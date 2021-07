L’ASIAN LE MANS SÉRIES TOUJOURS DANS LE GOLFE EN 2022, A DUBAÏ ET ABU DHABI

Pour la seconde année consécutive après 2021, il y aura des doubles courses, non pas en Asie comme auparavant, en Malaisie et Thaïlande, à Sepang et Buriram, mais bien comme au printemps dernier à nouveau à Dubaï et à Abu Dhabi pour la saison 2022 de l’Asian Le Mans Séries !

Les compétitions de l’Asian Le Mans Series 2022 se disputeront sur une période intense de deux semaines, les quatre courses se déroulant entre le 11 et le 20 février prochain. Il y aura deux courses, chacune d’une durée de quatre heures, sur l’autodrome de Dubaï et sur le circuit de Yas Marina d’Abu Dhabi, avec un mélange de courses de nuit et de jour.

Course 1 – Vendredi 11 février 2022, Autodrome de Dubaï. Course 2 – Samedi 12 février 2022, Autodrome de Dubaï

Course 3 – Samedi 19 février 2022, Circuit Yas Marina. Course 4 – Dimanche 20 février 2022, Circuit Yas Marina

L’Asian Le Mans Series en 2021 avait déjà offert aux équipes, aux pilotes et aux fans des courses passionnantes et agréables sur ces deux circuits.

Le succès de l’ensemble, qui n’a pas compromis la qualité de l’opération, s’est reflété dans la liste record de 36 voitures engagées, avec une audience record en direct pour regarder les courses.

L’impact des restrictions de voyage liées à la pandémie du Coronavirus Covid-19, continuant de se faire sentir dans le monde entier, et en particulier dans la région Asie-Pacifique, la décision a été prise de conserver le même format pour la saison 2022.

Les organisateurs espèrent qu’en prenant des mesures décisives maintenant, cela permettra aux équipes et aux pilotes de bien se préparer, avec le plus de confiance possible.

Dans un communiqué, l’Asian Le Mans Séries et l’Automobile Club de l’Ouest remercient les partenaires de la Série, Michelin et TOTAL, les équipes de direction des circuits, les équipes et les pilotes, pour leur compréhension et leur soutien total au format proposé.

Ainsi Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest qui indique:

« Cette année a été sans précédent pour nous tous. Ce qu’il faut maintenant, c’est une action décisive pour confirmer le nouveau calendrier afin de permettre à nos équipes de confirmer leurs plans avec une certaine confiance. J’ai une pensée pour tout le continent asiatique, encore une fois durement touché par la pandémie. Je tiens également à saluer toutes les personnes impliquées dans l’Asian Le Mans Series pour nous avoir permis de courir cette saison extraordinaire sur deux circuits impressionnants. »

Pour sa part Frédéric Lequien, Directeur Général de Le Mans Endurance Management, confie :

« Je suis très heureux de pouvoir annoncer le calendrier de l’Asian Le Mans Series 2022. La pandémie mondiale nous a tous lancé de nombreux défis, et notre priorité est restée d’offrir une saison passionnante, de manière sûre et rentable. Nous sommes déçus de ne pas pouvoir revenir sur nos circuits Asie-Pacifique plus traditionnels. Nous savons qu’ils traversent une période très difficile en ce moment et espérons que 2022 apportera des jours beaucoup plus brillants pour le sport automobile international dans la région. Nous avons hâte d’y retourner quand le moment sera venu. Pour l’instant, je suis convaincu qu’un double titre aux Emirats Arabes Unis est une solution idéale et j’attends avec impatience la nouvelle saison. »

De son coté, Faisal Al Sahlawi, le directeur général de l’Autodrome de Dubaï, indique, lui :

« Nous sommes ravis que l’Asian Le Mans Series, de renommée mondiale, revienne sur notre site en 2022. Nous sommes ravis de faire partie de la légendaire course « Road to Le Mans ». En tant que site de sport automobile et de divertissement basé à Dubaï, nous nous engageons dans la vision des Émirats arabes unis d’organiser des événements de sport automobile de premier plan dans la région. »

Enfin, Saif Al Noaimi, PDG par intérim, d’Abu Dhabi Motorsports Management, conclut:

« C’est fantastique de retrouver l’Asian Le Mans Series 2022 sur le circuit de Yas Marina et les Emirats Arabes Unis dans le cadre de nos week-ends Yas Racing Series. 2021 a vu une participation importante et des courses de classe mondiale, et 2022 verra la compétition se dérouler sur la piste nouvellement configurée que nous préparons pour le Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways d’Abou Dhabi 2021. Nous sommes impatients d’accueillir les pilotes et les équipes à nouveau sur le lieu de rencontre des champions. »

Comme on le constate, cette crise sanitaire du COVID-19, dure et perdure dans le monde entier. Et bien des pays Asiatiques continuent de fermer leurs frontières, tels Singapour, l’Australie, la Malaisie et la Thaïlande, entre autres…

François LEROUX

Photos / Agnés KRASININE DE SOULTRAIT – Claude MOLINIER – ASIAN LE MANS