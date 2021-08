MOTOGP 2021 EN AUTRICHE : ÉTRANGE VENDREDI POUR NAKAGAMI, BEZZECCHI ET DARRYN BINDER.

Un spectacle commence toujours en coulisses… Rins a annoncé comme ça tout de go que Vinales avait déjà signé Aprilia et qu’il espérait voir Dovizioso chez Yamaha, ils ont fait du cross en Italie la semaine dernière et ils ont dû se parler… D’un autre côté, un canard italien annonce que Vinales serait appâté par Ducati, mais il ne veut que le team factory alors Bagnaia irait chez VR 46 quand Vinales montera en factory rouge… Ça part un peu dans tous les sens mais on s’y attend… On verra bien.

Avant les hostilités, les mondanités de la veille, on vu les réactions de Quartararo et Zarco au départ annoncé et très prévisible de Valentino Rossi.

Ce qui est étonnant c’est la fascination de ces deux pilotes pour un Rossi qui les a fait rêver avant de devenir leur adversaire sur la piste.

Voilà c’est dit, sur ce les Moto3 ont fait vroum vroum…

MATIN PAS CHAGRIN POUR GARCIA, BEZZECCHI, NAKAGAMI

Le matin, en Moto3, c’est assez incroyable, huit pilotes ont été séparés par des millièmes de seconde et il y a cinq pilotes sur un dixième ! C’est dire si on a aiguisé les couteaux et graissé les fusils pour cette reprise !

La Gas Gas de Garcia est donc 46 millièmes devant la Honda de Mc Phee, puis c’est du pur KTM avec Acosta, qui pour une fois ne rate pas sa première séance, il va être très affûté le garçon, quatre millièmes derrière McPhee. Sasaki est 20 millièmes derrière Acosta et Fenati, 84 millièmes derrière Sasaki (ce qui est énorme !) termine le top five.

En Moto2, superbe bagarre entre Bezzecchi et Fernandez (Augusto, pas le Raul qui est le coéquipier officiel de Gardner chez KTM). Bezzecchi l’emporte au dernier tour, de 870 millièmes sur Augusto Fernandez. Suivent Canet, Dalla Porta et Lowes, Gardner est à trois dixièmes ce qui est beaucoup, mais il peut se donner le temps de bosser, on rappelle qu’il est leader au général et que lui a déjà signé pour KTM Tech3 en 2022…

Son coéquipier, Raul Fernandez, est huitième chrono.

En MotoGP, la température est bonne mais fraîche, on a donc sorti les pneus soft et medium… Côté matos, on note aussi que les Suzuki sont enfin équipées du « holeshot device », le système permettant de rabaisser les suspensions pour coller la moto au sol, surtout au moment du départ d’où le nom de ce système, mais Ducati parvient à l’utiliser en course dans les courbes où un abaissement de suspension est intéressant.

C’est Nakagami qui est meilleur temps devant Mir et Aleix Espargaro, Quartararo est huit derrière Vinales, à sept dixièmes, Zarco est meilleur pilote Ducati mais sur ce circuit où l’on pense voir les rouges dominer cette première Ducati Zarco est neuvième temps, juste devant Miller…

J’ai écrit il y a quelques jours que ce pourrait être marrant de voir Honda jouer les trouble fêtes inattendus, Pol Espargaro est cinq et Marquez six, avec Nakagami meilleur temps on doit se marrer chez les Japonais…

A noter que Pedrosa, onzième chrono, est le meilleur pilote KTM!

APRÈS MIDI POUR BINDER, SAVADORI, BEZZECCHI

Moto3 d’abord. Ciel menaçant et piste à 27 degrés l’après-midi, l’Autriche montagneuse est pure, donc pas de virus et public à guichets fermés mais fraîchounette…

On continue à se battre comme des chiffonniers, les 21 meilleurs temps sont séparés par des millièmes, Binder et McPhee pilote Honda font les meilleurs temps devant Garcia, qui annonce de grosses envies de briller sur ce circuit. Cette fois ci Acosta est onzième temps à quatre dixièmes.

