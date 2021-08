MOTOGP 2021 EN STYRIE : POLE ET RECORD DE PISTE POUR JORGE MARTIN.

Au Red Bull Ring, où se déroulera ce dimanche le Grand Prix de Styrie – la semaine prochaine ce sera au tour du Grand Prix d’Autriche sur ce même tracé – ce samedi matin, sur le sec, on a beaucoup roulé en medium et même en pneu dur pour certains.

Les temps de la veille, incompréhensibles parfois, sont dus à la pluie de l’après-midi, cela dit, il est de nouveau prévu de la pluie ce dimanche pendant le GP et cette deuxième session ne sera pas inutile…

Du coup ce matin en FP3, la situation est redevenue normale, en MotoGP par exemple, on trouve en Q2 direct Bagnaia, Quartararo, Vinales, Martin, Mir, Zarco, Marquez, Aleix Espargaro, Miller, Nakagami.

Bref les quatre Ducati sont là, les Yamaha sont là, les Honda sont là, enfin une officielle et une satellite, une Suzuki, une Aprilia mais pas de KTM qui roule pourtant à domicile et espérait beaucoup de ce circuit.

… Et, la meilleure est celle du revenant ‘ pigiste de luxe’ s’il en est… Dani Pedrosa, belle histoire quand même!

MOTO3 : LA POLE DE ONÇÜ (KTM)

Pour rejoindre les quatorze qualifiés direct en Q2, il faut d’abord récupérer les quatre encore à ajouter à la liste.

La piste est à 34 degrés, il fait un temps superbe. 15 minutes pour cette première session, ce sera le temps type des qualifs à part la FP4, seule séance vraiment libre du week end, accordée seulement aux MotoGP.

Il y a 14 pilotes en piste et oui, c’est beaucoup de monde le Moto3.

Les quatre qualifiés n’avaient rien à faire là, ce rattrapage les a donc remis en place, Foggia (Honda), Suzuki (Honda) Rodrigo (Honda) et enfin la Husqvarna (une KTM en réalité) de Fenati ce qui rendra heureux son manager Max Biaggi…

Ensuite, sur quinze minutes, on roule la pole, j’ai déjà dit cent fois qu’elle ne sert à rien en Moto3, où quasiment chaque GP voit souvent dix changements de leader ! Mais elle est inscrite sur les tables de marbre du MotoGP !

Et qui dit, tables de marbre… dit lutte à mort entre les marques représentées, Honda, KTM, Husvarna et Gas Gas.

Sur cette moto, Garcia a tenu la tête jusqu’au dernier tour rapide où il est parti à la faute.

La pole va donc à la KTM du Turc Onçü, la Gas Gas de Garcia est en deuxième position sur la grille, la troisième et dernière de la première ligne est pour la Husqvarna de Fenati.

MOTOGP FP4 : QUARTARARO

C’est, je sais je le dis à chaque fois, la session la plus importante de la journée parce que l’on y roule, une grosse partie du temps en tous cas, en mode GP, essence, réglages, pneus.

Ce qui ne servira à rien s’il pleut demain!

Mais bon, on fait comme si et anyway, on ne peut essayer les pneus pluie sur le sec. La piste est à 37 degrés.

Cette session dure une demie heure.

Pneus medium, soft, hard, il y a de tout chez l’oncle Paulin… Miller en H/S attaque le premier. Contré par Vinales en M/M. Bagnaia est là, en M/S ! C’est clair, on cherche…

Fabio Quartararo prend la tête, il est en M/M. Mir va au tas, mauvais plan, en perdant l’avant et ce dès le début, pas terrible pour le moral et surtout la suite des choses !

Trio improbable un moment, vers la dixième minute, Quartararo (M/M)/ Vinales(M/M)/ Pedrosa (H/M) en tête de classement ! Johann Zarco, lui, est six, en M/S.

