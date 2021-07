HAMILTON SIGNE LA POLE DU GP DE HONGRIE AU HUNGARORING DEVANT BOTTAS ET VERSTAPPEN

Pole ce samedi 31 juillet, sur le Hungaroring de Budapest, où se dispute ce dimanche le Grand Prix de Hongrie, onzième des vingt-trois manches du calendrier 2021 de la F1, pour la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, auteur d’un 1’15.419

A cotés demain sur la 1ére ligne, son partenaire Finlandais Valterri Bottas, avec la seconde Mercedes, son plus proche rival dans ces qualifications, avec 1’15.734 à 0.315

Lewis retrouve enfin pour lui, la pole qu’il n’avait plus décroché depuis six GP… Signe aussi sa 101éme, Bottas offrant une 1ére ligne 100% Mercedes. La seconde cette année aprés celle obtenu à Portimao au GP du Portugal!

Lewis qui indiquait:

« C’était une séance de qualifications incroyable, le fruit d’un bon travail d’équipe. Nous avons fait du super travail ce week-end, Valtteri aussi, en essayant de faire progresser la voiture, de l’amener le plus loin possible, d’explorer toutes les pistes possibles.

Avant d’ajouter:

C’était incroyable de revenir ici en Hongrie, et j’apprécie le soutien que je reçois de la part du public… (en référence aux sifflets).

Puis de préciser :

Je ne m’étais jamais senti aussi bien ici, avec les sifflets. Ils me donnent de la force. Je sais que les pneus tendres amènent un avantage avant le premier virage, et je crois que tous les autres pilotes sauf nous partiront avec les tendres dans le top 10. Nous verrons bien comment ça se passe, j’espère que la météo sera bonne dimanche. Cela faisait longtemps que nous n’avions plus été aux avant-postes en première ligne avec Valtteri. »

Top 5 pour les deux monoplaces Red Bull-Honda du Néerlandais Max Verstappen à 0.421 et du Mexicain Sergio Pérez à 1.002 et pour l’Alpha Tauri du Français Pierre Gasly, cinq à 1’064.

RESPECT ENTRE LES DEUX CANDIDATS AU TITRE …

Max qui confiait, visiblement déçu de sa position sur la grille:

« Nous sommes restés en pneus tendres en Q2 parce que les autres aussi étaient en tendres, et qu’ils amélioraient leurs chronos. Le mien avec les mediums aurait été limite pour le top 10, donc nous avons décidé d’aller au bout de ce tour sans lever le pied. Nous sommes un peu derrière Mercedes cette semaine et cela s’est encore vu lors des qualifications. Ce n’est pas ce que nous voulions mais nous sommes toujours là, en troisième place, et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Il va faire chaud, les tendres ne dureront pas aussi longtemps que les mediums mais ça nous donnera une bonne opportunité au départ.







Pour sa part, Pierre Gasly, confiait:

« Je suis extrêmement satisfait de ma qualif, c’était même inespéré d’aller décrocher cette cinquième place. On savait que les Ferrari étaient très rapides et au final cela s’est joué à pas grand-chose. J’arrive à sortir un très bon tour lors de mon deuxième run en Q3, donc cela me met dans la meilleure condition possible pour demain. Je suis vraiment très content. Les clés de la course ? Il va falloir les découvrir demain. En termes de performance le dimanche, les Ferrari sont très fortes, car ils savent gérer la dégradation des pneus. On va essayer de les tenir derrière, même si on sait que ce ne sera pas une course simple.

Suivent derriere les pilotes du Top 5, dans l’ordre, la McLaren de Lando Norris, la Ferrari de Charles Leclerc, les deux Alpine Renault d’Esteban Ocon et de Fernando Alonso, et l’Aston Martin de Seb Vettel

LES ÉLIMINÉS DE LA Q2

Sortie de piste en cours de séance de cette Q2, au bout de quatre minutes sur les quinze de cette Q2, pour la Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz Jr qui provoque un drapeau rouge !

Quittent les qualifications, à l’issue de cette Q2. Daniel Ricciardo (McLaren) 11éme, Lance Stroll (Aston Martin) 12éme, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 13éme et 14éme, Carlos Sainz Jr (Ferrari) 15éme

LES ÉLIMINÉS DE LA Q1

Sortent dès la Q1. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), 16eme temps. George Russell (Williams) 17eme qui se fait éliminer pour la première fois en Q1 cette saison. Latifi (Williams), 18eme, Mazepin et Mick Schumacher (Haas), 19éme et 20eme.

John ROWBERG

Photos : F1 -TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’15″419 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’15″734 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’15″840 – Q3

4 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’16″421 – Q3

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’16″483 – Q3

6 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’16″489 – Q3

7 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’16″496 – Q3

8 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’16″653 – Q3

9 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’16″715 – Q3

10 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’16″750 – Q3

11 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’16″871 – Q2

12 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’16″893 – Q2

13 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’17″564 – Q2

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’17″583 – Q2

15 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) PAS DE TEMPS Q2

16 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’17″919 – Q1

17 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’17″944 – Q1

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’18″036 – Q1

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’18″922 – Q1

20 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) Pas de chrono – Q1