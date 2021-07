SUCCÈS POUR SAUCY DANS LA SECONDE COURSE DE SPA, QUI FILE VERS LE TITRE

La seconde course en Formule Régionale Alpine, sur le toboggan Ardennais de Spa-Francorchamps a été intense, avec le meilleur pilotage qu’on puisse voir, et autant de dépassements, mais aussi sans presque aucun incident il est vrai avec autant de talent et de maturité de nombreux pilotes, ce qui en a fait un véritable spectacle !

C’est finalement le leader du Championnat, le Suisse Grégoire Saucy d’ART Grand Prix qui s’était élancé de la pole position qui remporte cette deuxième course, mais pas avant d’avoir dû batailler ferme en premier avec son coéquipier, le ‘Rookie’ transalpin Gabriele Minì, l’espoir Italien, âgé de ​​16 ans, qui parvint effectivement à dépasser de fort belle maniére, le pilote Suisse en début d’épreuve.

Finalement, après de nombreuses tentatives, Saucy réussit à regagner la première position, mais il devra ensuite la défendre face à un incroyable Zane Maloney, l’un des trois pilotes de la très performante écurie R-ace GP, qui parviendra grâce à une course fantastique à conserver sa seconde place et à conquérir la deuxième position sur le podium après être parti de la P5.

En troisième position, on pointe l’un de ses deux équipiers chez R-ace GP, le Français Hadrien David, toujours très rapide et efficace, qui n’avait pas effectué un départ parfait, perdant sa P4 sur Maloney, mais qui parvient à dépasser David Vidales, le toujours rapide Espagnol de la Prema Powerteam, mais hors course par la suite pour cause d’un accident avec son coéquipier Paul Aron, et Gabriele Minì, finalement quatrième et premier des ‘Rookies.

La voiture de sécurité entrera en piste après l’accident entre Nicola Marinangeli d’Arden Motorsport et Tommy Smith du JD Motorsport, et au redémarrage Minì, deuxième à ce moment-là, perdra deux position, s’inclinant contre Maloney et David.

Une belle course également pour le vainqueur de la 1ére Course, le Russe Michael Belov du G4 Racing, qui remonte de six positions passant de la 11éme à la 5éme finale.

Derrière lui Franco Colapinto du MP Motorsport, en hausse de cinq positions par rapport à, sa place sur la grille, un fantastique Dexter Patterson du Monolite Racing, septième et deuxième des ‘Rookies dés sa deuxième course de la série et venant directement de la F4.

Paul Aron du Prema Powerteam, finit huitième, tandis que l’autre Français de R-ace GP, Isack Hadjar se classe neuvième, en hausse lui de sept positions, après des qualifications loupées, s’étant élancé de la seizième position, tout comme William Alatalo d’Arden Motorsport, dixième et positionné dix-sept sur la grille.

Saucy qui indiquait après cette nouvelle victoire – sa septième – qui lui permet de caracoler en tête du classement provisoire, avec un total de 189 points contre 129, à son plus proche rival, le Français Hadrien David et de filer vers le titre:

« C’est vraiment agréable de courir ici et la bataille avec Gabriele d’abord et Maloney après, a été formidable. J’ai apprécié chaque instant et cette victoire est aussi excellente pour le championnat. »

Il poursuivait :

« Au départ de cette piste, il ne faut pas seulement regarder devant mais aussi derrière car la ligne droite permet à votre rival d’utiliser le sillage et de vous attaquer. En Course 1, je suis parti très loin derrière pour une erreur dans la stratégie que nous avons utilisée pour les qualifications, mais finalement aussi dans cette course, j’ai réussi à limiter les dégâts »

Son dauphin Zane Maloney, expliquait, lui :

« Je suis évidemment beaucoup plus satisfait qu’hier. La course était super, j’avais le rythme et beaucoup de plaisir. J’ai aussi essayé de conquérir la victoire finale, mais Grégoire a bien conduit. Pourtant, je pense qu’avec quelques tours supplémentaires, il y avait un potentiel pour l’attaquer ».

Enfin Hadrien David, le troisième précisait encore :

« Super week-end, les deux courses sur le podium, donc mon meilleur résultat de la saison. J’ai pris un mauvais départ donc Zane a pu me dépasser, et finalement j’ai eu des problèmes d’usure des pneus donc j’ai dû contrôler, et je considère cette troisième position très positive ».

