toyota avait bien recruté et fait appel à un autre Champion du monde, l’Espagnol Fernando Alonso, lequel lui a offert deux victoires en 2018 et 2019, avec ses équipiers, le Suisse Sébastien Buemi et le Japonais Kazuki Nakajima.

Certes lui venait des pistes de circuits et pas des pistes … de rallyes, mais l’exemple de la réussite de Loeb au Mans, prouve que l’adaptation est rapide…

Et de plus, Ogier a déjà tourné et roulé en circuits, en GT et DTM !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – TEAMS