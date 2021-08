VICTOIRE DU POLEMAN VAN DER LINDE ET DOUBLE DES AUDI ABT A ZOLDER CE SAMEDI

Deuxième victoire en DTM ce samedi à Zolder dans le Limbourg Belge pour Kelvin van der Linde qui en profite pour augmenter son avance au classement provisoire du Championnat DTM 2021 !

Et après une bataille palpitante à trois en tête sur le circuit à l’ancienne de Zolder en Belgique, en particulier entre les deux pilotes de l’équipe ABT Sportsline, Van der Linde et Mike ‘Rocky’ Rockenfeller et l’ancien pilote de F1, le Thaïlandais Alex Albon qui roule lui au volant de l’une des Ferrari de la Scuderia AF Corse financé par Red Bull.

Après s’être élancé de la première place sur la grille, le poleman Sud-Africain Kelvin van der Linde a conduit son Audi ABT à sa deuxième victoire de la saison après son succès à Monza lors de la seconde course le dimanche.

Son coéquipier Mike ‘Rocky’ Rockenfeller termine deuxième, à un souffle seulement devancé de 0 696, décrochant son deuxième podium de l’année alors qu’il tenait Alex Albon avec la Red Bull Ferrari à distance dans un duel divertissant.

Avec le Français Vincent Abril sur la HRT-Mercedes, et les Allemands Marco Wittmann sur la BMW Walkenhorst et le héros local Esteban Muth avec la Lamborghini T3, qui se classent de la quatrième à la sixième place, cinq marques différentes sont représentées dans les six premières positions !

Après le départ, tout s’est bien passé dans le premier virage, à l’exception d’un tête-à-queue d’Esmee Hawkey, la jeune anglaise qui pilote l’une des Lamborghini de l’équipe T3, en queue de peloton !

Dans la chicane du paddock, cependant, c’était trop serré pour le peloton avec 20 pilotes pour la première fois cette saison roues dans roues et le Néo-Zélandais Liam Lawson avec la seconde Ferrari AF Corse Red Bull et l’Indien Arjun Maini avec la Mercedes-AMG du Team GetSpeed ​​se sont retrouvés dans les graviers … L’Espagnol Daniel Juncadella s’est également loupé en entrant dans la chicane et a endommagé sa Mercedes-AMG GruppeM. Tous ces trois pilotes ont alors été contraints d’abandonner !

Après le redémarrage, Kelvin van der Linde est resté en tête avec l’Audi Abt, suivi de Marco Wittmann avec la BMW Walkenhorst. Après huit tours, van der Linde est entré dans les stands depuis la tête et Wittmann l’a suivi dans son élan.

Le Sud-Africain parvient tout juste à rester devant le double Champion DTM à leurs sorties des stands.

Après onze tours, Mike ‘Rocky’ Rockefeller avec la deuxième Audi ABT est rentré à son tour chausser des pneus neufs. L’ancien Champion sacré en 2013, a ensuite réussi son overcut, revenant en piste en deuxième position derrière son coéquipier van der Linde. Alex Albon a également profité de son arrêt au stand pour conserver sa 3éme place.

Devant, Kelvin van der Linde, Rockenfeller et Albon ont mené une bataille acharnée à trois, mais finalement, chacun d’eux a réussi à défendre ses positions respectives jusqu’à l’arrivée. Où le vainqueur triomphe et l’emporte avec… 0.696 sur son dauphin, son propre équipier et 1.786 sur le troisième

Les qualifications avaient déjà été assez excitantes. Seulement 21 millièmes de seconde avaient décidé à l’issue de la bataille pour la pole et la première place sur la grille.

Finalement, Kelvin van der Linde pointait en tête. Avec son Audi ABT, le Sud-Africain rétrogradait l’Allemand Maximilian Götz avec la Mercedes HRT à la deuxième place avec une marge infime : 1’27.054 contre 1’27.075 !

Le troisième plus rapide était le double Champion DTM Marco Wittmann avec la BMW Walkenhorst, devant le thaïlandais Alex Albon avec la Ferrari AlphaTauri. L’ancien pilote de Formule 1 s’étant vu infliger une pénalité sur la grille vendredi, il a dû prendre le départ de la course depuis la neuvième place tandis que la deuxième Mercedes HRT avec Vincent Abril classé cinq, a de ce fait, été promue en deuxième ligne de la grille.

L’action reprend ce dimanche. Comme d’habitude en DTM, il y a une nouvelle qualification le matin tandis que la deuxième course débute en tout début d’après-midi.

Ce sera la 30éme course de la série sur l’ancien circuit du Grand Prix de Belgique. Le DTM ayant eu sa course inaugurale à Zolder, le 11 mars 1984.

Peter SOWL

Photos : DTM – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DE ZOLDER

1 – Kelvin Van der Linde (Audi) Abt, en 1h00’45.078

2 – Mike Rockenfeller (Audi) Abt à 0″696

3 – Alexander Albon (Ferrari) AF Corse à 1″786

4 – Vincent Abril (Mercedes) HRT à 21″978

5 – Marco Wittmann (BMW) Walkenhorst à 24″554

6 – Esteban Muth (Lamborghini) T3 Motorsport à 25″140

7 – Maximilian Goetz (Mercedes) HRT à 26″466

8 – Philip Ellis (Mercedes) HTP Winward à 27″333

9 – Lucas Auer (Mercedes) HTP Winward à 27″846

10 – Nico Muller (Audi) Rosberg à 28″170

11 – Timo Glock (BMW) Rowe à 41″277

12 – Christian Klien (McLaren) JP Motorsport à 42″111

13 – Emsee Hawkey (Lamborghini) T3 Motorsport à 43″678

14 – Sheldon Van der Linde (BMW) Rowe à 43″859 **

15 – Dev Gore (Audi) Rosberg à 43″892

16 – Sophie Floersch (Audi) Abt à 1’05″612

** Pénalité de 5″

ABANDONS

Maximilian Buhk

Daniel Juncadella

Liam Lawson

Arjun Maini

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU DTM 2021

1.K.Van der Linde : 97 points – 2.Lawson : 65 – 3.Goetz : 54 – 4.Ellis : 52 – 5.Albon : 46 – 6.Rockenfeller : 44 – 7.Wittmann : 39 – 8.Auer : 29 – 9.S.Van der Linde : 28 – 10.Muller : 26 – 11.Juncadella : 19 – 12.Muth : 15 – 13.Abril : 12 – 14.Buhk : 9