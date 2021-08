APRÈS RED BULL, LE TEAM WILLIAMS LÂCHE DAN TICKTUM…

Décidemment celui que bon nombre dans les paddocks dénomme ‘ LE BAD BOY ‘voit une nouvelle fois son avenir au plus haut niveau en sport automobile compromis !

Et pourtant on n ne peut pas dire que le jeune espoir Britannique Dan Ticktum n’a pas reçu des offres dont rêvent tous les apprentis pilotes…

En effet tout jeune l’un des plus surs espoirs Britanniques était tombé sous le charme de l’incontournable responsable du Junior Team Red Bull, l’ancien pilote Autrichien, notamment vainqueur jadis des 24 Heures du Mans, le redoutable et ‘oh’ combien redouté Dr Helmut Marko.

Mais son comportement dans le lointain Championnat de monoplaces de la Super Formula Japonaise en 2019, où Red Bull l’avait envoyé, l’a rapidement fait changer d’avis, à la tête du programme Junior de la firme e boisso,ns énergétiques de Dieter Mateschitz !

Et ce suite à l’attitude arrogante tenue vis-à-vis de l’équipe et surtout avec son ingénieur, laquelle avait en son temps était jugée inacceptab

le, et on parle aussi au pays du soleil levant aussi d’une chambre d’hôtel sens dessus dessous…

Du coup, viré et congédié ‘manu militari’ par Red Bull, Dan Ticktum qui avait pourtant triomphé à deux reprises dans le prestigieux Grand Prix de Macao en F3 en 2017 et 2018, a par la suite assez vite retrouvé une équipe qui acceptait elle encore de lui confiance et ce au plus haut dans le monde de la F1 en décembre 2019, avec un engagement effectué par le Team Williams !

Mais au fil du temps, même l’équipe basée à Growe, désormais propriété depuis l’été 2020 du fonds US, Dorilton Capital Management LCC, a elle aussi à son tour, changé d’avis et abandonne Ticktum. Il semble qu’une série de commentaires malveillants sur la chaîne en ligne Twitch adressés à l’un des pilotes de l’écurie William, le Canadien Nicholas Latifi, l’un des pilotes de Williams, et dont le pére est l’un des financiers du Team, aient convaincu les dirigeants de Williams de congédier et licencier le jeune pilote âgé de 22 ans et ce avec effet immédiat… EXPLICATIONAlors que Dan Ticktum s’amusait avec un jeu vidéo en streaming en direct, il fredonnait une comptine dans laquelle il appelait Latifi un « caca ».

Dans le chat Twitch, quelqu’un lui a demandé pourquoi il n’était qu’en F2 et non en F1, il a répondu que Latifi, bien qu’il soit plus âgé que lui, avait payé pour obtenir son volant chez Williams.

Puis le ‘ Bad Boy ‘ se lancer dans le discours de victimisation habituel typique de ceux qui ont perdu les bonnes opportunités, dans lequel la F1 n’est pas méritocratique et ainsi de suite.

Dommage, en fait, qu’il ait oublié de dire dans ce chat qu’il avait eu deux opportunités, mais qu’il a été rejeté et qu’il est à ce jour toujours été impliqué en F2 depuis deux saisons.

Actuellement il pointe au 4éme rang au classement provisoire après s’être classé quatrième, en 2020 au 11éme rang.

La F2, un championnat qui coûte au bas mot plus d’un million et demi d’€. Et il faut bien admettre que s’il se dépeint dans le rôle du pilote sans le sou, situation à l’écouter qui ne lui convient pas du tout, si lui Ticktum ne paie pas directement, il y a quand même quelqu’un qui signe à son écurie les chèques pour financer sa saison.

Du coup, Dan Ticktum s’est retrouvé au cœur d’une tempête pour le manque de respect envers Latifi car la F1 accueille depuis toujours des pilotes payants et bien qu’il ait a tenu à préciser sur Instagram que l’équipe Williams ne l’a pas confirmé parmi les jeunes de son Académy, cette décision aurait selon lui été prise bien avant son émission Twitch.

Peu y croient…

Rappelons encore que ce même Dan Ticktum en 2018 avait déjà accusé le système en vigueur, estimant à l’époque que la victoire de Mick Schumacher en F3 en 2018, avec laquelle il s’était battu pour la victoire finale, n’était pas régulière mais dans l’incapacité d’apporter des preuves !

Sans oublier qu’au cours de ces deux années en F2, il s’est distingué à plus d’une occasion pour les délits adressés par radio pendant les courses à ses adversaires. Et par un accrochage pas très correct avec le jeune rookie Théo Pourchaire au GP de Baku!

Terminons enfin en ressortant une vieille affaire qui remonte au tout début de sa carrière, période où la Fédération anglaise, l’avait suspendu pour avoir créé un accident absurde en F4, série où il avait attendu que son rival au championnat le rattrape pour le harponner délibérément …

Bref, on conclusion, on comprend pourquoi il porte ce sobriquet de ‘ Bad boy !

Et qu’après son licenciement de Red Bull, puis maintenant de Williams, on peut logiquement penser que sa fin de carrière malgré son jeune âge – il est né le 8 juin 1999 – au plus haut niveau est arrivée !

John ROWBERG

Photos : TEAMS