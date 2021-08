OLIVER PLA ET LA GLICKENHAUS LES PLUS RAPIDES DE LA JOURNÉE TEST CE DIMANCHE AU MANS

Sacrée surprise ce dimanche 15 août à l’issue de la journée Test des prochaines 24 Heures du Mans qui se dérouleront dans une semaine, le week end prochain, ayant été à nouveau décalées de la mi juin à la mi août, comme en 2020 et pour cause de crise sanitaire de cette pandémie du Coronavirus COVID-19!

Effectivement et on ne peit pas dire qu’on s’y attendait aprés ses débuts difficiles en mondial WEC, c’est Une Glickenhaus la nouvelle Hypecar US qui décroche le meilleur temps devant les deux Toyota .

Mais les chronos sont extrêmement serrés et proches car on trouve quatre Hypercar dans la même seconde !

Dans la catégorie des LMP2, temps de référence avec 3’31.105, pour Paul-Loup Chatin au volant de l’une des Oreca 07, la N°48 de l’équipe IDEC Sport de Patrice Lafargue

Domination Porsche en GTE PRO où la firme de Stuttgart occupe les trois premières places, le meilleur temps revenant à la N°92.

Porsche qui signe aussi également le meilleur temps en GTE Am avec la N°99

Ce dimanche soir 15 août, l’histoire retiendra de cette Journée Test des 24 Heures du Mans 2021, que fort logiquement, c’est bien une Hypercar qui a réalisé le meilleur temps pour la toute première apparition en Sarthe, de cette nouvelle catégorie reine et qui remplace les anciennes LMP1

Avec un chrono de 3’29’115, le Français Olivier Pla qui pilote l’une des deux Glickenhaus SCG007 LMH , la N°708, et en compagnie de son compatriote Franck Mailleux et du Brésilien Pipo Derani, signe on l’a dit le temps de référence, en toute fin de séance.

Avec 3’29’’340, deux dixième moins vite, le Britannique Mike Conway, obtient la deuxième place et se montre le plus rapide avec l’une des deux Toyota GR010 Hybrid, la N°7, précédant le Japonais Kazuki Nakajima dans la N°8, troisième avec 3’29’’622.

Et derrière, on pointe au 4éme rang, l’Alpine A480, la N°36 aux mains de Nicolas Lapierre et fans la même seconde, avec 3’30’’111.

La cinquième et dernière Hypercar, la seconde Glickenhaus, la N°709 pilotée par Romain Dumas, lâche 1 seconde 8 à la voiture sœur, la N°709

En LMP2, belle performance du Chartrain Paul-Loup Chatin qui roule avec deux autres Français Patrick Pilet et Paul Lafargue, positionne l’Oreca la 48 d’IDEC Sport en tête des LMP2 en 3431.105.

Victorieux en ELMS il y a un mois à Monza l’écurie Panis Racing, l’anglais Will Stevens obtient le second temps de la catégorie en 3’31’’120, à 0.015 de Chatin!

Le jeune Suisse Louis Deletraz au volant de l’Oreca 41 de l’écurie Belge de Vincent Vosse, celle du WRT) sugnant lui le 3eme temps, a 0,343

Top 5 pour les deux Oreca du Team Anglo-américain United Autosports, avec dans l’ordre, la 23 qui devance la 22

Déjà out en août dernier, lors des premiers essais, signalons malheureusement que la seconde Oreca d’IDEC Sport, la 17 est à nouveau sortie, dans les Esses de la Forêt…

Et comme l’an dernier, il va falloir procéder au changement de châssis !

Dans la catégorie GTE Pro , Porsche s’offre le meilleur chrono avec le Français Kevin Estre dans la 911 RSR N°92 avec 3’52’’901.

Il devance son coéquipier l’Italien Gianmaria Bruni sur la N°91 qu’il précède de 0.004 !

L’ancien vainqueur des 24 Heures avec la Porsche 919, le Nèo Zélandais Earl Bamber qui roule cette année au volant de la 911 N°79 de l’écurie WeatherTech Racing, complétant le trio de tête avec 3’52.938

Suivent les deux Ferrari AF Corse, les F488 GTE N°51 et N°52 qui pointent aux 4eme et 5eme rangs

Précisons que la première des Corvette C8.R, la N°64 confiée au covainqueur avec Bamber, le Britannique Nick Tandy, ne lâche que 0.540 à la Porsche 92.

De retour des USA et de la manche IMSA, le Britannique Harry Tincknell enrôle pour piloter la Porsche 911 RSR en GTE AM a été le plus rapide en 3’54’’472, avec la N°99 de Proton Competition.

La Porsche N°56 du Team Project 1, suit en seconde position devant la Ferrari 488 GTE N°66 du Team Britannique JMW, la Porsche N°88 du Dempsey-Proton Racing et la N°71 d’Inception Racing.

Patrick MARTINOLI

Photos ; Thierry COULIBALY