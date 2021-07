MOTOGP 2021 : IL Y A LE FEU CHEZ HONDA, L’ÉLECTRONIQUE FOUT TOUT EN L’AIR !

Y compris les pilotes d’ailleurs, Marc Marquez s’est offert un high side de folie à Assen, heureusement sans conséquences physiques graves, le pilote le plus en vue du moment vient quand même de passer neuf mois sans toucher un guidon, suite à une fracture de l’humérus mal rafistolée, mais son diagnostic a été très clair et immédiat, l’informatique destinée à éviter ce genre d’inconvénient n’est pas efficace.

D’autres éléments viennent confirmer que d’une certaine façon, la Honda est la moto la plus critiquée et probablement la plus critiquable du moment…

RECORD DE CHUTES EN 2021, 39 EN 9 GP…

Et encore, il faut rappeler que Marc Marquez n’a pas commencé la saison dès le Qatar mais au Portugal, deux GP après le début de la saison !

Qui plus est un grand nombre de ces chutes est survenu en high side, on connaît le triste principe, on perd l’arrière qui reprend soudainement du grip, le pilote se fait envoyer en l’air deux ou trois mètres au-dessus de la moto et le choc de retombée peut être terrifiant.

Hors ça, en effet, c’est d’abord un signe que l’électronique est mal réglée ou inefficace, le high side doit devenir une vraie rareté…

Non seulement Honda s’est collé 39 chutes mais ses quatre pilotes sont ceux qui ont le plus mesuré la piste avec les bras… (Expression de motocross, moins effroyable que le vocabulaire de la vitesse).

Le truc dingue, Ducati n’a eu dans le même temps que 32 chutes… avec deux motos de plus en course ! Bref Honda s’est cogné 30% des chutes totales ! (137 au total pour la cylindrée…)

Pol Espargaro 13 fois, lui qui disait comme un matamore en début d’année qu’il pouvait prétendre au titre (cela dit, je ne connais pas de pilote qui parte pour finir deux, d’où l’inutilité totale, chose que font pourtant nombre de mes confrères qui doivent faire de la ligne à la chaîne, avant le début des saisons ou la reprise après les vacances, de demander à chaque pilote ce qu’il veut faire et comment il se sent…) Pol dit aujourd’hui qu’il n’a plus confiance dans la moto et en effet, c’est une raison qui ne pousse pas à se dépasser et encore moins à le faire sur les autres…

Pour l’instant dans le clan Honda pas de blessures importantes, mais je l’ai dit de ce côté on a donné !

Marc Marquez est allé neuf fois au tapis. (Sans les deux GP du Qatar !) Il aurait eu cette phrase : « Chez Honda nous sommes les seuls à voler en l’air ! »

Pas à dire, sachant qu’il s’agit de la marque la plus titrée en GP, ça fait mal au moral !

ANTIPATINAGE ZÉRO !

Quand on pense qu’avant l’électronique unique celle de Honda coûtait à elle seule plus que toute la moto, quand on sait que dès cette annonce (j’ai dit à l’époque que c’est une connerie de diminuer les performances de sécurité en compète mais bon, on est passé de l’ère du chic à celle du cheap, c’était quand même autre chose) dès cette annonce donc Honda a recruté à prix d’or d’anciens ingés de Magneti Marelli, ce qui arrive est tout bonnement hallucinant !

Parce que chez LCR, le team satellite, on a bien volé aussi comme dit Marc, son frère Alex a mesuré 10 fois la piste, Nakagami six fois !

Plus les problèmes de Bradl quand il a remplacé les pilotes Honda, ou quand il a couru en wild card, on a dépassé l’acceptable. Certes, Marquez a gagné, et brillamment, au Sachsenring, circuit à gauche comme il les aime (l’entraînement en Dirt Track laisse des traces…) mais quand il dit que «ces chutes ôtent beaucoup de confiance parce qu’on ne sait pas quand on va s’en remettre une et ça influe sur notre rapidité en course».

Si Marquez dont on sait qu’il adore les immenses glissades avant et arrière qui se terminent en accélération et levé de la roue avant sur les vibreurs en est là oui, Honda a vraiment un gros problème.

Je remets en bas de page le classement général actuel du MotoGP avant la reprise, on y verra qu’en effet, les quatre de Honda sont classés entre dix et quinze, avec des totaux de points allant d’un tiers au cinquième de ceux de Quartararo.

Classement général actuel MotoGP 2021 après neuf GP

https://resources.motogp.com/files/results/2021/NED/MotoGP/RAC/worldstanding.pdf?v1_4cd33aac&_ga=2.260599885.1979999430.1627490247-508077551.1622473063

Jean Louis BERNARDELLI