François LEROUX

Photos : FORMULE ALPINE- TEAMS

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE APRES SPA

1.Saucy : 189 points– 2.David : 129 – 3.Maloney : 124 – 4.Minì : 109 – 5.Hadjar : 101 – 6.Aron : 94 – 7.Quinn : 80 – 8.Alatalo : 73 – 9.Pasma : 55 – 10.Vidales : 52 – 11.Belov : 37 – 12.Colapinto : 36 – 13.Boya : 29 – 14.Ten Brinke : 28 – 15.Beganovic : 24 – 16.Haverkort : 16 – 17.Rosso : 14 – 18.Pizzi : 10 – 19.Patterson : 6 – 20.Goehte : 3 – 21.Bortoleto : 2 – 22.Seppanen: 1.‍‍‍

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE COURSE DE SPA

1 – Grègoire Saucy – ART GP, les 14 tours, en 33’55″704

‍2 – Zane Maloney – R-Ace à 0″745

3 – Hadrien David – R-Ace à 1″610

4 – Gabriele Minì – ART GP à 3″908

5 – Michael Belov – G4 Racing à 4″259

6 – Franco Colapinto – MP Motorsport à 8″960

7 – Dexter Patterson – Monolite à 11″045

8 – Paul Aron – Prema à 11″753

9 – Isack Hadjar – R-Ace à 14″102

10 – William Alatalo – Arden à 14″589

11 – Patrik Pasma – ART GP à 15″955

12 – Gabriel Bortoleto – FA Racing à 17″722

13 – Mari Boya – VAR à 17″871

14 – Dino Beganovic – Prema à 18″708

15 – Ido Cohen – JD Motorsport à 19″738

16 – Francesco Pizzi – VAR à 20″246

17 – Oliver Goethe – MP Motorsport à 22″701

18 – Kas Haverkort – MP Motorsport à 23″497

19 – Lorenzo Fluxa – VAR à 24″557

20 – Elias Seppanen – KIC à 24″657

21 – Andrea Rosso – FA Racing à 25″005

22 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport à 25″540

23 – Axel Gnos – G4 Racing à 28″510

24 – Nico Gohler – KIC à 30″167

25 – David Vidales – Prema à 38″170

26 – Emidio Pesce – DR Formula à 40″329

27 – Lena Buhler – R-Ace à 40″478

ABANDONS

Alex Quinn

Nicola Marinangeli

Pietro Delli Guanti

Tommy Smith

Alexandre Bardinon

Jasin Ferati

MEILLEUR TOUR: Michael Belov en 2’17″678

RAPPEL DU RÉSULTAT DE LA PREMIÈRE COURSE DE SPA

1 – Michael Belov – G4 Racing, les 10 tours, en 31’22”736

2 – Hadrien David – R-Ace à 9”069

3 – Zane Maloney – R-Ace à 11”863

4 – Dino Beganovic – Prema à 15”717

5 – Patrik Pasma – ART GP à 17”428

6 – Gabriele Minì – ART GP à 18”015

7 – Isack Hadjar – R-Ace à 20”182

8 – Gregoire Saucy – ART GP à 20”831

9 – William Alatalo – Arden à 25”341

10 – Alex Quinn – Arden à 27”214

11 – Mari Boya – VAR à 28”719

12 – Lorenzo Fluxa – VAR à 34”002

13 – Francesco Pizzi – VAR à 34”484

14 – Kas Haverkort – MP Motorsport à 35”400

15 – Pietro Delli Guanti – Monolite à 36”554

16 – Elias Seppanen – KIC à 38”728

17 – Andrea Rosso – FA Racing à 41”419

18 – Paul Aron – Prema à 42”384

19 – Dexter Patterson – Monolite à 45”152

20 – Axel Gnos – G4 Racing à 45”698

21 – Ido Cohen – JD Motorsport à 49”260

22 – Tommy Smith – JD Motorsport à 52”431

23 – Nico Gohler – KIC à 55”045

24 – Oliver Goethe – MP Motorsport à 1’01”938

25 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport à 1’03”844

26 – Nicola Marinangeli – Arden à 1’14”985

27 – Lena Buhler – R-Ace à 1’22”918

ABANDONS

Gabriel Bortoleto

Emidio Pesce

Franco Colapinto

Alexandre Bardinon

David Vidales

Jasin Ferati

MEILLEUR TOUR: Michael Belov, en 2’34”930