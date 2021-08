DOUBLÉ A SPA EN GT4 FRANCE POUR LES BMW ESPACE BIENVENUE

Deux M2 et un doublé !

Programmée en lever de rideau des 24 Heures de Spa, la quatrième étape du championnat de France FFSA Tourisme pouvait être considérée comme l’épreuve phare de la saison.

Aussi, l’écurie L’Espace Bienvenue, sous l’impulsion de son team-manager André Grammatico, a décidé de marquer le coup en alignant une deuxième BMW M2 CS Racing en Belgique.

Elle a ainsi pu à nouveau réunir sous sa bannière Ricardo Van der Ende et Benjamin Lessennes, sacrés Champions de France FFSA GT Silver 2020, au volant de la BMW M4 GT4 de l’écurie Charentaise.

Et pour que la fête soit plus belle, le Néerlandais et le Belge ont offert à leur équipe un doublé à l’arrivée de la course 1. Sur l’ensemble du week-end, le premier nommé a comblé une partie de l’écart qui le sépare du leader au Championnat.

Les concessions BMW, BMW i, BMW M et Mini de L’Espace Bienvenue sont situées sur les départements de Charente et de Charente-Maritime. Aussi les deux M2 CS Racing engagées portent les numéros 16, pour Ricardo Van der Ende qui dispute le Championnat dans son intégralité, et 17 pour Benjamin Lessennes.

La 16 obtient la pole lors de la première séance de qualification, aidée en partie par l’aspiration fournie par la 17, esprit d’équipe oblige. L’ordre est inversé à l’issue de la deuxième séance programmée dans la foulée, confirmant la forme des Bavaroises sur le « toboggan des Ardennes ».

La course 1 débute sur une lutte acharnée entre les principaux favoris, mais Benjamin finit par prendre quelques longueurs d’avance. Ricardo parvient à s’extirper de la mêlée et dans le dernier virage, la BMW n°17 ouvre la porte à la BMW n°16 pour lui offrir 25 points précieux pour le Championnat… Et c’est le premier doublé de l’histoire de L’Espace Bienvenue en sport automobile !

Comme souvent du fait de la dégradation des pneumatiques, la course 2 est moins favorable aux BMW, mais Ricardo et Benjamin parviennent à rallier l’arrivée aux 4 et 5ème places. Le bilan du week-end Spadois des Charentais est donc positif.

André Grammatico confiait :

« A travers l’engagement d’une deuxième voiture pour Benjamin Lessennes, nous avons voulu affirmer notre double volonté de faire briller les couleurs de BMW dans le cadre d’un grand événement et de valoriser le TC France, qui offre pour son année de lancement des courses très spectaculaires et disputées. Le championnat fonctionne et nous sommes contents car la M2 CS Racing est compétitive. Nous avons réalisé de belles performances et repris quelques points à nos adversaires dans l’optique de la lutte pour le titre. »

Cette lutte se poursuivra sur le vallonné tracé de Lédenon, près de Nîmes, du 10 au 12 septembre.

Romane DIIDIER

Photos : TEAM