MOTOGP 2021 EN AUTRICHE : POLE ET RECORD DE LA PISTE POUR JORGE MARTIN. QUARTARARO DEUX

Avant d’attaquer ce moment incroyable qu’aura été la pole (la deuxième d’affilée en deux GP en Autriche) plus le record du tour de Jorge Martin, une ouverture sur les coulisses du MotoGP car les infos énormes annoncées hier ont une suite.

D’abord oui, c’est confirmé, le pétrolier de Kuala Lumpur Petronas s’en va, on les comprend d’ailleurs.

Quand on est un groupe pétrolier mondialement connu, être sponsor en 2022 d’un team avec deux pilotes inconnus et deux motos d’occase, oui, il fallait se barrer.

Yamaha aura un autre team satellite, le même en fait mais avec un autre sponsor. Pour trouver les pilotes de ce team il est prévu de faire rouler des jeunes du Moto2 à Silverstone (mais il n’y n aura qu’un seul élu, comme Dixon, Vierge, Arbolino… Pas bien sexy tout ça…).

En ce qui concerne Maverick Vinales, il a fait des excuses publiques à Yamaha et il ya aura une décision la semaine prochaine…

Cela dit en effet au minimum, on peut dire qu’il n’a guère fait le job la semaine dernière au Spielberg mais parti des stands avec un moteur qui s’est éteint en tour de mise en place… pas franchement motivant.

Sur ce on passe à la pole.

Elle est précédée d’une séance très importante, dite FP4, elle est libre et les pilotes y roulent en mode GP, on aura d’ailleurs vu tester tous les modèles de pneus apportés par Michelin !

Johann Zarco a fait le meilleur temps, il avait déjà battu le record de la piste hier et était donc dans un bon jour…

Il l’est toujours d’ailleurs, si la température très élevée se reproduit demain (près de 40 degrés sur la piste) il sera très bien armé.

Mais ce qui rend célèbre le samedi c’est la pole…

Le truc le plus incroyable est que Jorge Martin a dû passer par les pré-qualifs dites Q1, il avait chuté le matin et donc était hors des dix pilotes les plus rapides qui passent direct en Q2.

Les qualifs ont été incroyables car en fin de session, Fabio Quartararo a mis … troisi dixièmes à tout le monde et subtilisé ´cerise sur le gâteau ´ … le record de la piste…à Zarco!

Lui, tout seul chez Yamaha ou presque, Vinales ne roule pas et ce ne sont, ni Crutchlow, ni non plus Valentino Rossi qui seront capables d’aller le protéger durant la course, faisant la pole sur un circuit de puissance réputé peu généreux pour les Yamaha et très propice aux Ducati !

Mais stupeur, Carcref personne ne s’y attendait, au dernier tour, Jorge Martin fait un chrono démentiel, reprend le record de la piste et double sa pole de dimanche dernier sur ce circuit.

Evident, « a star is born », je le dis depuis son titre en Moto3, il a seulement été handicapé car tels des pilotes comme Pedrosa ou Lorenzo, ou encore Crutchlow il a la désagréable habitude de se faire mal souvent…

Mais le pilote qui s’en sort incroyablement bien est au fond finalement Quartararo !

Il s’élancera en première ligne, laissera probablement Martin partir, Martin qui ne représente pas un vrai danger pour lui au classement général du Championnat, pas plus que Bagnaia d’ailleurs, troisième temps!

Cela dit derrière ce trio, Johann Zarco part quatre et on l’a vu, en mode GP, il est très bien armé.

Alors on aura un GP avec incroyablement du suspense au départ et peut-être des bagarres mémorables et tant mieux car ce circuit est quand même ch… comme la pluie.

Justement, elle est prévue demain la pluie mais elle l’était déjà aujourd’hui…

En Moto3, pole de Fenati, le protégé de Max Biaggi qui le coache chaque GP, en Moto2 Sam Lowes est pole mais les deux vraies stars de la cylindrée, Gardner et Raul Fernandez sont proches.

En revanche, Bezzechi a chuté et ce pilote, troisième au général, partira à dache sur la grille, mauvais plan…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos Moto GP

