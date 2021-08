LOEB CHEZ FORD EN MONDIAL WRC EN 2022 ET POUR QUELQUES RALLYES ?

Actuellement en préparation du prochain rallye du Mont-Blanc à Morzine prévu du 2 au 4 septembre prochain, en compagnie de son pote et voisin à Ste Maxime dans le Var, François Delecour, Sébastien Loeb envisagerait très sérieusement de revenir en Championnat du monde des rallyes en 2022, mais avec un programme partiel !

Selon nos bonnes sources, l’Alsacien serait en contact avancé avec Malcolm Wilson, le patron de l’équipe Britannique M-Sport, celle qui aligne les Ford en mondial WRC !

Lequel aurait proposé et offert à Sébastien Loeb de piloter en 2022, la nouvelle voiture de rallye de Ford, la Puma Rally1.

Contacté, Malcolm Wilson qui explique:

« Nous discutons c’est vrai. Mais je ne vous en dirai pas plus aujourd’hui… »

Une certitude, Loeb adore toujours piloter en rallye, sa discipline de prédilection… lui qui compte en WRC, 180 rallyes avec 79 victoires et 119 podiums, entre 2004 et 2012, ponctués de neuf titres de Champion du monde, tous obtenus avec l’écurie Citroën.

Depuis la saison 2013, Loeb a découvert d’autres types d‘épreuves en circuits comme en rallyes-raid (Dakar-Silk Way), ne participant qu’à seize rallyes avec Citroën et plus récemment Hyundai en 2019 et 2020. Décrochant notamment deux podiums au Chili et en Turquie.

Pour l’heure et après avoir disputé tout récemment, du 23 au 25 juillet dernier, avec le Thunder T1 BRX du Team Bahrein Racing Express et dont la logistique est assurée par l’équipe anglaise Prodrive, la Baja Aragon d’Espagne et ce en compagnie de son nouveau navigateur, Fabian Lurquin, Loeb s’apprête en fin de semaine à effectuer les derniers réglages de la 306 Maxi en vue du Mont-Blanc.

Et à retrouver aussi et surtout son fidèle navigateur, stupidement évincé pour le Dakar et les rallyes-raids par le patron de Prodrive, en charge du programme BRX!

Et finalement heureusement remplacé par le jeune et talentueux Fabian Lurquin, l’habituel navigateur de Mathieu Serrdori, qui a pu se libérer!

François LEROUX

Photos : Eric PETITDIDIER – TEAMS et DR