MOTOCROSS MONDIAL MXGP 2021 : FEBVRE IMMENSE, HERLINGS INIMAGINABLE.

On est donc à Lommel, en Belgique, dans le sable bien entendu, le type de terrain le plus difficile et le plus dur physiquement qui soit.

C’est évidemment la spécialité des pilotes flamands belges ou hollandais dont le chef de file est Jeff Herlings, multiple champion du monde de MX2 mais qui n’a réussi à décrocher le pompon en MXGP qu’une seule fois en 2018.

En effet, le garçon a un vrai problème, quand il tombe il se fait mal et rares sont les saisons qu’il arrive à terminer indemne.

Ce qui a encore été le cas cette année, chez lui en plus, à Oss, en Hollande, où les sauts sont pourtant de faible amplitude et où, à la réception d’un jump une autre moto lui est tombée sur le dos, lui fracturant l’épaule et le contraignant à louper le GP de République Tchèque à Loket…

Et le voici de retour quinze jours plus tard, dans le sable, il est évident qu’une fracture ne se cicatrise pas en deux semaines et donc Herlings est parti en grimaçant.

Mais ce mec est un morceau de granit et il a pris le départ en disant simplement que s’il loupait encore ce GP, il n’aurait plus la possibilité de se battre pour le titre, un GP raté coûte cher, il y a deux courses qui rapportent 25 points chacune au vainqueur.

Et truc invraisemblable, il gagne… Et il gagne devant le Français Febvre et l’Italien Cairoli alors que le leader au général Gajser termine sept et perd donc un paquet de points, la preuve, Cairoli est maintenant 5 points derrière lui au général !

Cairoli qui est un ancien du Motocross, ici le jeunisme qui a envahi le MotoGP n’a pas cours, on tient compte des résultats, Cairoli, star dans son pays, est neuf fois champion du monde et vise le dixième, gagnant ainsi son pari contre Rossi qui lui semble ne plus être capable de se battre devant…

Febvre est trois au général, douze points derrière Gajser, certes on a fait peu de GP mais démarrer bien est toujours bon pour le moral…

Quant à Herlings, il est remonté cinq au général à 40 points de Gajser, je l’ai dit plus haut on est encore en début de saison, il reste douze GP mais un est prévu en Argentine et l’autre en Indonésie il faudra peut-être trouver des circuits de remplacement on a ainsi doublé la Turquie pour remplacer la Suède impossible.

En MX2 Maxime Renaux (Yamaha) a longtemps été en tête de la course, on rappelle qu’il est leader au général et termine deux, Tom Vialle est quatre et la révélation Benistant est cinq.

En deuxième manche Renaux est trois, Benistant quatre, Vialle onze et au général Renaux est toujours leader 26 points devant l’Italien Guadagnini, bref, on sait que Tom Vialle a été titré en 2020, cette saison sera peut-être encore français !

En deuxième manche du MXGP, Febvre est parti en tête mais derrière ça pousse fort, Jonass prend le lead devant Gajser qui peut reprendre un peu des points perdus en première manche, Cairoli est sept… Febvre est alors quatre. Herlings est treize, terrassé par la douleur, il veut juste prendre des points et est en train d’y parvenir…

Gajser fait une erreur et il est passé par Romain Febvre qui est donc trois, p… quelle course ! Herlings remonte neuf. Quel pilote ! A 20 minutes de course, il passe Cairoli et est six !

Puis très vite il est derrière Gajser, dont le sable n’est semble t’il pas le terrain préféré… Febvre est passé deux, dans six minutes on saura si la journée est historique. Febvre repasse en tête, on rappelle qu’il avait mené les premiers tours, il y reste et gagne cette deuxième manche. Gajser est quatre, Herlings cinq, Cairoli sept, jour historique donc mais on sent que ce sera une année façon la charge cavalerie de Murat à Eylau, pas de quartier !

Febvre gagne donc le GP devant Herlings, le Français passe deux au général à cinq points de Gajser !

Oui la journée st historique, victoire française et démonstration d’héroïsme de Herlings.

Herlings qui sauve bien les meubles, il a réussi son pari, il est à quarante-deux points de Gajser.

Prochain GP la semaine prochaine en Lettonie.

Résultats et classements MXGP sur https://results.mxgp.com/mxgp/livestandings.aspx

Jean Louis BERNARDELLI