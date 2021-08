LA CADILLAC DE NASR-DERANI EN POLE A ELKHART LAKE EN IMSA

Dans des conditions de pluie détrempée, l’ancien pilote de F1, le Brésilien Felipe Nasr qui fait équipe avec son compatriote Pipo Derani, au volant de la Cadillac Dpi du Whelen Engineering by Action Express, s’est révélé le plus rapide de la manche du Championnat d’endurance US de l’IMSA Weather qui se déroule ce week-end sur la piste de Road America, à Elkhart Lake, dans le Wisconsin.

Avec comme meilleur chrono 2’07,919, Nasr devance Ricky Taylor qui fait équipe avec le Portugais Félipe Albuquerque au volant de l’Acura du Wayne Taylor, second avec 2’08,677 à 0.758 et Oliver Jarvis que seconde Harry Tincknell dans le baquet de l’unique Mazda engagée cette saison en IMSA, troisième en 2’08,716, à 0.797

Top 5 pour le Danois Kevin Magnussen, associé au Néerlandais Renger van der Zande, au volant de la Cadillac du Chip Ganassi en 2’09,194, à 1,275 et pour une autre Cadillac Dpi, celle du JDC Miller, que se partagent les deux Français Tristan Vautier et Loïc Duval, cinquièmes en 2’10,497, à 2,578

Ensuite, on pointe la seconde Acura du tandem Oliver Pla et Dane Cameron et leur Acura du Meyer Shank Curb Agajanian, crédités eux de 2’10,500, à 2’581. Suivent les Oreca 07 LMP2

Comme on le constate les chronos sont bien différents et cela fait suite aux conditions météorologiques qui se sont au fil de la séance, ensuite détériorées…

Ainsi Nasr s’est loupé au virage 5, évité de justesse par Magnussen, tandis qu’Olivier Pla a heurté le mur au virage 3 avec l’autre Acura du Meyer Shank. Magnussen a ensuite eu sa propre excursion hors-piste au virage 3 !

En LMP2, Ben Keating avec l’Oreca 07 du PR1 Mathiasen Motorsports a dominé les chronos avec 2’18.511, malgré un tête-à-queue, devançant Steven Thomas qui a aussi fait un tête-à-queue avec son Oreca du Team WIN Autosport, second en 2’19.941, à 1’430 et John Farano qui fait équipe avec le jeune Français Gabriel Aubry, troisième en 2’24,176 à 4’235.

Dan Goldburg a été le plus rapide des sept Ligier JS P320, en LMP3 en 2’19.106, sur une piste sèche, 0,313 devant Gar Robinson et Jarrett Andretti, crédités eux, de 2’19.419.

POLE ET DOUBLÉ DES CORVETTE EN GTLM

La session de la catégorie GTLM s’est déroulée dans des conditions humides, l’autre frère Taylor, Jordan devançant son coéquipier du Corvette Racing, le Britannique Nick Tandy avec un temps de 2’20,979 contre 2’21,606, soit 0,627 plus rapide.

Cooper MacNeil pointant plus loin dans la Porsche 911 RSR de WeatherTech avec 2’24.184.

En GTD, qui a donné le coup d’envoi du processus de qualification, la piste était sèche au moment où le drapeau vert flottait, mais des gouttes de pluie tombaient déjà et les pilotes étaient impatients de faire leurs tours le plus tôt possible. Aaron Telitz a donné le ton au volant de sa Lexus du Vasser-Sullivan avec 2’07,195 et il prendra le départ au volant de la voiture N°14 depuis la pole position de la catégorie.

Trent Hindman était le plus proche de lui, à 0,667 dans sa Porsche 911 GT3R du Wright Motorsports, avant que la pluie ne s’intensifie. Les deux ont eu des tours supprimés en raison d’infractions aux limites de la piste, mais cela n’a pas eu d’impact sur leurs temps les plus rapides.

Robby Foley a terminé troisième sur sa BMW M6 du Turner Motorsport, devant Zacharie Robichon du Pfaff Motorsports Porsche et Richard Heistand sur son Audi R8.

Ensuite dans la séance, la piste était complètement mouillée. Le Belge Laurens Vanthoor, au volant avec un nez cassé après son accident dans le paddock des 24 Heures de Spa, a été le plus rapide de 0,9 seconde dans la Porsche Pfaff, devant Bill Auberlen dans la BMW Turner et Bryan Sellers qu pilote la Lamborghini du Paul Miller Racing.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA – TEAM