NASHVILLE ACCUEILLE L’INDYCAR CE WEEK-END

Ce week-end à l’occasion du ‘Big Machine Music City Grand Prix’ les concurrents du Championnat US des monoplaces de l’Indycar Séries se retrouvent au cœur du Tennessee, dans la capitale mondiale de la musique et mondialement connu … NASHVILLE!

Nouvelle épreuve de la discipline, disputé dans les rues de la cité de la musique rendue célèbre autrefois par les inoubliables Elvis Presley et Johnny Cash.

Après un mois de pause, l’IndyCar redémarre avec cette onzième manche de la saison 2021, programmée dans les rues de Nasvhille.

Long de 3,5 km, le circuit urbain temporaire de Nashville comprend 11 virages pour un total de 80 tours ou 280 km. Le départ de la course aura lieu sur le pont qui enjambe la rivière Cumberland situé entre les virages 8 et 9. C’est un nouveau circuit dans le championnat INDYCAR qui est donc inconnu de tous les pilotes.

Le tracé retenu piste empruntera dans les deux sens le fameux ‘Korean War Veterans Memorial Bridge’, le célébre pont qui enjambe la rivière Cumberland.

Ancien triple vainqueur de l’Indy 500, l’Écossais Dario Franchitti, qui a longtemps résidé à Nashville, a été désigné ‘Grand Marshal de cette épreuve inaugurale de l’Indycar.

Rappelons la présence des trois pilotes Français, Sébastien Bourdais, Simon Pagenaud et le ’rookie, Romain Grosjean.

Simon Pagenaud qui confie:

« L’arrivée de Nashville au calendrier a suscité beaucoup d’enthousiasme. C’est un nouveau concept pour l’INDYCAR. Nashville est connu pour sa musique, pour la fête, et nous sommes ravis d’y être pour faire le spectacle et espérer attirer encore plus de monde vers cette discipline qui est en pleine ascension en ce moment. Le circuit est magnifique. On passe sur un pont, c’est une première en INDYCAR. Il nous emmène en centre-ville, puis vers le stadium Nissan. On a eu l’occasion de pouvoir le parcourir à pied lors du « track walk ». On a également pu s’entrainer sur le simulateur Chevrolet qui est très fidèle. Il nous a donné l’opportunité de bien pouvoir se préparer en tant que pilote et, pour les ingénieurs, de travailler sur le réglage des voitures. Hâte d’y être, c’est la reprise. Il nous reste six courses pour retrouver la plus haute marche du podium. »

Et le classement général provisoire: 1.Palou : 384 points – 2. O’Ward : 345 – 3. Dixon : 328 – 4. Newgarden : 315 – 5. Pagenaud : 271.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR