MARCIELLO ET LA MERCEDES AKKA DOMINE LA SUPERPOLE AUX 24 HEURES DE SPA

L’une des Mercedes-AMG GT3, la N°88 de l’écurie AKKA ASP de Jérôme Policand, que pilotent le trio formé de l’Italien Raffaele Marciello, de l’Espagnol Daniel Juncadella et du Français Jules Gounon, décroche le meilleur temps combiné des séances des essais qualificatives disputées ce jeudi.

Comme en octobre 2020, Raffaele Marciello au volant de sa Mercedes AKKA signe à nouveau le temps de référence !

Avec 2’18’’433, ils devancent l’une des Aston Martin Vantage GT3 la N°95 de Garage 59, seconde en 2’18’’327 à 0’’433, que se partagent les Danois Nicki Thiim et Marco Sorensen, tous deux associés au Britannique Ross Gunn et de 0’’567, la première des Audi R8 LMS GT3, la N°66 d’Audi Sport Attempto Racing de l’Italien Mattia Drudi, et des Allemands Christopher Mies et Dennis Marschall, Audi crédité de 2’18’’624.

Le Top 5 est complété par une autre Mercedes, la N°4 de l’équipe HRT des Allemands Maro Engel et Luca Stolz, et du Français Vincent Abril, avec 2’19’’051 et la première des BMW M6 GT3, la N°34 du Walkenhorst Motorsport du Sud-Africain Sheldon van der Linde, de l’Allemand Marco Wittmann et du Britannique David Pittard, cinquième avec 2’18’’925.

A retenir encore la très belle performance de la Bentley Continental de l’écurie Française CMR, composé du Belge Ulysse De Pauw, du Canadien Derek White et des Français Pierre-Alexandre Jean et Nelson Panciatici, qui occupe la septième place, avec 2’18’’905

Rappelons que le Team vainqueur en 2020, l’équipe Allemande Rowe avec le Belge Laurens Vanthoor, le Britannique Nick Tandy et le Néo-Zélandais, Earl Bamber, ne roule pas cette année.

Et que l’écurie Française GPX Martini Racing, team vainqueur des 24 Heures de Spa 2019, pointe au huitième rang avec 2’19’’878.

Elle sera en cette fin de semaine en quête d’un deuxième succès sous la bannière GPX Martini Racing avec la Porsche 911 GT3-R, la N°22 et le trio de pilotes qui mène le classement provisoire du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup, le Néo-Zélandais Earl Bamber, double vainqueur des 24 Heures du Mans, l’Australien Matt Campbell et le Français Mathieu Jaminet, lesquels ont accédé à cette position de leader en remportant les 1000 du circuit Paul Ricard en juin dernier.

