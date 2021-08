MOTOGP 2021 : MAVERICK VINALES NE SERAIT PAS NON PLUS A SILVERSTONE…

Puni deux fois ?

Voire plus car en coulisses il se dit qu’il ne repilotera plus jamais pour Yamaha !

Il semble que Yamaha n’ait pas digéré l’attitude de Maverick Vinales (ni de sa famille d’ailleurs) et que la suspension du Grand Prix de Styrie, soit reconduite pour le British GP de Silverstone!

Il est vrai que Vinales partant fin 2021, son contrat n’étant pas reconduit, n’est plus guère d’un grand secours dans une équipe satellite et usine, fracassé par les tracas, ayant pour seule consolation, mais elle est de taille, le possible titre de Fabio Quartararo…

LE pilote tout de même le plus victorieux cette saison avec déjà quatre succès ! Décroché à Doha au Qatar, à Portimao au Portugal, au Mugello en Italie et à Assen aux Payx-Bas.

Un titre mondial en MotoGP, Yamaha n’en a pas vu depuis 2015 et le sacre de Jorge Lorenzo et auparavant encore Lorenzo en 2010 !

Justement le tout Quartararo (comme le tout Marquez chez Honda) est certes une belle opportunité mais un peu l’arbre qui cache la forêt…

Cette suspension de Vinales à Silverstone serait peut-être aussi la première pierre d’une nouvelle construction du team satellite en 2022…

VINALES CRAMÉ

C’est Cal Crutchlow qui le remplacerait en Angleterre, joli coup de marketing en passant, pour Yamaha et la Dorna, avec un pilote brit’ au… British GP!

Bon, on a vu depuis qu’il est revenu en piste que Cal a perdu beaucoup de sa superbe et de sa vitesse, mais peu importe, Rossi aussi est fini sur le plan des résultats (même s’il a bien failli terminer sur le podium en Styrie, en restant en slicks) et a fichu quand même une ambiance de feu avec sa marée jaune sur un circuit, où pourtant les Italiens ne sont pas forcément les bienvenus…

(J’ai déjà dit que les ritals et les « tedeschi » ont une longue histoire très guerrière… )

Donc ce qui compte dans l’héroïsme… c’est l’audace!

Pourtant, Maverick Vinales a fait des excuses publiques à la maison bleue (beaucoup moins paisible que celle de Maxime Le Forestier à San Francisco, années 70) mais il semble que sa boîte s’en fiche, il est clair que l’on est train d’appliquer une décision qui coûtera seulement le salaire de Vinales à Yamaha (six à huit millions par an, il n’en gagnera que deux chez Aprilia) le mettant hors-jeu sans autre forme de procès.

Encore que les avocats travaillent sur la faute professionnelle !!! Auquel cas… PEANUTS pour l’Espagnol !

Il me semble que c’est couillon car s’il y en a bien un qui soit capable, au moins de temps en temps, d’aller piquer des points à Ducati et Suzuki? c’est bien Vinales mais bon, je ne suis pas Lin Jarvis ni Sumi, donc ce n’est pas mes oignons…

Jusqu’à présent, Crutchlow remplaçait Morbidelli chez Petronas, sur sa moto satellite donc, là le Cal va franchir un sacré step !

Mais encore une fois, Yamaha a probablement autre chose en tête que de magnifier Crutchlow, on sait que Morbidelli sera à son guidon factory en 2022.

Dans cette suspension de Vinales à Silverstone, il y aurait peut-être aussi anguille sous roche et même baleine sous gravillons tellement c’est énorme !

SILVERSTONE LE BANC D’ESSAI… ?

En effet, on sait que Darryn Binder, le jeune pilote de Moto3 a testé une R1 à Brno, histoire de voir comment un jeune pilote quadruple la puissance de sa moto sans trop de dégâts, on sait qu’en effet Yamaha envisage de le faire monter direct en MotoGP pour tenir en 2022, un des guidons du team Petronas qui est pour l’instant totalement à poil.

L’autre idée est de faire monter Jake Dixon en MotoGP en 2022 et justement, coup double sur le plan marketoche, Yamaha va faire courir le jeune pilote anglais en MotoGP sur son home GP de Silverstone !

Il est certain que, pour apprendre vite à nager, se jeter dans la rivière tout habillé est une solution, il y a plus doux mais d’abord la douceur est un mot inconnu en MotoGP et surtout on n’a plus de temps de faire de la psychologie donc « tu montes là-dessus, tu es forcément content, forcément inquiet mais tu es peut-être en train de réaliser un rêve. »

Bref Dixon, pilote très discret en Moto2 va rouler en MotoGP à Silverstone, sur une moto qui a été vice-championne du monde avec Morbidelli !

Bon, Yamaha ose, c’est génial en fait de voir les choses bouger comme ça de façon aussi inattendue, c’est sûr que depuis les contre-performances de Marc Marquez, les départs de Crutchlow, Pedrosa, Lorenzo, Dovizioso, j’en oublie sûrement, le MotoGP change non seulement de gueules mais aussi de rythme et de vitesse dans les décisions…

Bref « good luck to Dixon and Crutchlow » à Silverstone, l’un des circuits cultes du MotoGP…

Jean Louis BERNARDELLI