Quartararo a alors beaucoup d’avance, deux dixièmes, sur ses suivants. Les quatre Honda sont dans le Top Ten, Marc Marquez pointant quatre en H/S. Tout le monde ou presque rentre au stand.

Un mot particulier pour le Portugais Oliveira, blessé au poignet la veille, mais qui ne veut pas rater le Grand Prix ‘at home’ de son employeur, KTM, il est cinquième temps en H/M.

Bien sûr beaucoup de Champions ont changé de monte au passage au stand, ainsi Fabio Quartararo est reparti en M/H.

Bagnaia est très en forme, le voilà deux à deux dixièmes de Quartararo, il marque son territoire le « Pecco » ! Mais sur une course où Quartararo avait peur du ridicule, où Ducati était promis à la victoire, Fabio tient tête devant !

On arrive aux cinq dernières minutes, période où les pilotes changent d’objectif, on cherche juste le tour rapide, ce qui qui ne servira à rien pendant le GP mais figurera au tableau des résultats !

C’est terminé, Fabio a fini au stand d’ailleurs, boulot avant tout et c’est payant, il est meilleur temps devant Bagnaia, Vinales et Mir. Marc Marquez est cinq.

A l’inverse, situation très inquiétante pour Johann Zarco, qui termine avec le douzième temps ! La pluie éventuelle de dimanche serait la bienvenue!!!

MOTOGP LA POLE ET LE RECORD DE PISTE DE JORGE MARTIN

D’abord, le rattrapage, avec deux places à gagner pour la pole en Q2. Oliveira y est bien sûr, blessé la veille en FP2, avec Petrucci, Pedrosa, Binder, Crutchlow, Rins, Pol Espargaro, Rossi et Alex Marquez ce qui fait beaucoup de beau monde pour deux places !

Rins et Alex Marquez mènent la danse en ouverture de bal. Mais on imagine qu’il y a beaucoup trop de beau monde, les chronos changent à chaque tour. Oliveira en veut vraiment, quand tout le monde rentre au stand (toutes les motos sont en Soft à l’arrière) Oliveira est tête de liste.

Résultat final étonnant, Alex Marquez meilleur temps devant Oliveira.

Rins partira donc treize sur la grille, Pedrosa quatorze, Pol Espargaro quinze, Binder seize, Oliveira a vraiment sauvé KTM mais reste la pole à courir.

La piste est à 34 degrés et le vent souffle en rafales, prélude peut-être à la pluie demain… Gros nuages à l’horizon. Quinze minutes pour être le premier vice-roi d’Autriche…

Premier tour rapide, Quartararo devant Miller et Mir.

Jorge Martin remonte trois. Quartararo accélère, plus de deux dixièmes sur Miller. Zarco est dix, le cauchemar continue…

Oliveira, pour ne pas forcer sur la blessure, ne roulera que la deuxième partie de cette pole.

Deuxième tour, Bagnaia prend la pole provisoire, puis c’est Martin qui devient leader ! Jorge Martin qui avait fait un début de saison en fanfare et s’est blessé, disparu au classement général, revient tout à fait en force !

Doublé Ducati pour l’instant et le record de la piste pour Martin. Miller quatre, Zarco six, les rouges attaquent vraiment…

FABIO QUARTARARO PENSE D’ABORD AU CHAMPIONNAT ET… AU TITRE!!!

Avant dernier tour, Quartararo reprend la pole provisoire et le record de la piste mais son tour est annulé pour dépassement des limites de piste.

Et Marc Marquez se crashe, fin de pole démentielle.

Fabio Quartararo qui confie:

C’est dommage car j’ai dépassé les limites de la piste. Dans les faits j’ai perdu du temps dans l’affaire car j’ai dû couper à ce moment-là. J’ai fait le maximum avec ce que j’avais aujourd’hui. C’était très important surtout quand on voit les vitesses de pointe. Demain il semble qu’il va pleuvoir alors c’est bien d’avoir une bonne position sur la grille. J’ai poussé la moto jusqu’à ses limites aujourd’hui. Je ne dirais pas que c’est le meilleur tour que j’aie pu faire jusqu’ici avec ma moto, mais c’est la première fois que j’ai réussi à attaquer autant !”