François LEROUX

Photos : SRO – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SUPERPOLE

1 – Marciello-Juncadella-Gounon (Mercedes) AKKA – 2’18”433

2 – Thiim-Sorensen-Gunn (Astin Martin) Garage 59 – 2’18”867

3 – Mies-Drudi-Marschall (Audi) Attempto – 2’19”090

4 – Engel-Stolz-Abril (Mercedes) HRT – 2’19”112

5 – S.Van der Linde-Wittmann-Pittard (BMW) Walkenhorst – 2’19”145

6 – Glock-Tomczyk-Neubauer (BMW) Walkenhorst – 2’19”156

7 – De Pauw-Jean-White-Panciatici (Bentley) CMR – 2’19”238

8 – Campbell-E.Bamber-Jaminet (Porsche) GPX – 2’19”259

9 – Altoè-Perera-Costa (Lamborghini) Emil Frey – 2’19”261

10 – Lappalainen-Aitken-Rougier (Lamborghini) Emil Frey – 2’19”278

11 – Bortolotti-Mapelli-Caldarelli (Lamborghini) FFF – 2’19”317

12 – Fontana-Ineichen-Feller (Lamborghini) Emil Frey – 2’19”517

13 – Boguslavskiy-Fraga-Auer (Mercedes) AKKA – 2’19”599

14 – Fuoco-Ilott-Rigon (Ferrari) Iron Lynx – 2’19”631

15 – Lind-Frijns-N.Müller (Audi) WRT – 2’19”691

16 – Pierguidi-Nielsen-Ledogar (Ferrari) Iron Lynx – 2’19”698

17 – Gachet-Drouet-Tereschenko-Umbrarescu (Mercedes) AKKA – 2’19”969

18 – Martin-L.Vanthoor-Tandy (Porsche) KCMG – 2’19”995

19 – Bell-Wilkinson-Barnicoat (McLaren) Jota – 2’20”079

20 – Ward-Grenier-Ellis (Mercedes) Winward – 2’20”103

LA SUITE DES QUALIFICATIONS

21 – Lavergne-Aka-Hofer (Audi) – Attempto – 2’20”111

22 – S.Müller-Estre-Lietz (Porsche) – Rutronik – 2’20”123

23 – Cairoli-Bachler-Engelhart (Porsche) – Dinamic – 2’20”143

24 – Winkelhock-Niederhauser-Haase (Audi) – Sainteloc – 2’20”296

25 – Olsen-Makowiecki-Christensen (Porsche) – Schnabl – 2’20”345

26 – Perel-Hites-Crestani (Ferrari) – Rinaldi – 2’20”402

27 – Perez Companc-Sanchez-Breukers-Kujala (Mercedes) – Madpanda – 2’20”453

28 – Tunjo-Petit-Dienst-Besler (Mercedes) – Toksport – 2’20”492

29 – Arnold-Born-Mettler-Love (Mercedes) – SPS – 2’20”565

30 – Pull-Colapinto-Goethe (Audi) – WRT – 2’20”575

31 – Green-Hutchison-Tambay (Audi) – Sainteloc – 2’20”582

32 – Goodwin-West-Eastwood-Kirchhöfer (Aston Martin) – Garage 59 – 2’20”594

33 – Dumas-Rizzoli-Pedersen (Porsche) – Dinamic – 2’20”802

34 – Dontje-Assenheimer-Haupt-Beretta (Mercedes) – HRT – 2’20”871

35 – Panis-Cougnaud-Prette-Legeret (Audi) – Sainteloc – 2’20”932

36 – Hasse Clot-Kjaergaard-MacDowall-Tujula (Aston Martin) – Garage 59 – 2’20”966

37 – Liberati-Burdon-Imperatori (Porsche) – KCMG – 2’21”000

38 – Ry.Collard-Ro.Collard-De Haan-Schiller (Mercedes) – Ram – 2’21”063

39 – Pla-Bastian-Grotz-Scholze (Mercedes) – GetSpeed – 2’21”094

40 – Chaves-Ramos-Machitski-Mitchell (Lamborghini) – Barwell – 2’21”112

41 – Buhk-Götz-Catsburg (Mercedes) – HubAuto – 2’21”150

42 – Froggatt-Hui-Cheever-Cressoni (Ferrari) – Tempesta – 2’21”227

43 – Van Berlo-Moulin-Nemoto-Rump (Lamborghini) – VSR – 2’21”357

44 – Millroy-Iribe-Madsen-Pepper (McLaren) – Inception – 2’21”626

45 – Ojjeh-Liebhauser-Klingmann-Zimmer (BMW) – Boutsen Ginion – 2’21”678

46 – Keen-Hamaguchi-Costantini-Baguette (Lamborghini) – FFF – 2’21”745

47 – Buus-Kern-Apotheloz-Santamato (Porsche) – Allied – 2’21”998

48 – Wartique-Rovera-Machiels-Bertolini (Ferrari) – AF Corse – 2’22”040

49 – Kohmann-Zollo-Roda-Fumanelli (Ferrari) – Kessel – 2’22”538

50 – Kurtz-Braun-Pierburg-Baumann (Mercedes) – SPS – 2’22”629

51 – Molina-Mastronardi-Cameron-Griffin (Ferrari) – AF Corse – 2’22”633

52 – Decurtins-Lauck-Basseng-Busch (Porsche) – Hägeli – 2’22”654

53 – Leutwiler-Jacoma-Schell-Menzel (Porsche) – Huber – 2’23”275

54 – A.Renauer-R.Renauer-Au-Allemann (Porsche) – Herbert – 2’24”130

55 – D.Vanthoor-K.Van der Linde-Weerts (Audi) – WRT – Pas de chrono

56 – D’Silva-Harker-W.Bamber-Rivas (Porsche) – EBM- Pas de chrono

57 – Tomita-Bird-Eriksen (Audi) – WRT – Pas de chrono

58 – Zimmermann-Galbiati-Schmid-Di Folco (Lamborghini) – Grasser – Pas de chrono