MOTOGP 2021 EN STYRIE : MARTIN L’OURAGAN, QUARTARARO PODIUM

Le problème (et le génie du MotoGP) est que ce que l’on attend d’un GP est très rarement ce qui arrive.

Exemple, KTM est sur son circuit national et a fait des essais médiocres, avec des résultats indignes de la firme, que ce soit ici ou ailleurs.

Autre exemple les quatre Ducati sont là en chasse de Quartararo mais l’escadrille rouge n’est pas dans l’ordre idéal de la bataille, Zarco, le plus dangereux pour Fabio est quatrième Ducati, c’est rare mais c’est comme ça.

Autrement dit ce GP va être vital pour les pilotes et les teams et exaspérant pour les fans car il y a aura un pilote qui s’en tirera bien et pas les autres…

Le matin, au warm up sur piste humide, Marquez a fait le meilleur temps devant Miller et Vinales, Miller on le sait spécialiste des pistes pouraves. Zarco est six derrière Bagnaia, ce que j’exposais ci-dessus est donc confirmé, les rouges qui menacent Quartararo ne sont pas les plus dangereux au général. Cela dit, le matin, Quartararo est seizième du warm up mais le GP se courra sur piste sèche donc ce warm up est sa ns intérêt. C’est Jorge Martin (M/M) l’ouragan de retour, qui part en pole et c’est la deuxième fois cette année. Devant Bagnaia(M/S) et Quartararo (M/M).

LE RETOUR DE L’OURAGAN MARTIN

La piste est toujours à 19 degrés. Ce qui est peu, le grip ne sera pas exceptionnel, le choix de pneus sera important. 28 tours au programme.

Hymne autrichien alors qu’un hélico passe sur le circuit en déployant le drapeau national. On peut y aller.

Holeshot pour Bagnaia.

Mais la course n’ira pas très loin, Pedrosa tombe, il est accroché par Savadori, dont la moto reste au milieu de la piste et en feu !

Drapeau rouge évident. La totalité de la piste est en feu et recouverte de produit d’extinction. Tout ça va prendre du temps ! La course est réduite à 27 tours et l’ordre sur la grille est inchangé. Evidemment, l’accident a eu lieu sur ce virage No3 complètement con et inchangé… La partie recouverte de produit anti feu est pile à l’endroit de la réaccélération, le circuit a des moyens techniques mais encore une fois nettoyer tout ça prend un temps fou. Une fois nettoyé c’est mouillé et il faut sécher !

Nouveau départ avec 40 minutes de retard. Vinales ne peut pas faire le tour de chauffe et partira des stands.

Miller est parti en holeshot devant Martin, Mir et Quartararo.

Zarco est cinq et Marc Marquez a complètement ruiné son départ.

Mir passe Martin. Il est deux, pour une fois il n’a pas raté sa qualif et il en profite !

Jusqu’à Zarco, le groupe de cinq mène la danse.

Martin passe leader.

Bagnaia est à dache, onzième.

Mir ne lâche pas la roue AR de Martin. Alex Marquez et Nakagami ont pratiquement rejoint Zarco, qui ne peut passer Quartararo…

Fabio passe d’ailleurs Miller, il est trois, le très bon coup annoncé est en cours.

Martin et Mir ont pris une grosse avance, plus d’une seconde sur Quartararo. La puissance de la Suzuki est impressionnante !

Pour Quartararo, situation idéale, les mecs devant lui sont loin au général ! Zarco et Bagnaia sont derrière lui !

Les deux KTM de Binder et Oliveira sont neuf et dix, dans le stand autrichien l’ambiance est couci-couça. En plus Oliveira a des soucis techniques…

Derrière Miller lâche Zarco. Situation difficile à expliquer, Zarco, d’habitude le meilleur pilote des quatre Ducati n’est pas cette fois-ci le mieux bien placé.

Et Martin est en train de pulvériser la course avec la même moto que Johann !

Ce qu’il en dit après la course: « Je ne peux pas y croire ! J’ai gardé un rythme très constant durant toute la course, dans les mêmes dixièmes : j’étais vraiment concentré ! Même si j’ai commis quelques erreurs, mon objectif était de remporter la course. Joan a été impressionnant aujourd’hui : il a été derrière moi durant presque toute la course. Puis, durant les derniers tours, j’ai accéléré un petit peu et j’ai essayé de freiner un peu plus fort, même si mon pneu avant était détruit. J’ai pu créer cet écart pour mener, et durant les derniers tours j’ai pensé à toutes ces choses qui m’ont permis d’être là, et c’est pourquoi j’ai été un peu moins bien durant les derniers tours. Mais j’avais cette avance pour gérer. Merci à ma famille car cela a été la plus grande avancée pour mon grand rêve qui est d’être champion du monde. »

Mais Miller se met au tas.

Quartararo est seul en troisième position, Zarco est quatre mais loin de son compatriote.

Devant, Martin a lâché Mir, à sept dixièmes. Puis une seconde deux. Et Binder est remonté six, l’honneur de KTM est quasiment sauf !

Victoire de Martin, une seconde cinq devant Mir, Quartararo est trois, drame pour Zarco passé par Binder et Nakagami !

QUARTARARO SUPERBE PODIUM

Jorge Martin avait commencé l’année en fanfare, puis son accident au Portugal l’a fait disparaître des tables de marbre.

Il revient magnifiquement, pole et victoire, pour son sixième GP en MotoGP, pas mal le rookie qui fait aussi gagner une moto satellite, ça arrive mais c’est rare !

Quartararo fait une superbe opération, il perd des points mais seulement sur des pilotes loin de lui au général.

« Je me sens très bien parce que c’est toujours difficile quand il y a un drapeau rouge, même s’il ne s’agit pas d’une grosse chute. J’ai fait un dépassement impressionnant durant la course, au virage 6. J’étais un peu à la limite et le refaire à nouveau était difficile. Je savais que Jack était très rapide. J’étais vraiment bien au freinage du virage trois. Je savais que c’était un endroit pour doubler si j’en avais la possibilité, et je l’ai fait. Je ne connais pas la position des autres gars, à part Joan qui a fini devant nous. Il a toujours été rapide sur cette piste. Le meilleur objectif possible était de finir sur le podium et c’est fait. Je suis très heureux pour Jorge et il a enlevé quelques points à Johann » (joli sourire à ce moment)…

Quant à Zarco, GP à oublier !

Il reste quand même deuxième au général mais à quarante points de Quartararo.

Je ne fais jamais de pronostics mais j’imagine que les fans de Quartararo commencent à y croire…

Prochaine course sur le même circuit dans huit jours.

En Moto2 vraie baston et victoire de Bezzecchi très demandé en MotoGP en 2022, par VR46 et par Petronas, bien joué amico…

En Moto3, Acosta gagne après une grosse baston avec Garcia, Acosta gagne sa cinquième course dur dix, vraie star en vue…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos MotoGP

