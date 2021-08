VICTOIRE POUR POWER DEVANT GROSJEAN AU SECOND GRAND PRIX ROUTIER D’INDY

Enfin !

Le pilote Australien de l’écurie Penske Will Power, bien malchanceux depuis le lancement de la saison – encore le week end dernier à Nashville où il avait harponné au tout début la monoplace Dallara du Team Foyt du Français Sébastien Bourdais, a enfin gagné !

Ce dimanche après s’être classé second des qualifications derrière le Mexicain Pato O’Ward, Power s’offre sa 1ére victoire de la saison, qui est la 40éme en Indycar, à l’issue d’une course rondement menée pour cette seconde manche sur le circuit routier d’Indianapolis, décrochant on l’a dit enfin le succès.

Will Power qui indiquait :

« Nous l’avons fait en équipe. Il n’y a eu aucune erreur dans les stands. C’est une super journée. Je suis resté le plus proche de Pato O’Ward lorsque j’étais en pneumatiques noirs. Et enfin je triomphe. »

Will Power l’emporte en précédant de … 1.114, le ‘ rookie Français, à nouveau deuxième sur ce tracé comme lors de la 1ére course en mai dernier, où Romain Grosjean poleman, s’était déjà classé second derrière le Néerlandais Rinus Veekay, le pilote du Ed Carpenter

Grosjean qui confiait :

« Nous avons eu une bonne voiture toute la journée et nous nous sommes battus devant. Nous avons manqué de push-to-pass tôt aujourd’hui. J’ai dû m’en servir un peu en début de course pour m’assurer que nous passions à travers les voitures doublées. Jusqu’à la fin, Will avait plus que moi. Je devais juste aller à fond et essayer de ne pas faire d’erreurs. »

Colton Herta s’offe à 2.349, la troisième place devant Alexander Rossi et le poleman Pato O’Ward qui termine cinquième.

Jack Havey, Graham Rahal, Josef Newgarden, Marcus Ericsson et Takuma Sato complètant le Top 10 de cette douzième manche de la saison.

De ce deuxième GP d’Indy 2031, on retiendra encore que pour sa première course en carrière, le jeune Danois Christian Lundgaard obtient la douzième place.

Sans oublier en fin de course, un accrochage entre Rinus VeeKay et Scott McLaughlin à l’origine d’une seconde neutralisation.

Ajoutons aussi que les deux Français Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud ont été à la touchette, mais fort heureusement, ils ont u poursuivre mais ils finissent loin, aux quinzième et seizième places, respectivement à 12.578 et 16.416, le pilote Penske devançant le second du Championnat le Néo-Zélandais du Chip, Scott Dixon, seulement dix-septième!

Terminons en signalant encore l’abandon du leader du Championnat, l’Espagnol Alex Palou qui conserve néanmoins le commandement de l’Indycar Séries 2021.

Des problèmes moteur ont contraint l’Espagnol à l’abandon, après avoir provoqué la neutralisation de la course.

La prochaine course est le Bommarito Automotive Group 500 le samedi soir 21 août au World Wide Technology Raceway près de St. Louis. C’est la dernière course ovale de la saison.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LE CLASSEMENT DE CE SECONDE GRAND PRIX D’INDY

1 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 85 tours, en 1h49’38.0811

2 – Romain Grosjean (Dallara-Honda) Dale Coyne à 1″1142

3 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti à 2″3498

4 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti à 3″4382

5 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) AMSP à 4″1052

6 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Shank à 5″3233

7 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL à 5″8553

8 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske à 6″2497

9 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 7″0080

10 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL à 7″9449

11 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 9″3596

12 – Christian Lundgaard (Dallara-Honda) RLL à 9″8379

13 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) AMSP à 10″6234

14 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne à 12″1199

15 – Sébastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt à 12″5781

16 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske à 16″4169

17 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 17″1924

18 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti à 17″3273

19 – Jimmie Johnson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 18″1585

20 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin à 18″7489

21 – Helio Castroneves (Dallara-Honda) Shank à 19″5451

22 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti à 20″8450

23 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske à 21″0115

24 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 22″4946

25 – Cody Ware (Dallara-Honda) Dale Coyne à 2 tours

26 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt à 4 tours

ABANDONS

68° tour – Alex Palou

13° tour – RC Enerson‍

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE 2021

1. Palou : 415 points – 2. O’Ward : 394 – 3. Dixon : 381 – 4. Newgarden : 360 – 5. Ericsson : 353