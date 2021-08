PATO O’WARD EN POLE DU GP D’INDY. GROSJEAN EXCELLENT TROISIEME

Belle performance pour Patricio O’Ward, le jeune Mexicain qui s’est bien remis de la meilleure des manières après la difficile manche de Nashville, dimanche dernier.

Le pilote de l’équipe Arrow McLaren, a en effet brillé ce vendredi sur la piste du circuit routier d’Indianapolis, où l’IndyCar fait sa deuxième apparition de l’année après le GP à la mi-mai, quelques jours avant l’épreuve reine de l’Indy 500.

Pato, s’offre la pole – sa troisième de l’année 2021- devant l’Australien de l’écurie Penske, Will Power – lui aussi out à Nashville aprés avoir éperonné le Français Sébastien Bourdais – et pour sept millièmes !

1’10″7147, contre … 1’10″7214.

Pato qui indiquait :

Je voulais m’assurer que c’était un tournant dans notre saison. Nous avons connu trois courses très difficiles et nous sommes prêts à revenir sur la Victory Lane. Cette pole est le premier pas vers ce retour et demain nous aurons un travail à terminer. Il reste encore cinq courses à disputer. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais nous sommes assurément sur la bonne voie!

A la troisième place de la Q2, car compte tenu de l’heure tardive prévue pour les qualifications, la Q3 n’a pas eu lieu, a confirmé ce que tout le paddock a découvert, la vitesse et la régularité du ‘ rookie Français, Romain Grosjean, qui décroche cette position avec un chrono de 1’10″7418 !

Romain qui a eu la surprise de découvrir la présence de son ami, le Thaïlandais Alex Albon, ancien pilote de F1 comme lui et qui roule cette année, soutenu par Red Bull, dans le Championnat des berlines Allemand, DTM, au volant de l’une des Ferrari AF Corse.

Albon que de multiples rumeurs annoncent l’an prochain en 2022 justement en Indycar chez Andreti Autosport, Team où il remplacerait le Canadien James Hinchcliffe!

« Je veux voir ce qu’il y a en Indycar. Mon objectif principal est d’être en F1, mais il n’y a jamais de certitude à 100% là-dessus, donc vous devez avoir un plan B et C pour voir ce qu’il y a d’autre. J’ai toujours eu cet intérêt au sein d’Indycar. Vous le voyez à la hausse maintenant, surtout avec le nombre de téléspectateurs et tout ce qui augmente. »

DÉBUT RÉUSSI POUR LE JEUNE DANOIS CHRISTIAN LUNDGAARD

Et ‘surprise’ derrière le pilote Dale Coyne, on pointe un autre débutant qui dispute, lui, ce week end, sa toute première course en Indycar et qui obtient la quatrième… Le surprenant jeune Danois Christian Lungaard !

Sur l’une des pistes, il est vrai, les plus accommodantes pour la transition vers les courses américaines, le Danois qui fait partie de l’Academy Alpine Renault en Europe, où il participe au Championnat du monde des monoplaces de la F2, s’est montré à l’aise, se retrouvant du coup premier des pilotes de l’équipe Rahal RLL.

Il expliquait :

« Disons simplement que je ne m’attendais pas à être ici maintenant quand j’ai quitté la maison »

Avant de préciser :

« Je sais que ma famille dort en ce moment. Je suppose qu’ils auront une crise cardiaque quand ils se réveilleront ce matin.

Et il poursuivait:

« En Indycar, il y a plein de choses que vous devez comprendre. Je commence à y arriver, mais je suis sûr qu’il va y avoir des surprises sur la route. Ensuite, il y a le fait qu’il y avait des fans à vendredi, et contrairement à l’Europe où les équipes sont isolées dans des garages, ici en Indycar, les fans se mélangent dans le paddock. Donc, venir ici et voir autant de gens près de nous est tout simplement génial. »

Et Christian conclut :

« Je pense que quoi que l’avenir nous réserve, il y a beaucoup d’options différentes. Je ne vais pas dire que ce n’est pas l’une d’entre elle, c’est certainement le cas. Mais il y en a aussi d’autres. Je pense venir ici pour faire cette course, je pense que c’est une bonne chose pour nous pour l’avenir, pour pouvoir décider. Je dirais qu’en regardant les résultats et les performances d’aujourd’hui, cela semble probablement prometteur pour l’avenir. Je suis ici pour explorer. »

Ensuite, on trouve à la sixième place le leader de la série, l’Espagnol Alex Palou qui précède Jack Harvey, Conor Daly, Rinus VeeKay et Alexander Rossi.

Concernant les autres pilotes Français, Simon Pagenaud pointe au 12éme rang – second des hommes du clan Penske sur les quatre – et Sébastien Bourdais, 15éme sur les 28 pilotes en piste.

Des qualifications à oublier pour plusieurs têtes d’affiches. Dont Josef Newgarden, seulement quatorzième, et Felix Rosenqvist, vingtième, sans parler de Scott Dixon, le Néo-Zélandais actuellement deuxième du classement général provisoire et incroyablement seulement vingt-sixième des qualifications !

Précisons encore qu’à l’issue de la course inaugurale disputée dans les rues de Nashville, le Team Penske a effectué un changement de moteur sur l’une de ses monoplaces et qui va à l’encontre de la règle 16.2.3.2 du règlement.

En conséquence, Josef Newgarden se voit pénalisé de six places sur la grille de départ pour l’épreuve d’Indianapolis de ce samedi. Et il s’élancera donc de la vingtième position.

Peter GRISWOLD

LA GRILLE DE DÉPART

1 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) Arrow McLarenSP – 1’10″7147

2 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 1’10″7214

3 – Romain Grosjean (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’10″7418

4 – Christian Lundgaard (Dallara-Honda) Rahal RLL – 1’10″7433

5 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 1’10″7631

6 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’10″8290

7 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Meyer Shank – 1’10″8875

8 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 1’10″9532

9 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 1’11″0208

10 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 1’11″0240

11 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’11″0342

12 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 1’11″1346

13 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 1’11″5084

14 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 1’11″3623**

15 – Sébastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 1’11″5504

16 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL – 1’11″4174

17 – Graham Rahal (Dallara-Honda) Rahal RLL – 1’11″5583

18 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’11″4360

19 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 1’11″5739

20 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) Arrow McLarenSP – 1’11″5340

21 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske – 1’11″6676

22 – Jimmie Johnson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’11″8624

23 – Helio Castroneves (Dallara-Honda) Meyer Shank – 1’11″7319

24 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 1’12″0813

25 – RC Enerson (Dallara-Chevy) TopGun – 1’12″3344

26 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’12″2660

27 – Cody Ware (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’13″7572

28 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 1’12″5494