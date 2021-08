LE MONDIAL DU QUAD/12 HEURES DE PONT-DE-VAUX 2021 AURA BIEN LIEU !

En route pour l’édition 2021 du mondial du quad/12 heures de Pont-de-Vaux (Ain, France), et une 34 eme édition qui se met en place en lien avec le calendrier de déconfinement.

Depuis plusieurs mois, l’équipe organisatrice , bien soutenue par la nouvelle municipalité de Pont de Vaux , de son maire Yves Pauget et de toute la communauté de communes , envisage de multiples scenarii pour accueillir pilotes et spectateurs dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Saluons l’abnégation et la pugnacité de toute l’équipe organisatrice des frères Maingret travaillant en ce moment à la mise en place des structures, les pieds dans l’eau suite aux nombreuses pluies de ces derniers jours.

Faute de n’avoir pu mettre en place à cause du Covid la compétition en 2020, cette édition sera aussi l’occasion de se rappeler de leur frère Dominique Maingret dit » Babar » disparu brutalement d’une crise cardiaque lors de l’édition 2010. Dominique avait d’abord œuvré avec talent auprès de ses frères Christian sur les programmes motos Yamaha en Grands Prix, FIM 750, endurance et rallyes Africains puis avec Bernard des années durant à la préparation et à l’assistance des Mitsubishi victorieuses des 12 Paris Dakar et sorties des ateliers de Pont De Vaux jusqu’au retrait de la marque début 2009 à cause de la crise économique .

Suite aux dernières information gouvernementales, c’est désormais acté : les quads seront de retour dans la prairie les 27,28 et 29 août prochains.

Après l’interruption de 2020, le Mondial du Quad se tiendra dans la prairie pontévalloise avec une programmation concentrée sur le quad. Pour cette édition 2021, les SSV et les motos font donc une pause en attendant de revenir pour la 35 e édition en 2022. En effet, cette édition est complexe à mettre sur pied et l’organisation a décidé de se concentrer sur les fondamentaux : seuls les quads vont rouler, en conservant les 3 types d’épreuves : 12H, Contest et Kids.

Les règles de distanciation sociales pourraient éventuellement modifier la capacité d’accueil, et recommande aux pilotes décidés à participer et quelle que soit leur catégorie à ne pas tarder à s’engager afin que tous soient accueillis dans les meilleures conditions, dans des paddocks repensés pour cette édition 2021.

En ce qui concerne l’accès au circuit et, selon les règles annoncées au 30 juin, l’accès pilote et teams paddock est lié à la présentation d’un Pass sanitaire ou test PCR obligatoire.

Cette règle est la même pour le public spectateur : il pourra pénétrer dans l’enceinte de la manifestation muni d’un Pass sanitaire ou test PCR. L’organisation du Mondial du Quad mettra à jour ces informations selon les consignes validées par la préfecture.

Parmi les événements associés au Mondial du Quad/12 Heures de Pont-de-Vaux, la randonnée en quad est maintenue.

Sur le site, le grand public retrouvera tout le village traditionnel : le trial Freestyle, Quad Expo, la piste

essai, l’initiation pour les enfants, la fête foraine, les buvettes. Cependant, les soirées Holeshot restent à être confirmées

La présentation des équipes et la parade dans les rues de Pont-de-Vaux le jeudi soir ne sont pour l’instant pas confirmées et dépendront des futures consignes sanitaires. Malgré toutes ces difficultés, bon vent au mondial du quad 2021!

Michel PICARD

Photos : Alain MONNOT – Michel PICARD

NB : Notre ami Alain MONNOT couvrait régulièrement depuis des années ce Mondial de Pont de Vaux. Emporté par la maladie, le Tourangeau nous a quitté le dernier. Ci dessous son dernier reportage justement à Pont de Vaux, à l’été 2020.

