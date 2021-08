WSBK 2021 : PAS DE FRANÇAIS EN VUE MAIS BELLE BASTON DEVANT, RAZGATLIOGLU AUX PORTES DE REA

Ce week end le WSBK a roulé en République Tchèque, à Most, parfois sous des pluies de folie, Mahias étant blessé pas de Français à suivre en WSBK, en Supersport SSP Cluzel est six avec la moitié des points du leader et en SSP 300, côté jeune espoir pas grand-chose, un Français, Hugo de Cancellis, est sixième au général. Bref pas de quoi valser que ce soit au 14 juillet ou à une autre date.

En revanche, il arrive un truc pas vu depuis des années où Rea (Kawsaki) était champion du monde annoncé avant la saison, il fait le coup six fois je crois, et s’il a commencé 2021 dans cette veine, il tombe cette saison sur un os turc…

On l’appelle par son prénom Toprak parce que Razagatlioglu est difficile à prononcer et encore plus à écrire, qui était brillant chez Kawasaki, qui n’a pas supporté que l’on y pratique le tout Rea et qui a signé Yamaha cette année.

Or, à plusieurs reprises cette année Toprak a battu Rea, ce qui était déjà étonnant mais déjà vu mais surtout il est parvenu à le faire douter au point qu’à deux reprises, en voulant tenir le rythme, Rea s’est mis par terre et cela s’est reproduit ce week end.

Un week end où en plus l’Anglais Redding, un A nglais qui roule Ducati s’est mis aussi à gagner, devant Toprak et devant Rea.

Bilan, au général, au lieu d’avoir les cent points d’avance habituels çà ce stade de la saison, Rea n’est que trois points devant Toprak, même Redding, qui est plus loin, lui a repris des points.

C’est d’autant plus insupportable à notre très fier Anglais Rea (il est d’Ulster donc Anglais, pas Irlandais) qu’il avait un moment été pressenti par Petronas pour son team en MotoGP mais a finalement trouvé Rea trop vieux…

Rea qui avait d’ailleurs immédiatement fait savoir qu’il était très bien en WSBK et chez Kawasaki où il gagne des courses et de l’argent.

L’argent c’est sûr ça continue mais les courses ça se réduit. Rea a fait croire à Assen qu’il était redevenu le champion intouchable ça n’a pas duré très longtemps…

Enfin, humiliation suprême, Toprak l’a battu avec un pneu avant mal choisi qui était en lambeaux à l’arrivée et ça c’est une marque de pilote superbe et héroïque, terminer devant avec un pneu qui tient sur les ficelles (il n’y a plus de ficelles dans les pneus mais l’expression est restée…).

Voilà le résumé rapide, je répète que les Français ne brillent pas et je ne m’appesantis pas sur le sujet mais l’histoire est belle …

Jean Louis BERNARDELLI

Photos WSBK

Résultats et classements WSBK:

https://www.worldsbk.com/fr/resultats%20statistiques