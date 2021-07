DE MONACO… MAX VERSTAPPEN PARLE …

Alors que demain jeudi 29 juillet la FIA a convoqué (voir lien) les représentants des écuries Red Bull-Honda et Mercedes AMG Petronas et ce à la demande de l’équipe Autrichienne, qui réclame une sanction plus forte que les 10 petites secondes infligées au pilote Britannique Lewis Hamilton, coupable selon le Team Red Bull de l’accrochage survenu au GP d’Angleterre à Silverstone, avec leur pilote le Néerlandais Max Verstappen, ce dernier s’est exprimé pour la 1ere fois depuis l’incident, ce mercredi 28 juillet depuis Monaco, où il réside comme la majorité des pilotes de F1:



« J’ai quelques bleus, mais c’est normal après un impact aussi violent, mais je m’entraîne et je me sens bien. Cette semaine, j’ai fait une course de simulation de 24 heures et c’était un bon test. pour voir comment mon corps réagirait à passer beaucoup de temps assis dans la position de cockpit classique et derrière des écrans pendant une longue période. Je me sentais parfaitement bien, ce qui me rend positif pour le week-end. Je ne veux pas parler de la accident et je ne veux pas être impliqué dans une discussion avec les médias, je sais ce qui s’est passé après avoir été dans la voiture.

Attendons maintenant le verdict des commissaires sportifs de la FIA ce jeudi 29 juillet 2021 qui se réunissent sur le Hungaroring à la veille des premiers essais du GP de Hongrie !

Demande de Red Bull reçu et acceptée puisque la FIA a indiqué ce mardi 27 juillet que l’écurie Autrichienne et l’équipe Mercedes seront à nouveau auditionnées ce jeudi 29 juillet en Hongrie et par visioconférence



Gilles GAIGNAULT

Photos : FIA -TEAM