Jorge Martin est donc pole, c’est la deuxième de l’année pour le rookie, devant Bagnaia et Fabio Quartararo, la deuxième ligne verra s’aligner Miller, Mir et Zarco. Vinales et neuf et Oliveira douze, eux ont clairement raté leur qualif!

Et pourtant Martin pilote Ducati, n’est pas tout à fait content de lui !

« Cela n’a pas été un tour parfait. Certes j’ai très bien roulé dans le premier secteur, mais dans le deuxième virage, j’ai bloqué l’avant. Mais j’ai continué d’attaquer, et j’ai encore fait une erreur de vitesse dans le virage 4, ou le virage 5, puis j’ai donné le meilleur de moi-même dans les deux derniers virages, tout en essayant de ne pas sortir des limites car aujourd’hui avec le vent ce n’était pas facile.”

Nous on est contents pour lui, qui a fait un début d’année de folie pour un rookie puis s’est blessé assez gravement pour rater pas mal de GP. C’est… « Le retour de Martin Guerre ! »

Fabio Quartararo va être encore très seul dans le camp Yamaha mais il a déjà dit que l’important c’est de prendre des points pour le Championnat où il occupe la tète, pas de gagner.

En plus, ses adversaires rouges, les plus directs ne sont pas les plus dangereux au général, il y a un très joli coup à faire mais avec une météo à priori dégueu à venir!!!

MOTO2 : LA POLE DE GARDNER

D’abord les quatre repêchés. On y trouve de façon étonnante des pilotes comme Beaubier, Vietti, Roberts, Di Giannantonio (déjà engagé en MotoGP pour 2022) mais c’est l’avantage du système, les stars qui se loupent en préqualifs ont une chance de plus de passer en Q2.

« Digia » comme le surnomment les commentateurs anglais se rattrape en menant toute la séance. Vietti le suivait au classement mais il chute dans le dernier tour. C’est donc Garzo qui prend la seconde place qui permet de rêver.

On passe à Q2 : Gardner, large leader au général et déjà engagé en MotoGP en 2022 chez Tech3 KTM, ne fait pas dans le détail et met la sauce dès le début.

Derrière lui, à deux dixièmes, son coéquipier Raul Fernandez chez KTM Ajo, décidément ce n’est plus un team c’est un bunker !

Mais depuis vendredi, Bezzecchi, troisième au général, que l’on annonce en MotoGP 2022, soit chez VR46, soit chez Petronas, s’amuse à embêter les deux espagnols de KTM…

Il est 99 millièmes devant Gardner. Jolie bagarre, qui donnera peut-être un GP à baston sévère, chose rare dans cette cylindrée bâtarde quasi monotype qu’est le Moto2.

Rien n’est écrit à l’avance en MotoGP et c’est le génie de cette discipline, Ogura prend le meilleur temps à une minute de la fin, ça énerve Gardner, c’est lui le chef alors il reprend le lead, un dixième devant Ogura.

Bezzecchi est trois, Fernandez est quatre, oui, il y aura peut-être une belle bagarre à moins qu’une fois de plus la pluie vienne tout gâcher.

Au fait, il était impossible de le faire savoir la veille, l’info ayant été monopolisée par l’annonce de la retraite prochaine de Valentino Rossi, Raul Fernandez est nommé chez KTM en MotoGP en 2022, on s’y attendait, les quatre motos de la marque Autrichienne vont être redoutables !

Jean Louis BERNARDELLI

Photo MotoGP

Pole Moto3 GP STYRIE 2021

Pole Moto2 GP STYRIE 2021

FP4 MotoGP GP STYRIE 2021