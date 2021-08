LA MINI DU POLONAIS HOLOWCZYK REMPORTE LA BAJA EN HONGRIE

Les Polonais Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja ont remporté avec leur MINI JCW de l’équipe X-Raid, la sixième manche de la Coupe du monde FIA ​​des Bajas.

Yasir Seaidan autre pilote X-Raid, venu de l’Arabie Saoudite et son navigateur le Russe Alexey Kuzmich sont arrivés troisièmes, également avec une MINI JCW.

Après sa deuxième place du Prologue, Holowczyc a remporté la première étape et pris la tête du général. Il a ensuite continué à étendre son avantage sur les étapes suivantes. Cependant, lui et son copilote Kurzeja ont perdu du temps lors de la cinquième spéciale. Ils ont finalement terminé cette étape à la cinquième place et sont passés à la deuxième place du classement général provisoire.

Holowczyc a ensuite réussi à remonter pour revenir en tête et a remporté une victoire âprement disputée.

Holowczyc qui indiquait:

« C’était un rallye très intéressant. Nous avions un assez bon avantage, mais malheureusement nous avons fait une erreur de navigation et une perte de cinq minutes nous a poussés à la deuxième place. Nous avions une minute et cinq secondes de retard et, avec les deux spéciales du dernier jour, nous avons uû rattraper ce retard. Nous avons réussi à récupérer chaque seconde. C’est incroyable qu’après 450 km nous ayons eu le même temps que Yazeed. Nous avons conduit les deux dernières spéciales à 100% et nous avons gagné.

Seaidan et Kuzmich ont conduit en contrôlant la course avec dans son viseur d’obtenir le plus de points pour le classement de la Coupe du monde. L’équipage de la MINI JCW Rally a terminé dans les trois premiers à chaque étape.

Mais, ils ont eu un moment d’inquiétude lors de la sixième étape, lorsqu’ils ont subi un impact frontal. Heureusement, la MINI n’a subi aucun avarie grave et le duo a rejoint l’assistance sans trop perdre de temps.

Le pilote Saoudien qui déclarait :

« Mon objectif était de finir sur le podium. Pour cette raison, je n’ai pas pris de gros risques. J’ai fait une petite erreur et nous avons heurté un arbre, mais ce n’était pas trop grave. La troisième place est suffisante pour conserver la tête de la Coupe du Monde FIA.

La prochaine épreuve de la FIA Baja World Cup est justement chez Holowczyk, la Baja Poland, du 26 au 29 août.

François LEROUX

Photos : TEAM

LE CLASSEMENT FINAL DE LA BAJA HONGRIE