FORMIDABLE VICTOIRE DE L’ALPINE DU FRANÇAIS ESTEBAN OCON AU HUNGARORING,

Esteban Ocon – Alpine F1 Team A521.

COCO RICO

Quel Grand Prix !

Et quelle sensationnelle victoire pour l’Alpine Renault du jeune Français Esteban Ocon, qui triomphe ce dimanche 1er août 2021 et remporte le Grand Prix de Hongrie, disputé sur le Hungaroring, la onzième des vingt-trois manches du Championnat du Monde de F1. Le 1er succès de sa jeune carriére en Formule 1!

Et il est accompagné sur le podium pour sa toute première victoire en Grand Prix, tout simplement par deux anciens multiples Champions du Monde, l’Allemand Sebastian Vettel et le Britannique,Lewis Hamilton !

Et son partenaire, lui aussi sacré Champion du monde de F1 et à deux reprises, l’Espagnol Fernando Alonso complète ce triomphe de l’équipe Française Alpine-Renault, en se classant à une belle quatrième place et ce après avoir longtemps lutté et résisté aux attaques de Lewis Hamilton!

Le Top 10 sous le damier : Ocon, Vettel, Hamilton, Alonso, Sainz Jr, Gasly, Tsunoda, les deux Williams de Latifi et Russell et la Red Bull de Verstappen.

Au Onzième rang, on pointe Daniel Ricciardo avec l’unique Mc Laren en piste.

Quelques mois aprés la première victoire en Formule 1, de l’autre espoir du sport automobile Français, Pierre Gasly, victorieux lui le dimanche 6 septembre 2020 du GP d’Italie dans le temple de la vitesse à Monza, où Esteban s’était classé huitième, au volant de sa monoplace d’alors, la Renault, la Marseillaise retentit à nouveau en F1!!!

Ses tous premiers mots :

Quel moment ! C’est tellement agréable de gagner en F1.

Et, il enchaîne:

C’est fantastique. Que puis-je ajouter? Je félicite aussi Alonso qui a fait une formidable course d’équipe, c’est le résultat du travail de toute notre équipe et cela restera un jour fantastique !

LE FILM DE LA COURSE

Grand Prix marqué par la ‘ faute’ au départ du Finlandais de Mercedes, Valterri Bottas, qui s’est encastré sur l’arrière de la McLaren de Norris qui a alors percuté la Red Bull de Verstappen, Bottas heurtant ensuite Pérez provoquant un drapeau rouge, suivi de cinq abandons, qui a éliminé, outre sa propre monoplace, la Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Perez, la Ferrari de Charles Leclerc, l’Aston Martin de Lance Stroll et la McLaren-Mercedes de Lando Norris!

Bottas qui indiquait :

« J’ai bloqué le roues au premier virage. Aprés c’était le bazar c’était pas génial. C’est à nous de juger mais j’ai sans doute certainement freiné trop tard!»

Quant à Charles Leclerc, touché lui par Stroll, lui, il pestait :

« Ils ont joué au bowling, je pense. Ils se sont trompés de lieu. Cela ne part pas uniquement de Valterri. Lance qui l’a percuté, je ne le vois pas dans les rétros.»

Ces cinq monoplaces ne prenant pas le second départ. Restart effectué sur la grille, avec Lewis Hamilton en pole, devant L’Alpine d’Esteban Ocon, auteur d’un excellent envol et qui a pu profité du carambolage pour pointer à la seconde place devant l’Aston Martin de Sebastian Vettel!

Mais Hamilton rentre immédiatement à son stand et revient en piste à la 14éme place, Ocon occupant la téte devant Vettel, Latifi, Tsunoda et Carlos Sainz Jr, Alonso, Russell, Räikkönen, Ricciardo et Mick Schumacher. Max Verstappen avec une Red Bull détériorée peine en vitesse de pointe à suivre la Haas! Suivi de l’Alpha Tauri de Pierre Gasly et de la Mercedes de Lewis Hamilton, à … 18 secondes du leader Ocon !

Lewis qui ne parvient pas à doubler Gasly effectue un blocage de roues et retourne une seconde fois a son stand. Il ressort huit, haussé de gommes dures derrière Schumacher. Verstappen l’imite à son tour. Lui retourne en piste derrière Hamilton et la McLaren de Ricciardo, intercalée.

En tête, toujours l’Alpine d’Ocon, devant l’Aston de Vettel, la Ferrari de Sainz Jr, la seconde Alpine d’Alonso et l’Alpha Tauri de Gasly qui complète ce Top 5 provisoire. Suivi de son jeune équipier Japonais Yuki Tsunoda et d’Hamilton qui au fil des tours, gagne place aprés place…

Vettel rentre au stand et du coup on retrouve les deux Alpine au commandement de ce GP de Hongrie ! Ocon précédant Alonso.

Le Français l’imite un tour plus tard mais Sebastian mais l’Alpine ressort devant Vettel qui a tenté l’undercut.

Même pas en rêve … les deux ALPINE aux deux Premières places à mi course !

Mais c’est l’autre Alpine de Fernando Alonso qui ponte en tête ! les deux monoplaces bleues sont aux deux 1éres places!!!

A son tour Alonso rentre et son jeune équipier Ocon récupère le commandement devant l’Aston Martin de Vettel à une seconde.

A ce moment, au 40éme des 70 tours, les positions sont les suivantes : 1. Ocon – 2. Vettel à 1’098– 3. Sainz Jr à 6’852– 4. Hamilton à 8’102 et 5. Alonso à 16’673. Gasly est sept à 29 »450. Et Verstappen, onze à 51’812

Mais Lewis se plaint de ses pneus arrière… Et au 48éme tour, il repasse à son stand pour chausser des gommes mediums! Rejoint la piste cinquième, précédé d’Ocon, Vettel, Sainz Jr et Alonso mais devant les deux Alpha Tauri de Tsunoda et Gasly. Il pulvérise le record du tour, l’établissant à 1’18.715!

De son coté, Max Verstappen vient de doubler l’Alfa Roméo de Kimi Räikkönen pour le gain de la 11 éme place.

La suite, on la connait.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS