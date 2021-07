ARRIVÉ AU HUNGARORING, HAMILTON S’EXPLIQUE SUR L’ACCROCHAGE DE SILVERSTONE

Ce jeudi 29 juillet sur le Hungaroring de Budapest, où se déroulera ce week-end le Grand Prix de Hongrie, onzième des vingt-trois manches du Championnat du monde de Formule1 2021 et lors de la traditionnelle conférence de presse, Lewis Hamilton qui vise ce dimanche de décrocher dans ce Grand Prix de Hongrie, sa 100éme victoire en F1, est revenu sur l’accrochage du British GP de Silverstone avec Max Verstappen

« Tout a été dit sur cette dernière course. D’abord en ce qui concerne les messages racistes, j’ai vraiment apprécié le soutien de mon équipe et des autres pilotes. Autrefois, on n’aurait rien dit. D’ailleurs, quand cela m’est arrivé en 2008, il n’y a rien eu. »

Et le Britannique poursuit :

« Concernant cet incident, je pourrais rentrer dans les détails mais je ne vais pas le faire. Je referais la même chose après analyse et fort de mon expérience. Cela fait plus de vingt ans que je pilote et prends des virages. »

Avant d’enchaîner et de préciser :

« J’ai appelé Max pour lui dire que le respect est toujours là de mon côté. Peut-être mon message n’a pas été bien reçu s’il pense que je me comporte mal. Je ne crois pas que nos célébrations manquaient de respect. Il s‘agissait de mon Grand Prix national et je l’ai gagné. Pour moi, ce fut un moment incroyable de voir toute cette foule partager cette joie avec moi. »

Et de conclure :

« Vu la crise sanitaire, on n’avait pas vécu cela depuis longtemps. »

En venant à la lutte qui l’oppose au Néerlandais Max Verstappen, le septuple Champion du monde, explique :

La lutte intense entre deux équipes comme nous le faisons est bonne pour le sport »

Et d’indiquer :

« Je ne peux pas cacher mes émotions. Je me souviens de mes premières courses en F1, enfant, avec à l’époque les duels Senna-Prost. Je pense que les combats roue contre roue sont les meilleurs pour les fans. Je ne veux pas me comparer avec les anciens mais la bataille serrée entre deux équipes comme nous le faisons est bonne pour le sport. Je me suis concentré sur le lancement de la Mission 44 (fondation caritative pour promouvoir la diversité dans le sport auto) et la préparation de ce week-end. J’adore cette piste du Hungaroring, un tracé bien adapté pour un pilote agressif qui sait freiner tard. »

Première retrouvaille, entre les deux protagonistes en ‘match’ pour la conquête du titre mondial dès ce vendredi 30 juillet avec les essais libres1 qui débutent à 11heures10.

Rappelons le classement général provisoire actuel:

1.Verstappen : 185 points – 2.Hamilton : 177 – 3.Norris : 113 – 4.Bottas : 108 -5.Perez : 104 – 6.Leclerc : 80 – 7.Sainz Jr : 68 – 8.Ricciardo : 50 – 9.Gasly : 39 -10.Vettel : 30 – 11.Alonso : 26 – 12.Stroll : 18 – 13.Ocon : 14 – 14.Tsunoda : 10 – 15.Raikkonen et Giovinazzi : 1.