Il n’est pas impossible qu’il pleuve au cours du week end, ces sessions sont donc importantes quand elles se roulent sur le sec, histoire d’assurer la pole en Q2…

A propos, ce foutu virage trois, une épingle au bout d’une ligne droite, qui avait vu en 2020 Morbidelli accrocher Zarco et les deux motos voler au-dessus des pilotes qui étaient devant eux, ce virage existe toujours, on a certes élargi les zones de gravier mais je reste confondu de la bêtise et du concepteur du circuit et de la non réponse des responsables aujourd’hui.

Faudra t’il un mort pour que l’on s’occupe de ce virage à la con ?

En MotoGP, justement la pluie arrive.

Ce qui va permettre de tester les pneus pluie, il peut dracher durant le GP, on pourrait même voir un changement de moto en ´flag to flag’ en plein GP !

Mais ce qui ne permet pas de faire un chrono pour se qualifier directement en Q2, autrement dit ça pourrait se régler demain matin !

A ce début de session, on roule douze secondes au-dessus des temps du matin !

Les deux frères Marquez sont devant Miller, on sait que « l’Ozzie », adore les situations de piste pouraves…

Et si la situation continue entre ´le lard et le cochon’, il va être un très gros client.

On voit aussi dans les tous premiers temps. Petrucci, dont on sait qu’il adore rouler sur piste mouillée.

En revanche, à ce moment de la séance, Zarco et Quartararo sont quatorze et quinzième temps à plus de deux secondes de Marc Marquez !

Autre pilote sur la sellette, Lecuona qui voit arriver Fernandez gros comme une maison en 2022 dans le team Tech3, il est excellent sur piste mouillée et fait le deuxième temps derrière Marquez

Zarco, on sait que lui aussi aime bien rouler sur le mouillé, monte cinquième temps, Quartararo reste fond de grille. Il est 70 millièmes derrière Miller, les deux « hydrofuges » de Ducati sont là !

Onze minutes du bout, il commence à y avoir une bande qui sèche sur la piste, sur un mètre de large… Dans la marée de pneus pluie, on voit poindre quelques mediums. Mais si tu sors de la bande séchante, tu es dans la piscine !

Bagnaia et Zarco font un tour de folie, ils sont un et deux au tableau. Eux n’ont pas raté la trace… Savadori, Lecuona, Mir sont passés en double medium.

Savadori et Mir prennent donc les deux meilleurs temps…

Bref, si dimanche on roule sur le sec ou sur le mouillé, il y aura de grosses surprises !

Et bien sûr, les temps combinés sont ceux du matin…

En Moto2, on a donc une piste en train de sécher. Et dans le ciel, c’est grand bleu légèrement pigmenté de taches blanches.

Bezzecchi reprend de suite le meilleur temps, devant Lowes et Vietti. Puis, voilà enfin le taulier, Remy Gardner, leader au général, 31 points devant Fernandez, 56 points devant Bezzecchi… Immédiatement dépassé par son coéquipier Fernandez…

Bon, pour Bezzecchi, le succès du matin ne se répète pas, perte de l’avant et chute. Et oui, sur une piste qui sèche il y a des pièges de grip partout.

Mais avec le séchage quasiment complet du tracé, le chrono part dans tous les sens. A 10 minutes du bout, on trouve en tête le quintette Dalla Porta, Lowes, Raul Fernandez, Bezzecchi, Gardner. Mais on a toujours pas fait mieux que le matin ! Il reste cinq minutes pour le faire. Gardner terminera officiellement en tête au combiné! Enfin c’est ce que diront les chronos officiels en fin de session. J’avais calculé que Bezzecchi avait gardé son meilleur temps du matin mais comment se battre contre un con d’ordinateur officiel? Et c’est bien Bezzecchi qui a le meilleur temps de la journée, na!

Jean Louis BERNARDELLI

Photos MotoGP et DR

Temps combinés MotoGP Autriche 2021 vendredi

Temps combinés Moto2 Autriche 2021 Vendredi

https://resources.motogp.com/files/results/2021/STY/Moto2/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_77995fe0&_ga=2.176672806.2078700943.1627922023-508077551.1622473063