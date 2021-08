PHILIPPE SINAULT, NOMMÉ ‘SPIRIT OF LE MANS’ 2021

Le Trophée ‘Spirit of Le Mans’ salue des hommes et des femmes qui portent les valeurs de l’endurance : implication, engagement, partage et compétition.

En 2021, le ‘Spirit of Le Mans’ sera incarné par Philippe Sinault, l’actuel team manager de l’équipe Alpine engagée en catégorie Hypercar et présente en endurance depuis 2009.

« La victoire n’est jamais le résultat d’une démarche individuelle et anonyme, elle est toujours le fruit du travail acharné d’une équipe et d’une communication efficace ».

Voici comment Philippe Sinault, créateur de l’équipe Signatech, résume sa vision de la compétition et du succès. Alors que cette structure a fêté ses 30 ans, elle constitue la concrétisation d’un rêve de son fondateur, Philippe Sinault.

Son équipe emploie aujourd’hui une quarantaine de salariés passionnés qu’il a su fédérer autour de son projet. Si Philippe Sinault a été pilote, il a rapidement bifurqué sur une aventure humaine. Depuis, Signatech est devenue une équipe d’exploitation talentueuse et reconnue en endurance.

Depuis 2009, Signatech et plus particulièrement depuis 2013 avec Alpine, sont des noms indissociables de l’endurance et des 24 Heures du Mans.

La structure Berrichonne basée dans le Cher à Bourges, a permis à Alpine de remporter la catégorie LMP2 des 24 Heures du Mans à trois reprises ces cinq dernières années et de devenir l’équipe à battre en catégorie LMP2.

2021 marque une nouvelle étape dans cette association. En effet, le constructeur Français a décidé de s’engager en catégorie Hypercar, nouvelle catégorie reine des 24 Heures du Mans et du Mondial d’endurance WEC, développée conjointement par la FIA et l’ACO.

Les 21 et 22 août prochain, à l’occasion de la 89éme édition des 24 Heures du Mans, Alpine et Signatech affronteront Toyota Gazoo Racing et Glickenhaus Racing pour la victoire au classement général. Sans négliger pour autant les meilleures écuries de la catégorie LMP2, qui elles aussi visent re l’emporter!

À l’occasion de la classique Mancelle, Philippe Sinault recevra le ‘Spirit of Le Mans’. Il succédera ainsi à Amato Ferrari, le dynamique patron de la prestigieuse Scuderia AF Corse, lauréat en 2020.

Interrogé Philippe Sinault, explique :

« C’est avec une immense fierté que j’ai reçu la nouvelle de ma nomination comme Spirit of le Mans 2021. C’est une reconnaissance incroyable pour l’enfant que je suis toujours, né le 19 juin 1966 … ! Mais je devrais plutôt dire notre nomination, tant je tiens à partager ce titre avec l’ensemble de mon équipe et de nos partenaires. Être Spirit of Le Mans c’est partager des valeurs humaines et sportives voire philosophiques. Ma vraie fierté c’est d’avoir réussi à créer et transmettre des émotions fortes, collectives, souvent fondatrices au succès. C’est un immense honneur … merci »

Quant à Pierre Fillon, le Président de l’Automobile Club de l’Ouest, lui il confie :

« Philippe Sinault incarne parfaitement les valeurs portées par l’endurance et les 24 Heures du Mans et je suis très heureux qu’il reçoive cette année le trophée Spirit of Le Mans. Son abnégation, son sens du management et ses capacités d’analyses sont reconnus par l’ensemble du paddock. En 2021, Alpine a décidé de franchir un nouveau cap en endurance, en s’engageant en catégorie reine. Le défi est immense, et Philippe est sans nul doute la meilleure personne pour le relever. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – Patrick MARTINOLI – ACO