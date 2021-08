RED BULL NE CONSERVERAIT PAS SERGIO PEREZ EN 2022 !

On le sait, l’ancien pilote Autrichien Helmuth Marko, notamment victorieux des 24 Heures du Mans 1971 en compagnie du Néerlandais Gijs Van Lennep, au volant de l’inoubliable Porsche 917, mais vite contraint de mettre un terme à sa carriére, car devenu borgne, à la suite de la réception d’un caillou projeté par la monoplace qui le précédait lors du GP de France de F1, le 2 juillet 1972, est l’homme de confiance, l’éminence grise incontournable de Dietrich Matechitz, le patron de la firme de boissons energisantes.

Marko occupe entre autres, le poste de responsable de la filiére du Junior Team Red Bull des jeunes pilotes.

Régulièrement il est sujet à polémiques car il est loin, très loin d’être tendre avec la classe biberon… de Red Bull…

Mais pas que !

Car il supervise aussi les deux équipes soutenus par la firme, l’équipe leader Red Bull mais également, sa cousine, racheté à Giancarlo Minardi, anciennement rebaptisé Toro Rosso, avant de devenir il y a un an, Alpha Tauri !

Ces dernières années, Le Dr Marko a ainsi bouleversé bien des plans de carrières de bien des jeunes pilotes, pourtant promis à un bel avenir…

Car la liste des ‘ bannis ‘ rejetés et abandonnés, dont certains fort heureusement sont parvenus à rebondir en dehors de cette filiére, est longue.

Depuis le premier lâché, l’Américain Scott Speed, on ne compte plus la longue liste de ces ‘ apprentis- champions’ évincés au fil des ans et des saisons:

Figurent ainsi entre autres sur le catalogue : Les Français Sébastien Bourdais et Jean-Eric Vergne, Pierre Gasly victorieux du GP d’Italie à Monza en 2020, ayant eu lui la chance d’être repêché par Toro Rosso ! l’Espagnol Jaime Alguarsuari, le Suisse Sébastien Bueli, le Néo-Zélandais Brendon Harley, le Russe Dniil Kvyat, le Thaïlandais Alex Albon, le Britannique Dan Ticktum…

Voilà ce qui va faire une bombe inattendue au cœur de l’été alors que la F1 est en sommeil !!!!

Alors que les Grands Prix sont à l’arrêt, comme chaque été en août, la saison redémarre à Spa à la fin du mois, on apprend par des indiscrétions en coulisses, qu’Helmuth Marko envisage et très sérieusement de se séparer de sa recrue 2021 chez Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez !

En effet bien qu’il ait des sa 1ére saison chez Red Bull, remporté un Grand Prix, celui d’Azerbaïdjan à Baku le 6 juin dernier, Pérez ne serait déjà plus en odeur de sainteté !!!!

Marko confiant en coulisses qu’il n’est pas content des performances de Pérez :

Il existe une réelle différence entre Max et Sergio et dont je suis nullement satisfait. J’estime que Pérez devrait se montrer beaucoup plus régulier vu ses nombreuses saisons en GP.

Chez Red BulL, on s’active donc actuellement à lui trouver un remplaçant. Qui ne sera aucun des deux pilotes d’Alpha Tauri.

Ni Pierre Gasly – Encore sous contrat pour 2022 mais déjà convoité notamment par McLaren – dont Marko ne veut pas entendre parler d’un retour chez Red Bull, ni non plus, son jeune équipier le jeune espoir Japonais Yuki Tsunoda, qui déçoit Marko, qu’il juge et estimé trop tendre…

Une chose est sure. Marko a indiqué que le choix des pilotes 2022, serait annoncé avant le GP de Belgique, prévu au calendrier, le 29 août

Selon les rumeurs, il se murmure que Red Bull, lancerait en 2022en F1, l’un des ses jeunes loups. Et, d’évoquer notamment le nom du Néo-Zélandais Liam Lawson, jusqu’alors excellent pilote en monoplaces en F3 et F2 et placé aussi cette année en DTM, où il pilote l’une des deux Ferrari AF Corse, en compagnie d’Alex Albon !

Affaire à suivre…

John ROWBERG

Photos : RED BULL