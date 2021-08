SIMON PAGENAUD : « INDIANAPOLIS EST UNE PISTE QUI ME RÉUSSIT BIEN »

Simon Pagenaud, victorieux de l’Indy 500 en 2019 et 3éme cette année le 30 mai dernier sur l’ovale de l’Indiana mais également trois fois vainqueur ici (2019, 2016 et 2014) sur le tracé routier, revient sur un circuit qui lui a toujours bien réussi et où se déroule ce week’end la 12éme manche du Championnat Indycar Séries.

Précisons aussi qu’une 1ére course a déjà eu lieu sur ce routier le 15 mai dernier deux semaines avant les 500 miles. Epreuve remporté par le Néerlandais Rinus Veekay qui avait triomphé devant un autre pilote Français Romain Grosjean. Pagenaud, se classant lui sixième.

L’Indianapolis Motor Speedway Road Course, est le circuit routier de près de 4 km qui emprunte une partie du tracé des 500 Miles, notamment les virages 1 et 2. Pagenaud, on l’a dit, déjà trois fois victorieux (2019, 2016 et 2014) aura à cœur d’effacer la récente déconvenue de Nashville dimanche dernier et de remporter le maximum de point pour le Championnat, où il occupe le septième rang provisoire (second des pilotes de la Penske), alors qu’il ne reste plus que cinq courses à disputer cette saison.

Simon Pagenaud qui nous explique:

« Impatient de retourner à Indy, car nous avons un très bon niveau de performance et une voiture qui me correspond. J’ai de gros espoirs pour ce Grand Prix. C’est une piste qui me réussit beaucoup et dont les caractéristiques sont proches des circuits européens… »

Et de préciser :

« Avec de grandes lignes droites suivies par de gros freinages et une succession de virages très techniques. Il est très peu bosselé. Je le connais très bien et j’ai eu beaucoup de succès dans le passé, trois victoires et un podium. On espère voir tourner la chance qui n’a pas été de notre côté lors des dernières courses, mais on est bien au niveau performance, ce qui me rend optimiste pour la course à venir ».

Simon Pagenaud, on l’a dit occupe actuellement la 7ème position au Championnat, comptant 280 points.

L’Espagnol Alex Palou mène, totalisant 410 points, précédant Scott Dixon le Néo-Zélandais second avec 368 pts, le Mexicain O’Ward avec 362 pts, son coéquipier au sein de la Penske, Josef Newgarden avec 335 pts, le Suédois Ericsson – double vainqueur cette année à Détroit et Nashville – avec 331 pts et enfin, Graham Rahal, six avec 286 pts.

Les deux autres pilotes Français pointant aux 17éme et 19émes places, pour Romain Grosjean et Sébastien Bourdais, respectivement classés avec 166 et 160 points.

Peter GRISWOLD

