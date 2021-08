LA MANCHE FRANÇAISE DE L EUROPA TRUCK TRIAL A MONTALIEU

Dans cinq semaines, les 11 et 12 septembre, va se dérouler la manche Française de l’EUROPA TRUCK TRIAL, épreuve comptant pour le Championnat d’Europe de Trial Camion.

Ce Championnat se déroule en 6 manches qui ont toutes lieu dans des pays différents.

Pour la 25éme fois, Montalieu, au cœur de la région Rhône Alpes, accueille cette compétition dans le cadre du Centre 4×4 de la Vallée Bleue. L’année dernière, plus de 12.000 spectateurs sont venus de toute la France pour assister à cet événement.

L’Europa Truck Trial, Championnat d’Europe de Trial Camion, se déroule en 6 manches, à raison d’une épreuve par pays. Depuis 1997, ce circuit, unique en son genre sur le Vieux Continent, s’arrête à Montalieu-Vercieu (38), au cœur du centre de loisirs de la Vallée Bleue, pour l’unique manche Française de la saison.

La compétition met aux prises des camions de 2 à 18 tonnes et de 4 à 8 roues motrices. Dans une ancienne carrière de pierres, ces bahuts hors normes sont amenés à franchir des marches, des rochers, des bourbiers, des descentes à pic, des dévers ou encore une montée impossible… Autant de passages difficiles où ces équilibristes de génie offrent un spectacle vertigineux au public qui se déplace chaque année plus nombreux.

Plus de 50 camions seront au départ de cette 25éme édition, dont une trentaine d’équipages Français.

Parallèlement à la compétition, le Centre Tout Terrain de Vallée Bleue expose plusieurs marques de véhicules de chantier et propose une exposition et des démonstrations de véhicules militaires de collection et organise des baptêmes d’hélicoptère.

LES FORCES EN PRÉSENCE

Plus de 50 équipages de deux pilotes, en provenance de six nations, sont engagés dans la compétition. Depuis quelques années, les Français sont de plus en plus nombreux à participer au Championnat (31 inscrits en 2019) et leur niveau fait référence au classement Européen.

Plusieurs ont décroché des places sur le podium et même plusieurs titres les années dernières. Cette année, la trentaine d’équipages Français au départ rivalisera de dextérité et de stratégie pour multiplier ces titres dans les 4 catégories. Face à eux, les Allemands, Autrichiens et Tchèques, comptant parmi les meilleurs sur le circuit, ne lâcheront rien.

LE RENDEZ-VOUS SPORTIF DU CAMION TOUT TERRAIN

Plus de 12.000 spectateurs convergent vers le Nord-Isère chaque année pour ce qui est devenu, en 25 ans, l’événement de référence du Camion Trial en Europe.

De leur côté, les pilotes parcourent, pour certains, presque 2 000 km depuis l’Autriche, la République Tchèque ou encore les Pays-Bas, pour participer à l’étape Française de l’Europa Truck Trial. Le site de la Vallée-Bleue est, en effet, particulièrement prisé par les compétiteurs pour sa variété de difficultés, son aspect naturel, la superficie disponible (30 hectares) et son public chaleureux.

Si les pilotes plébiscitent également cette étape du circuit, c’est qu’elle leur permet de marquer de précieux points dans le but de décrocher, mi-septembre, le titre Européen. Cette année, de nombreuses zones nouvelles seront proposées, toujours plus sélectives et spectaculaires.

A propos de la Vallée Bleue

Situé au centre de la région Rhône-Alpes (60 km de Lyon et de Bourg, 70 km de Grenoble et de Chambéry) le site de la Vallée Bleue se déroule sur 28 hectares et offre des activités très variées dans le cadre d’un parc de loisirs sur les bords du Rhône, regroupant piscine, aqua parc, port, jet-ski, accro-branches, camping etc… le Centre 4×4 est ouvert aux amateurs, aux Clubs et aux entreprises toute l’année. Il propose 30 hectares de nature et propose des parcours de trial pour tous les niveaux.

François LEROUX

Photos : ORGA

Pour plus d’infos : www.europatrucktrial.fr